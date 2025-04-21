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23 Nisan’a Özel: Çocukların Çok Seveceği 12 Renkli ve Eğlenceli Yemek Tarifi

etiket 23 Nisan’a Özel: Çocukların Çok Seveceği 12 Renkli ve Eğlenceli Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 20:31

Yılın en renkli bayramı şüphesiz 23 Nisan Çocuk Bayramı. Çocuklarınızla geçireceğiniz eğlenceli ve rengarenk bir günü birbirinden farklı tariflerle taçlandırmak istemez miydiniz? Cevabınız 'evet' ise işte o güne özel yapabileceğiniz harika lezzetlerden birkaçı! 🎈🎉

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1. Karnabahar Köftesi ve Patates Kroket

1. Karnabahar Köftesi ve Patates Kroket

23 Nisan'da çocuklar için hazırladığınız sofranın hem doyurucu hem de besleyici olmasını istiyorsanız, klasik sebzeleri farklı formlarda sunmak isteyebilirsiniz. İşte çocuklara karnabaharı sevdirecek o menü!

Karnabahar Köftesi

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 adet soğan

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı toz biber

  • 1 çay kaşığı nane

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım su bardağı un

  • Robotta çekilmiş ekmek içi

Yapılışı:

1. Karnabaharı yumuşayana kadar haşlayın. 

2. Ardında süzüp ılıyana kadar bekleyin. Bu sırada altına kağıt havlu koyarak suyunu iyice akıtmasına dikkat edin. 

3. Ilıyan karnabaharı çatalla iyice ezin. Üzerine soğan rendeleyin, maydonozları da ince ince kıyıp ekleyin.

4. Ekmek içi hariç tüm malzemeleri ilave edip karıştırın ve son olarak ekmek içini ekleyin.

5. Harcınızı dolapta kıvam alması için 1-2 saat dinlendirin. 

6. Sonrasında ufak köfteler yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

Patates Kroket

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 çay bardağı süt

  • Tuz, karabiber

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

Yapılışı:

1. Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve ezip püre haline getirin.

2. Üzerine tereyağını, sütü, kaşar peynirini ve baharatları ekleyip karıştırın.

3. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

4. Bir tabağa yumurta kırın, diğerine galeta ununu dökün.

5. Hazırladığınız kroketleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.

6. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin ve 200 derecede yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde hazırlayacağınız tariflerin hepsi hem çok sağlıklı hem de çok çıtır olacak. Böylece çocuklar damak zevklerine hitap eden şeyler yerken aslında ihtiyaçları olan sağlıklı besinleri de alacak. 🤗

2. Köfte ve Çatlak Patates

2. Köfte ve Çatlak Patates

Şöyle doyurucu ve besleyici kokteyl köfteleri, yanında da çatlak patateslerin olduğu bir tabak çocukların hoşuna çok gitmez mi? Üstelik onlar farkında bile olmadan önemli makro besinleri almalarını sağlar. 

Köfte

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma

  • 1 adet soğan 

  • 2 diş sarımsak 

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

1. Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rende soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, baharatlar ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Güzelce karıştırın.

2. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp top köfte şekli verin.

3. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın soldaki haznesine alın ve 190 derecede 10-15 dakika ayarıyla pişirin.

Çatlak Patates

Malzemeler:

  • 10 adet bebek patates ya da küçük patates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Uygun bir kasede baharatları ve zeytinyağını karıştırın.

2. Patatesleri bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kaynatın.

3. Haşlanan patateslerin üzerine henüz sıcakken bir bardak tabanıyla bastırın ve çatlayıp yayılmasını sağlayın.

4. Çatlamış patateslerin üzerine hazırladığınız zeytinyağlı karışımı sürün. Sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alıp 180 derecede 10 dakika pişirin.

5. Bu esnada cihazın senkronize pişirme özelliğinden faydalanarak hazırlanma sürelerini aynı ana denk gelecek şekilde ayarlayabileceğinizi de unutmayın. 😎

3. Sebzeli Muffin ve Elma Cipsi

3. Sebzeli Muffin ve Elma Cipsi

Eğer hem tuzlu hem tatlı bir ikili arıyorsanız, çocukların daha ilk bakışta bayılacağı o öneriyi veriyoruz. Hem de her zamanki gibi aşırı renkli, besleyici ve elbette sağlıklı olacak şekilde! 

Sebzeli Muffin

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 küçük kabak (rendelenmiş)

  • 1 küçük havuç (rendelenmiş)

  • 1 orta boy kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyin. Kırmızı biberi küçük küçük doğrayın. 

2. Bir kaba alıp üzerine yumurtaları kırın. İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

3. Karışıma 1 yemek kaşığı un ekleyip tekrar karıştırın. Tuz ve karabiberi de ilave edin. 

4. Sebzeli harcı muffin kalıplarına pay edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Kalıpları doldururken üstte boşluk bırakmaya özen gösterin çünkü piştikten sonra kabaracaklar.

