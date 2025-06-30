2025’te En Çok İndirilen 20 Eğlenceli Mobil Uygulama

Hepimizin bildiği üzere çevrimiçi film ve dizi olayının en önemli şirketlerinden Netflix. Mobilde güçlü, televizyon ve bilgisayarlarda da yüksek bir erişime sahip. Mobilde içerik tüketimi daha kolay olduğundan mobil hali daha çok tercih ediliyor. Dizi ve filmin yanı sıra mobil oyun entegrasyonu da içeriyor. Yani Netflix'ten oyun da oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Aylık abonelik fiyatları her defasında gündem olsa da o bizim göz bebeğimiz.