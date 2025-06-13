2025 Yazının İlk Çeyreğinde En Seksi Ünlüyü Seçiyoruz!

Güneş parlıyor, plajlar dolup taşıyor ve kırmızı halıda göz kamaştıran isimler birbiriyle yarışıyor! Moda, cazibe ve karizmanın tavan yaptığı 2025 yazında, hangi ünlü adeta sıcak havadan bile daha yakıcı? 😍

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