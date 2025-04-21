23 Nisan’a Özel: Çocukların Çok Seveceği 12 Renkli ve Eğlenceli Yemek Tarifi

Gelelim çocukların en seveceği menüye...

Tıpkı onlar gibi sevimli ve minik olan burgerlar, yanında da elma dilimi patateslerle hazırlayacağınız bir menü onların favorisi olacak.

Mini Hamburger

Malzemeler:

200 gram kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber

Mini hamburger ekmekleri

Marul, domates, salatalık turşusu

Yapılışı:

1. Kıymayı, rendelenmiş soğanı, galeta ununu ve baharatları bir kapta karıştırın.

Karışımdan minik köfteler yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizin.

2. 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

3. Pişen köfteleri mini hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Üzerine marul, domates ve salatalık turşusu ekleyin.

Elma Dilim Patates

Malzemeler:

3 adet patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızı biber, kekik

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte elma dilimi formunda kesin.

2. Bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

3. Küçük hazneyi 200 dereceye ayarlayın ve patates dilimlerini 15-20 dakika pişirin.

4. Patatesler çıtır çıtır olduğunda dışarı alıp hamburgerlerin yanında servis edin.

Cihazın RapidCombo Air teknolojisi sayesinde hava akımı malzemelerin hem dışından hem içinden geçecek. Böylece hem köfteler hem patatesler her yönde eşit şekilde pişecek ve dışta çıtır içte sulu sulu bir lezzet sunacak. 😋