5. 180 derecede 12-14 dakika pişirin ve servis edin.

Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

1. Elmaları ince dilimler halinde kesin.

2. Tarçın ve karanfili üzerine serpip tatlandırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alıp 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Cihazını ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda kokular karışmadan farklı tarifler hazırlamanın keyfi anlatılmaz, yaşanır!

4. Tavuk Sote ve Izgara Brokoli

4. Tavuk Sote ve Izgara Brokoli

Sebzeli protein ve vitamin bombası tavuk sote ile yanındaki ızgara brokoli, Çocuk Bayramı'nı en renkli şekilde kutlamanızı sağlayacak. 

Tavuk Sote

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 kırmızı biber

  • 1 sarı biber

  • 1 kabak

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini küp küp doğrayın, sebzeleri de uygun şekilde kesip hazır edin.

2. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine sığacak bir pişirme kabına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin ve 180 derecede 8-10 dakika ayarıyla pişirin.

3. Ardından doğranmış sebzeleri ilave edip baharatları serpiştirin. 

4. 10-12 dakika daha pişirin, sebzeler yumuşayıp lezzetini aldığında yemek servise hazır olacak.

Izgara Brokoli

Malzemeler:

  • 1 küçük baş brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Brokoliyi çiçekler halinde kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırın.

2. Cihazın diğer haznesine alıp 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

3. Çıtır çıtır olduktan sonra servis sotenin yanında servis edin. Yanına dilerseniz yoğurt sos yapabilirsiniz.

5. Mini Burger ve Elma Dilim Patates

5. Mini Burger ve Elma Dilim Patates

Gelelim çocukların en seveceği menüye...

Tıpkı onlar gibi sevimli ve minik olan burgerlar, yanında da elma dilimi patateslerle hazırlayacağınız bir menü onların favorisi olacak.

Mini Hamburger

Malzemeler:

  • 200 gram kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber

  • Mini hamburger ekmekleri

  • Marul, domates, salatalık turşusu

Yapılışı:

1. Kıymayı, rendelenmiş soğanı, galeta ununu ve baharatları bir kapta karıştırın.

Karışımdan minik köfteler yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizin.

2. 180 derecede 10-12 dakika pişirin. 

3. Pişen köfteleri mini hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Üzerine marul, domates ve salatalık turşusu ekleyin.

Elma Dilim Patates

Malzemeler:

  • 3 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kırmızı biber, kekik

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte elma dilimi formunda kesin.

2. Bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

3. Küçük hazneyi 200 dereceye ayarlayın ve patates dilimlerini 15-20 dakika pişirin. 

4. Patatesler çıtır çıtır olduğunda dışarı alıp hamburgerlerin yanında servis edin.

Cihazın RapidCombo Air teknolojisi sayesinde hava akımı malzemelerin hem dışından hem içinden geçecek. Böylece hem köfteler hem patatesler her yönde eşit şekilde pişecek ve dışta çıtır içte sulu sulu bir lezzet sunacak. 😋

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6. Protein Pankek ve Kurutulmuş Meyve

6. Protein Pankek ve Kurutulmuş Meyve

Söz konusu 23 Nisan olunca sofralardan tatlıyı eksik etmemek gerek. İşte bu özel günde çocuklarınızın karnını doyurmak için yapabileceğiniz besleyici ve leziz mi leziz bir ikili!

Protein Pankek

Malzemeler:

  • 1 olgun muz

  • 2 büyük boy yumurta

  • 1 çay bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

  • Bir tutam tuz

  • Biraz zeytinyağı

Yapılışı:

1. Muzu bir kasede ezin.

2. Üzerine yumurta, yulaf ezmesi, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyip karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine sığacak uygun bir pişirme kabını doğrudan ya da püskürterek yağlayın.

4. Hazırladığınız karışımdan küçük porsiyonlar alarak bu kaba dökün.

5. Cihazı 180 dereceye ayarlayın ve pankekleri yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 

6. Pankekleri taze meyveler, yoğurt, bal veya çocuğunuzun seveceği diğer sağlıklı malzemelerle süsleyip servis edebilirsiniz.

Kurutulmuş Meyve:

Malzemeler:

  • 1 Trabzon hurması

  • 2 armut

Yapılışı:

1. Öncelikle meyvelerin kabuklarını soyun. Ardından ince ince doğrayın. Unutmayın meyveler ne kadar ince olursa o kadar güzel kurur.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine dilimlediğiniz meyveleri alın ve 80 derecede 80 dakika pişirin.

3. Bu aşamada dilediğiniz meyveleri kurutabilirsiniz. Cihazın kızartma, kurutma, ısıtma, pişirme gibi otomatik ayarları arasından ihtiyacınıza en uygun modu seçerek tarifi çok daha pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. ✌️

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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