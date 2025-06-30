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2025’te En Çok İndirilen 20 Eğlenceli Mobil Uygulama

etiket 2025’te En Çok İndirilen 20 Eğlenceli Mobil Uygulama

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 21:08

2025 yılının ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamaların listesini sizlerle paylaşmak istedik. Sosyal medya akımlarına dahi yön veren bu mobil uygulamalar hayatımızın her anında yanımızda bizlere bir telefon uzaklıkta. Gelin hep birlikte en çok indirdiğimiz uygulamalarda ilk 20'ye bakalım!

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20. Çalışma hayatının vazgeçilmezi: Gmail

20. Çalışma hayatının vazgeçilmezi: Gmail

Dünyada 2 milyar aktif kullanıcı! Hem mobil hem de webde her günün vazgeçilmez uygulaması. Mail alışverişi, mail üzerinden linkleme ve birçok eklentiyle listeye 20. sıradan girdi Gmail! Ekstra depolama ve premium hizmetleri de ücretlendirmelerle Drive vasıtasıyla yürütebiliyorsunuz. Ofislerimizin kaçınılmaz açık sekmesi Gmail listede olmayı hak ediyor!

19. Kitapseverler buraya: Audible

19. Kitapseverler buraya: Audible

Globalde 400 milyon kullanıcıya sahip, kitap indirme, podcast dinleme ve sesli kitaplara erişim sağlamanıza yarayan Audible! Çevrimdışıyken de indirip dinleyebilme özelliğiyle dünyada baya ses getirmiş durumda. Abonelik sistemi üzerinden kitap kredileriyle içerik dinleme ve satın alma yapabileceğiniz tam bir sanat sepet uygulaması!

18. Yılların vazgeçilmeyen oyunu: Candy Crush Saga

18. Yılların vazgeçilmeyen oyunu: Candy Crush Saga

Candy Crush'a şaşırmadık desek yeridir! Global çapta milyonlarca aktif kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Hatta evlerimizde bile var! Kahve molalarının akşam boş oturmalarının vazgeçilmezi. Son çıkan haberlerler bilmem kaç bininci bölüme ulaşan bir kullanıcının olduğunu göstermişti bize. Tabii güncellemeyle oyuna devam edeceğini bildiğinden ilk ben bitirdim havasını atmış! Klasik renk eşleştirme, bölümlü ilerleme, şeker patlatma nerelere gelmiş ne başarılara imza atmış...

17. Şaşırmanın ötesindeyiz: Duolingo

17. Şaşırmanın ötesindeyiz: Duolingo

Dünyada 70 milyon kullanıcıyla Duolingo mobil uygulamalar arasında ilk 20'ye girdi. İlerlemeleriniz mobilden de web üzerinden de eş zamanlı ilerleyebiliyor. Sokakta, caddede, kafede, otobüste dil öğrenmek isteyen ne kadar fazla kişi varmış meğer! En önemli özellikleri Gamification, günlük hatırlatmalar tekrarlar, eğlenceli bir öğrenme süreci.

16. Alışveriş uygulamalarının en vazgeçilmezlerinden: Amazon

16. Alışveriş uygulamalarının en vazgeçilmezlerinden: Amazon

E-ticaret devinin mobil uygulaması tabii ki Türkiye'de de yaygın. Mobil alışverişin en önemli kanallarından biri haline geldi son dönemde. Tek tıkla satın alma, premium üyelere özel ertesi gün kargolama, özel fiyatlar gibi hayat kurtaran özelliklere sahip. Ama yine de listede 16. sırada olmasına şaşırmadık değil!

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15. Dünyanın gözü onun üzerinde: Netflix

15. Dünyanın gözü onun üzerinde: Netflix

Hepimizin bildiği üzere çevrimiçi film ve dizi olayının en önemli şirketlerinden Netflix. Mobilde güçlü, televizyon ve bilgisayarlarda da yüksek bir erişime sahip. Mobilde içerik tüketimi daha kolay olduğundan mobil hali daha çok tercih ediliyor. Dizi ve filmin yanı sıra mobil oyun entegrasyonu da içeriyor. Yani Netflix'ten oyun da oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Aylık abonelik fiyatları her defasında gündem olsa da o bizim göz bebeğimiz.

