2025’te En Çok İndirilen 20 Eğlenceli Mobil Uygulama
2025 yılının ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamaların listesini sizlerle paylaşmak istedik. Sosyal medya akımlarına dahi yön veren bu mobil uygulamalar hayatımızın her anında yanımızda bizlere bir telefon uzaklıkta. Gelin hep birlikte en çok indirdiğimiz uygulamalarda ilk 20'ye bakalım!
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20. Çalışma hayatının vazgeçilmezi: Gmail
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19. Kitapseverler buraya: Audible
18. Yılların vazgeçilmeyen oyunu: Candy Crush Saga
17. Şaşırmanın ötesindeyiz: Duolingo
16. Alışveriş uygulamalarının en vazgeçilmezlerinden: Amazon
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15. Dünyanın gözü onun üzerinde: Netflix
14. Listenin sürprizlerinden: SHAREit
13. Facebook mesajlaşma aracı: Facebook Messenger
12. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden: Youtube
11. Kulaklarımızın pası silindi: Spotify
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10. Eski popülerliği olmasa da hala yukarılarda: Snapchat
9. Whatsapp'a rakip olarak çıkarılan: Telegram
8. Instagram'ın Twitter'a rakip olarak çıkardığı: Threads
7. Hepimizin videocusu: CapCut
6. Son dönemlerdeki alışveriş çılgınlığı: TEMU
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5. Merhabalar: Whatsapp
4. Ununu eleyip eleğini asamayan: Facebook
3. Hepimizin göz bebeği: Instagram
2. Kanayan yaramız: TikTok
1. Son dönemlerin en tartışmalı uygulaması: ChatGPT
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