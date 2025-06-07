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2025’in En Çarpıcı Düğün Makyaj Trendleri: İlham Al, Işılda!

etiket 2025’in En Çarpıcı Düğün Makyaj Trendleri: İlham Al, Işılda!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 20:02

Herkese merhaba, gelinler ve güzellik tutkunları! 💍 2025 düğün sezonu kapıda ve bu yıl makyaj trendleri hem doğal hem de cesur dokunuşlarla dolu. Yabancı kaynaklardan ilhamla, hem zamansız hem de modern bir gelin makyajı için en havalı trendleri derledik. Üstelik bu görünümleri yakalamak için Hepsiburada ve Amazon’dan ulaşabileceğiniz ürün önerileriyle geliyoruz! Hazır mısınız, aynanın karşısına geçiyoruz! ✨

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Cam Gibi Işıltılı Cilt (Glass Skin)

Cam Gibi Işıltılı Cilt (Glass Skin)

2025’te gelin makyajının yıldızı, sağlıklı ve ışıltılı bir cilt! “Glass skin” trendi, nemli, pürüzsüz ve adeta içten parlayan bir cilt görünümünü hedefliyor. Sofia Richie ve Meghan Markle gibi ikonik gelinlerden ilham alan bu görünüm, hafif kapatıcılar ve stratejik aydınlatıcılarla elde ediliyor.

Ürün Önerisi:

Romantik Pembe Allık (Flushed Cheeks)

Romantik Pembe Allık (Flushed Cheeks)

2025’te allıklar geri dönüyor ve bu kez pembe tonlar başrolde! Yumuşak, romantik bir görünüm için yanaklara ve burun üzerine uygulanan pembe allık, genç ve taze bir hava katıyor.

Ürün Önerisi:

Küçük İpucu: Allığı yanaklardan burun köprüsüne hafifçe yayın, sanki güneşten hafif kızarmışsınız gibi.

Cesur Kırmızı Dudaklar (Bold Red Lips)

Cesur Kırmızı Dudaklar (Bold Red Lips)

Klasik ama her zaman çarpıcı! 2025’te kırmızı ruj, gelin makyajında dramatik ve sofistike bir dokunuş olarak geri dönüyor. Siyah-beyaz düğün fotoğraflarında kırmızı dudaklar adeta bir sanat eseri gibi duruyor.

Ürün Önerisi:

Neden Sevdik? Kırmızı ruj, kendine güvenen gelinlerin favorisi. Göz makyajını nötr tutarak dudakları öne çıkarın.

Işıltılı Metalik Gözler (Metallic Eyes)

Işıltılı Metalik Gözler (Metallic Eyes)

Parıltı 2025’te her yerde! Altın, bronz veya gümüş tonlarda metalik göz farları, gelin makyajına zarif bir ışıltı katıyor. Gigi Hadid ve Hailey Bieber gibi isimlerin öncülük ettiği bu trend, gözlerde dramatik ama zarif bir etki yaratıyor.

Ürün Önerisi:

Nasıl Yapılır? Metalik farı göz kapağının ortasına uygulayın, kenarları nötr tonlarla yumuşatın. Maskarayı atlamayın ama hafif tutun

Doğal Kaşlar ve Minimal Kirpikler

Doğal Kaşlar ve Minimal Kirpikler

2025’te ağır kaş dolguları ve takma kirpikler out, doğal kaşlar ve minimal kirpikler in! Kaşlar, yüzü çerçeveleyen doğal bir görünümle şekillendiriliyor; kirpikler ise hafif maskarayla vurgulanıyor.

Ürün Önerisi:

Neden Sevdik? Bu trend, “ben ama daha iyi” görünümünü mükemmel yansıtıyor.

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Bonus: 2025 Gelin Makyajı İçin İpuçları

Bonus: 2025 Gelin Makyajı İçin İpuçları

  • Cilt Hazırlığı: Makyaja başlamadan önce nemlendirici ve primer kullanın. Sağlıklı cilt, makyajın en iyi dostu!

  • