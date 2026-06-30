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2026 Xiaomi hava temizleyici karşılaştırması: Hangi model size uygun?

2026 Xiaomi hava temizleyici karşılaştırması: Hangi model size uygun?

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Onedio Content - Onedio Editörü
30.06.2026 - 16:54
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Havalandırma sırasında toz partikülleri, polenler ve diğer alerjenler kolayca evinizin havasına karışabilir. Bu kirleticiler siz farkına varmadan yaşam kalitenizi düşürebilir. Hava temizleyici kullanarak evinizin ve uzun süre vakit geçirdiğiniz ortamların hava kalitesini iyileştirmeniz mümkün. Doğru seçimi yapabilmenize yardımcı olmak adına Xiaomi’nin hava temizleyici modellerini sizin için karşılaştırdık.

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Liste özeti

  • Smart Air Purifier 4 Compact: Yatak odaları ve küçük odalar için tasarlanan model, kompakt yapısı sayesinde az yer kaplıyor ve kolaylıkla taşınabiliyor.

  • Smart Air Purifier 4 Lite: 360 m³/sa CADR değeriyle orta büyüklükteki odalarda kullanım için fiyat-performans dengesi sunuyor.

  • Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: Büyük odalar, salonlar ve açık planlı evler için 500 m³/sa CADR değeriyle öne çıkıyor.

Size en uygun hava temizleyici modelini seçin.

Size en uygun hava temizleyici modelini seçin.

  • Xiaomi Smart Air Purifier Elite: Üst segmentte yer alan bu model 600 m³/sa CADR değeriyle yaklaşık 125 metrekareye kadar olan alanlar için ideal seçenek.

  • Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier: Evcil hayvanların yaşadığı evlerin özel ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 230 m³/sa CADR değeri sunan cihaz, özel aktif karbon formüle sahip filtre sistemiyle öne çıkıyor.

  • Mijia Smart Air Purifier 6: 443 m³/sa CADR değerine sahip olan modelin gelişmiş sensör sistemi ultra ince partikülleri tespit ederken beş katmanlı filtresi ise bu partikülleri yüksek başarı oranı ile ortamdan izole ediyor. 

  • Mijia Smart Air Purifier Max: Çift pervane ve filtre sistemine sahip olan model, 1006,5 m³/sa CADR değeriyle öne çıkıyor. Büyük yaşam alanlarının yanı sıra evinde tek cihazla hava temizliği sağlamak isteyenlere hitap ediyor.

Smart Air Purifier 4 Compact

Smart Air Purifier 4 Compact

Yatak odaları veya küçük oturma ve çalışma odaları için bir hava temizleyici arıyorsanız, Smart Air Purifier 4 Compact ihtiyaçlarınıza yanıt verebiliyor. Kompakt yapısıyla dikkat çeken bu model az yer kapladığı gibi kolaylıkla odalar arasında da taşınabiliyor. Smart Air Purifier 4 Compact, 230 m³/sa CADR değerine sahip. 48 metrekarelik bir odanın havasını saatte 2 kez çevirebiliyor. 

Smart Air Purifier 4 Compact, 3’ü 1 arada filtreleme sistemi sayesinde 0,3 mikrona kadar olan partikülleri %99,97 oranında ortamdan uzaklaştırabiliyor. Bu da genel olarak evcil hayvan tüylerinden polen ve kötü kokulara kadar, hava kalitesini bozan tüm unsurları ortamdan uzaklaştırmak anlamına geliyor. Gece modunda gürültü seviyesinin 20 dB’e kadar düşmesi ise cihazı tam da yatak odaları için doğru seçenek haline getiriyor.

Smart Air Purifier 4 Lite

Smart Air Purifier 4 Lite

Xiaomi’nin Smart Air Purifier 4 Lite modeli, 360 m³/sa CADR değeri ve 25-43 m²’lik kapsama alanı sunuyor. Orta büyüklükteki yatak odaları ve yaşam alanları için tercih edilebilecek hava temizleyici modellerinden olan Smart Air Purifier 4 Lite, ortama dakikada 6000 L temiz hava sağlıyor.

