21 Ekim Çarşamba İstanbul'da 11 Saatlik Su Kesintisi: Hangi İlçe ve Mahallelerde Sular Kesilecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un üç ilçesinde 11 saat sürecek planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Saat 10.00'da başlayıp 21.00'e kadar sürecek kesintiden Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'deki toplam dokuz mahalle etkilenecek. İSKİ, çalışmanın Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde yer değiştirme işlemleri tamamlanan 800 ve 400 milimetre çaplı isale hatlarının mevcut hatlara bağlanması için yapıldığını bildirdi.
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Su kesintisinden Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün 9 mahallesi etkilenecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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