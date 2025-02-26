2025 Sakarya İmsakiye! Bugün Sakarya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirebilmek için yaşadıkları şehre ait imsakiyeleri araştırmaya başladı. Bu konuda en güvenilir kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeler. İmsakiye, iftar, sahur, imsak ve teravih vakitlerini doğru bir şekilde belirleyerek, Ramazan boyunca ibadetlerin en eksiksiz şekilde yerine getirilmesine yardımcı oluyor. Peki, bugün Sakarya için iftar saati ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Sakarya’da bayram namazı saati ne zaman?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Sakarya'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...