0,3 mikrona kadar parçacıkların %99,97’sini havadan uzaklaştırabilen filtre sistemi, H1N1 virüsü ile birlikte E. coli, Staphylococcus albus ve Streptococcus pneumoniae bakterilerinin varlığını önemli ölçüde azaltıyor. A4 kağıdından daha küçük taban alanına sahip olan Smart Air Purifier 4 Lite, minimal tasarımıyla odanın bir parçası haline gelebiliyor. Gece modunda gürültü seviyesi 33,4 dB’e düşerken aynı zamanda ekran ışığı da kapanıyor. Bu sayede uyku konforunuzu korumanız mümkün oluyor.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Eviniz açık planlıysa veya büyük bir salonunuz varsa 60 m²'lik kapsama alanı sunan Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro tam size göre. 500 m³/sa CADR değeriyle dakikada 8330 L temiz hava çıkışı sunan Smart Air Purifier 4 Pro, 40 m²'lik odanın havasını 15 dakikada, 30 m²'lik odanın ise sadece 11 dakikada temizleyebiliyor. 

Xiaomi’nin hava temizleyicilerde kullandığı üçü bir arada filtre sistemine sahip olan Smart Air Purifier 4 Pro, %99,7 filtreleme oranıyla dikkat çekiyor. Çift etkili lazer PM2.5/PM10 sensörü ise havadaki polen gibi büyük parçacıklardan görülmeyen ince tozlara kadar tüm partikülleri tespit edebiliyor. Gelişmiş filtre sistemi ise formaldehit ve toluen gibi zararlı gazları ortamdan uzaklaştırabiliyor. Gece modunda çalıştırdığınızda 33,7 dB ses seviyesiyle konforlu bir deneyim sunuyor.

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Xiaomi Smart Air Purifier Elite

Xiaomi Smart Air Purifier Elite

Xiaomi’nin üst segment hava temizleyici modellerinden Smart Air Purifier Elite, sunduğu yüksek hava akışının yanı sıra teknolojisi ve metalik kaplama modern tasarımıyla dikkat çekiyor. 600 m³/sa CADR değeriyle ortama dakikada 10.000 L temizlenmiş hava veriyor. Bu da 125 metrekareye kadar olan geniş alanlarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Yaklaşık 40 m²’lik bir odanın havasını 10 dakikada tamamen çevirirken bu süre 10 m² bir yatak odasında 3 dakikaya kadar düşüyor.

Hava kalitesini gerçek zamanlı izlemek için PM 2.5/PM 10, çift etkili sensör kullanan cihazda, Xiaomi’nin üçü bir arada filtreleme sistemi bulunuyor. Cihazın içinden geçen hava akımındaki bakteri ve virüsleri etkisiz hale getiren UV-C LED teknolojisi ise modeli, virüs ve bakterileri ortamdan uzaklaştırma konusunda ayrı bir konuma taşıyor. Xiaomi Smart Air Purifier Elite, yüksek kapsama alanı ve CADR değeriyle gün içerisinde, yoğun kullanılan geniş yaşam alanları için ideal bir seçenek. Geceleri ise 20,2 dB’e kadar düşen gürültü seviyesiyle performansından ödün vermeden konfor sunmaya devam ediyor.

Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier

Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier

Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier hem patili dostlarınız hem de sizin için ideal ortamı sunmaya yönelik özelliklere sahip. 230 m³/sa CADR değerine sahip olan bu model, 27 metrekareye kadar kapsama alanı sunuyor.