14. Listenin sürprizlerinden: SHAREit

14. Listenin sürprizlerinden: SHAREit

İsminden de anlaşılacağı üzere büyük dosya transferleri için Wİ-Fİ üzerinden hızlı veri paylaşımı yapıyor. Sektörde We-Transfer, SendGB gibi rakipleri olmasına rağmen mobil uygulama işinde baya ilerlemiş durumda. Türkiye'de de aktif kullanıcıları olduğunu söylemek mümkün. Uygulamayı açarak cihazlar arasında Wİ-Fİ Direct aracılığıyla fotoğraf, video ve belge transferinde bulunabilirsiniz. Priori Data’ya göre SHAREit dünyada 321 milyon gibi bir indirmeyle Spotify'dan ve Netflix'ten daha yüksek bir indirme sayısına sahip.

13. Facebook mesajlaşma aracı: Facebook Messenger

13. Facebook mesajlaşma aracı: Facebook Messenger

Globalde 1 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger listede 13. sırada. Grup sohbetleri, story paylaşımları, iş iletişimi gibi konularda web tabanlı erişimiyle geniş kitlelere hitap ediyor. Sesli ve görüntülü görüşme desteğiyle listedeki diğer rakiplerine de göz kırpıyor. 2025 itibariyle ilk 20'de olmasına şaşırsak da en çok kullanılan uygulamalardan olduğu aşikar.

12. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden: Youtube

12. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden: Youtube

Youtube dünyada uygulamada vakit geçirme konusunda zirvelerde... Premium seçeneğiyle reklamlar olmadan birçok farklı özellikleriyle kullanıcılarını kendisine çekmiş durumda. Youtube Müzik ile birlikte Spotify'a da göz kırpmış durumda. Canlı yayınlar, shorts videoları, eğitim ve eğlence odaklı içerikler bildiğimiz youtube işte. Şimdilerde vlog tarzı da, influencer yayın ve programları da baya öne çıkmış durumda.

11. Kulaklarımızın pası silindi: Spotify

11. Kulaklarımızın pası silindi: Spotify

Spotify oldukça popüler bir uygulama olduğu için ilk 20'de tabii ki de olacaktı. Global kullanıcı sayısının 675 milyon olduğu söyleniyor. Premium üyeliğiyle kullanıcılarda gerçek zamanlı bir müzik dinleyicisi hissiyatı yaratıyor. Sene sonu verilerini paylaşmasıyla sosyal medyada milyonlarca kullanıcı 1 yılda neler dinledik paylaşımları yapıyor ve böylece kendi reklamını kullanıcı deneyimleriyle sunmuş oluyor. Kullanıcı bağlılığı ise tabii ki artıyor.

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10. Eski popülerliği olmasa da hala yukarılarda: Snapchat

10. Eski popülerliği olmasa da hala yukarılarda: Snapchat

Snapcat... Tek kullanımlık mesajlar, tek görüntülemelik fotoğraflar... 2025 yılında bir hayli devam edecen kullanıcı sayısına sahip: dünyada 1.5 milyar indirme sayısı var. Filtreleriyle hayatımıza girdi ve çıkmak bilmedi Snapchat! AR destekli filtreleri biz çok sevdik. Tam sosyal kelebeklere hitap ediyor. Böylece Snapchat de listede 10. sıraya yerleşiyor.

9. Whatsapp'a rakip olarak çıkarılan: Telegram

9. Whatsapp'a rakip olarak çıkarılan: Telegram

Telegram bu yılın ilk yarısında 110 milyon indirmeye ulaşmış. Toplam indirme sayısı ise 1,2 milyarı geçmiş. Özellikle webde ve tarayıcılarda kullanabilme özelliği onu Whatsapp'a rakip yapmış durumda. Bünyesinde girebileceğiniz gruplarla, eğitim, borsa, kripto gibi kanallarıyla oldukça popüler Telegram.

8. Instagram'ın Twitter'a rakip olarak çıkardığı: Threads

8. Instagram'ın Twitter'a rakip olarak çıkardığı: Threads

Instagram üzerinden kısa metinler paylaşıp tartışmalı konularda fikir beyaz etmek isteyenlerin durağı kendisi. 2025'in ilk yarısında globalde indirme sayısı 110 milyon. Genç profesyonel bir kitlesi var Threads'in ülkemizde. Kreatif çalışanlar da seviyor ama. Tartışma odaları oldukça popüler sosyal medyada. Bu da Threads'i listede 8. sıraya koyuyor.

