21 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşktan yana şanslısın! Geçtiğimiz dönemlerde, duygusal anlamda seni zorlayan ve yıpratan bazı olumsuzluklar yaşadın. Şimdi onları geride bırakma zamanı. Seni yıpratan konularda zihinin netleştiği bugün aşk da kapını çalabilir. Özellikle yükselen Aslan burçları için yeni başlayan romantik ilişkilerde mutluluk olasılığı bir hayli yüksek.

Sevgi konusunda cömert ve maceracı olduğun bugün boyunca huzura kavuştuğunu fark edebilirsin. Sorunların geride kaldığını önce kendine itiraf etmeli, sonra rahat bir nefes almalısın. Bu arada harcamalarına dikkat etmelisin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...