Otomatik anti-stres algoritması sayesinde Smart Pet Care Air Purifier, evcil hayvanınızı ürkütmemek adına çalışma hızını ayarlarken ani değişimler uygulamıyor. Özel aktif karbon formülü ile 1 saat içerisinde kedi döküntülerinin %99,26’sını, köpek döküntülerinin %96’sını, toz akarlarının %98’ini ve polenlerin %98,2’sini ortamdan uzaklaştırıyor. Evcil dostlarınız varsa evinizin hava kalitesini iyileştirmek için bu modeli tercih edebilirsiniz.

Mijia Smart Air Purifier 6

Mijia Smart Air Purifier 6

Alerji hassasiyetiniz nedeniyle hava kalitesi sizin için kritik öneme sahipse, gelişmiş sensör sistemine sahip Mijia Smart Air Purifier 6 aradığınız cihaz olmaya aday. PM1 sensörü akciğere nüfuz edebilecek ultra ince, PM2.5 sensörü ise ince parçaları tespit ediyor. Toz sensörü ise polen gibi daha iri parçacıkların tespit edilmesini sağlıyor. Sıcaklık ve nem sensörleri ise daha etkili çalışabilmek adına ortamın sıcaklık ve nem değerlerini takip ediyor.

443 m³/sa CADR değerine sahip olan model 29-50 metrekarelik alanlarda etkili kapsama alanı sunuyor. Yaklaşık olarak 87,5 m² boyutunda bir odanın havasını saatte 2 kez çevirebiliyor. Beş katmanlı kompozit arındırma sistemi ise cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği. Havadaki partikülleri filtrelemenin yanı sıra UV ışık dizisi, filtreye tutunan bakteri ve virüsleri de ortadan kaldırıyor. Arındırma sisteminin son aşamasında ise cihaz, ortama taze negatif iyonlar salarak hava kalitesini artırıyor.

Mijia Smart Air Purifier Max

Mijia Smart Air Purifier Max

Alerji hassasiyetiniz nedeniyle hava kalitesi sizin için kritik öneme sahipse, gelişmiş sensör sistemine sahip Mijia Smart Air Purifier 6 aradığınız cihaz olmaya aday. PM1 sensörü akciğere nüfuz edebilecek ultra ince, PM2.5 sensörü ise ince parçaları tespit ediyor. Toz sensörü ise polen gibi daha iri parçacıkların tespit edilmesini sağlıyor. Sıcaklık ve nem sensörleri ise daha etkili çalışabilmek adına ortamın sıcaklık ve nem değerlerini takip ediyor.

443 m³/sa CADR değerine sahip olan model 29-50 metrekarelik alanlarda etkili kapsama alanı sunuyor. Yaklaşık olarak 87,5 m² boyutunda bir odanın havasını saatte 2 kez çevirebiliyor. Beş katmanlı kompozit arındırma sistemi ise cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği. Havadaki partikülleri filtrelemenin yanı sıra UV ışık dizisi, filtreye tutunan bakteri ve virüsleri de ortadan kaldırıyor. Arındırma sisteminin son aşamasında ise cihaz, ortama taze negatif iyonlar salarak hava kalitesini artırıyor.

Xiaomi hava temizleyici alırken nelere dikkat edilmeli?

Xiaomi hava temizleyici modelleri arasından seçim yaparken kullanacağınız odanın büyüklüğünü göz önünde bulundurmalısınız. Aynı zamanda cihazın CADR değeri, filtre teknolojisi ve gürültü seviyesi gibi özelliklerine dikkat etmelisiniz.

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Oda büyüklüğü

Hava temizleyici seçerken ilk olarak oda büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Seçeceğiniz modelin, kullanacağınız mekanın kapasitesine uygun olması gerekiyor. Örneğin 20-25 metrekarelik alan için tasarlanan bir hava temizleyiciyi 30-35 metrekarelik alanda kullanmak verimli olmuyor.

