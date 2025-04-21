23 Nisan’a Özel: Çocukların Çok Seveceği 12 Renkli ve Eğlenceli Yemek Tarifi

23 Nisan'da çocuklar için hazırladığınız sofranın hem doyurucu hem de besleyici olmasını istiyorsanız, klasik sebzeleri farklı formlarda sunmak isteyebilirsiniz. İşte çocuklara karnabaharı sevdirecek o menü!
Karnabahar Köftesi
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Karnabaharı yumuşayana kadar haşlayın.
2. Ardında süzüp ılıyana kadar bekleyin. Bu sırada altına kağıt havlu koyarak suyunu iyice akıtmasına dikkat edin.
3. Ilıyan karnabaharı çatalla iyice ezin. Üzerine soğan rendeleyin, maydonozları da ince ince kıyıp ekleyin.
4. Ekmek içi hariç tüm malzemeleri ilave edip karıştırın ve son olarak ekmek içini ekleyin.
5. Harcınızı dolapta kıvam alması için 1-2 saat dinlendirin.
6. Sonrasında ufak köfteler yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 200 derecede 20 dakika pişirin.
Patates Kroket
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve ezip püre haline getirin.
2. Üzerine tereyağını, sütü, kaşar peynirini ve baharatları ekleyip karıştırın.
3. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
4. Bir tabağa yumurta kırın, diğerine galeta ununu dökün.
5. Hazırladığınız kroketleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.
6. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin ve 200 derecede yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde hazırlayacağınız tariflerin hepsi hem çok sağlıklı hem de çok çıtır olacak. Böylece çocuklar damak zevklerine hitap eden şeyler yerken aslında ihtiyaçları olan sağlıklı besinleri de alacak. 🤗
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