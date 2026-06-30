2026 Xiaomi hava temizleyici karşılaştırması: Hangi model size uygun?

Yatak odaları veya küçük oturma ve çalışma odaları için bir hava temizleyici arıyorsanız, Smart Air Purifier 4 Compact ihtiyaçlarınıza yanıt verebiliyor. Kompakt yapısıyla dikkat çeken bu model az yer kapladığı gibi kolaylıkla odalar arasında da taşınabiliyor. Smart Air Purifier 4 Compact, 230 m³/sa CADR değerine sahip. 48 metrekarelik bir odanın havasını saatte 2 kez çevirebiliyor.

Smart Air Purifier 4 Compact, 3’ü 1 arada filtreleme sistemi sayesinde 0,3 mikrona kadar olan partikülleri %99,97 oranında ortamdan uzaklaştırabiliyor. Bu da genel olarak evcil hayvan tüylerinden polen ve kötü kokulara kadar, hava kalitesini bozan tüm unsurları ortamdan uzaklaştırmak anlamına geliyor. Gece modunda gürültü seviyesinin 20 dB’e kadar düşmesi ise cihazı tam da yatak odaları için doğru seçenek haline getiriyor.