Oda büyüklüğünden söz ederken metrekarenin yanı sıra tavan yüksekliği, odanın planı ve hava kirliliği gibi pek çok kriteri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine bir örnek vermek gerekirse, standart tavan yüksekliğine sahip 20 metrekarelik oda için yeterli olan bir model aynı metrekarede ancak yüksek tavanlı ve çok sayıda insanın sürekli bir arada olduğu ortamlarda yetersiz kalacaktır.

Filtre teknolojisi

Hava temizleyicilerin performansında kritik öneme sahip bir diğer nokta da kullanılan filtre teknolojisi oluyor. Çok aşamalı filtre sistemleriyle ortamdaki kirli hava istenmeyen partiküllerden arındırılıyor. İlk aşamada havadaki evcil hayvan tüyü, saç ve iri toz parçacıkları gibi kirleticileri hapseden partikül filtresi yer alıyor. Sonraki aşamada HEPA filtre toz, küf sporları ve akarlar gibi daha ince partikülleri yakalıyor. Havadaki koku molekülleri ile mücadele etmek ise aktif karbon filtrelerinin görevi.

Gürültü seviyesi ve gece modu

Hava temizleyiciler, ortamdaki havayı daima temiz tutabilmek adına günün önemli bir bölümünde kesintisiz olarak çalışıyor. Bu çalışma süresine gece saatleri de dahil oluyor. Bu nedenle hava temizleyicinin gürültü seviyesi ve gece modu gibi konforu arttıran ek fonksiyonlara sahip olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekiyor. 

Hava temizleyicilerde 20-30 dB çok sessiz olarak ifade edilirken, 35 dB seviyesine kadar olan gürültü yatak odaları için kabul edilebilir seviyede. Eğer 40 dB üzerinde gürültü fark edilir düzeyde oluyor. Gece modlarında ise genellikle çalışma sesi azalıyor ve rahatsız edebilecek aydınlatmalar kapatılıyor.

CADR değeri nedir ve neden önemlidir?

CADR (Clean Air Delivery Rate), hava temizleyicilerin belirli bir süre içerisinde üretebildiği temiz hava miktarını ifade ediyor. Amerikan Ev Aletleri Üreticileri Birliği (AHAM) tarafından belirlenen standartlara göre gerçekleştirilen testler sonucu belirleniyor. Genellikle metreküp/saat cinsinden ifade ediliyor. CADR değeri, hava temizleyicileri karşılaştırmak ve doğru olanı seçmek için faydalanabileceğiniz bir performans ölçüsü.

İdeal bir kullanım için odanızın metreküp cinsinden hacmini, cihazın havayı saatte kaç kez çevirmesini istiyorsanız o sayı ile çarpabilirsiniz. Genellikle 250 m³/sa ve altında CADR değerine sahip hava temizleyiciler yatak odaları ve küçük çalışma odaları için ideal. 250-400 m³/sa CADR orta büyüklükteki odalar ve 400 m³/sa CADR üzerindeki cihazlar büyük salonlar ya da açık planlı evler için tercih edilebilecek seçenekler arasında.

Sonuç: Hangi Xiaomi hava temizleyici size uygun?

  • Küçük odalarda kullanım için: Smart Air Purifier 4 Compact

  • Fiyat/performans odaklı hava temizleyici arayanlar için: Smart Air Purifier 4 Lite

  • Büyük salonlar için: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

  • Evcil hayvan sahipleri için: Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier

  • En yüksek performansı isteyenler için: Mijia Smart Air Purifier Max

Not: Bu içerikte yer alan teknik değerler üretici beyanlarına ve ürün teknik dokümanlarına dayanmaktadır. Performans; oda büyüklüğü, tavan yüksekliği, hava kirliliği seviyesi, kapı-pencere durumu, filtre kullanım süresi ve cihazın çalışma moduna göre değişebilir. Hava temizleyiciler tıbbi cihaz değildir; alerji, astım veya solunum yolu rahatsızlığı olan kullanıcıların doktor önerilerini dikkate alması gerekir.

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