7. Hepimizin videocusu: CapCut

7. Hepimizin videocusu: CapCut

TikTok ve içerik üreticilerinin kurtarıcısı CapCut. Bir süre ülkemizde kullanılamaz hale gelse de bu durum onun listeye girmesine engel olamadı. İlk 6 ayda kullanıcıların büyük ilgisiyle listede 7. sıraya gelmiş. Muhteşem araba editleri, tatil ve seyahat videoları, akım videoları derken sosyal medyada karşılaştığımız birçok videonun yapıldığı yer CapCut.

6. Son dönemlerdeki alışveriş çılgınlığı: TEMU

6. Son dönemlerdeki alışveriş çılgınlığı: TEMU

TEMU 2025'in ilk yarısında indirme sayısına göre listede ilk 10'da... Birçok kampanyanın, doğu ülkelerinde üretilen ucuz ürünleriyle her TEMU'ya girişimizde gereksiz ihtiyaçlar üretiyoruz kendimize. Bu da TEMU'yu listede hızla yükseltirken 6. sıraya taşıyor.

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5. Merhabalar: Whatsapp

5. Merhabalar: Whatsapp

Telefonlarımızın vazgeçilmezi diyebiliriz Whatsapp için.Görüntülü aramalar, sesli aramalar, internet üzerinden iletişim kurabilmeler yurt içi ve yurt dışında birçok konuda kolaylık sağlıyor. Verilerin gizliliğiyle ilgili devamlı bir gündem oluşsa da son açıklamalar gösteriyor ki Whatsapp verilerimizi güvenle saklıyor.

4. Ununu eleyip eleğini asamayan: Facebook

4. Ununu eleyip eleğini asamayan: Facebook

Biz amcalara teyzelere bıraktık kendisini ama onlar da hiç azımsanamayacak kadar çok kullanıyor Facebook'u. Adına şarkılar yazsak da birgün unutuldu gitti. Tabii bunda Instagram'ın etkisi de çok büyük. Ülkemizde 35 milyona yakın aktif kullanıcıya sahip Facebook. META oluşumuyla hesaplarımızı eş zamanlı yönetebiliyoruz sayesinde. Ah ah nerede o eski dürtmeler, gruplara eklenmeler... Facebook listede 4. sırada!

3. Hepimizin göz bebeği: Instagram

3. Hepimizin göz bebeği: Instagram

Ülkemizde toplam 54 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Instagram hayatımızın her yerinde artık. Reelsler, storyler, canlı yayınlar ve son dönemdeki influencer marketing ile Instagram her yerde varlığını belli ediyor. Para ödeyerek içerik üreticilerinin aylık abonesi bile olunuyor. E-ticarete getirdikleriyle de pazarlama sektöründe de sıkça kullanılıyor Instagram. Alışveriş butonları küçük-orta-büyük işletmelerin imdadına yetişiyor. Böylece listenin 3. sırasına yerleşmiş oluyor.

2. Kanayan yaramız: TikTok

2. Kanayan yaramız: TikTok

Ülkemizde aylık aktif kullanıcı sayısının 39 milyona kadar ulaştığı söyleniyor ve biz de TikTok cehenneminden ülkecek payımızı almış oluyoruz. Trend videolar, dans videoları, mizah içerikleri, marka anlaşmaları, canlı yayınlarındaki bağış sistemiyle ülkemizde bir hayli gündemde TikTok. Hsliyle kullanımın büyük çoğunluğu mobil üzerinden giriyor TikTok'a. Canlı yayın. bağışları ise epey bir revaçta. Listede TikTok'u 2. sıraya taşıyan ise işte bu gelişmelerin yaşanıyor olması.

1. Son dönemlerin en tartışmalı uygulaması: ChatGPT

1. Son dönemlerin en tartışmalı uygulaması: ChatGPT

Aylık global kullanıcı sayısının 600 milyon olarak tahmin edildiği ChatGPT hayatımıza öyle bir girdi ki çıkmak bilmiyor. Öğrenciler, farklı meslek gruplarından kişiler, sosyal medya yönetici ve kullanıcıları, freelance çalışanlar yoğun bir şekilde kullanıyorlar ChatGPT'yi. Kullanıcıların %95'i mobil kullanım tercih ediyor, plus/pro üyelikleriyle de dikkat çekiyor. Mobil veya web üzerinden kaydolup siz de başkalarına sormaya çekineceğiniz soruları sorabilirsiniz!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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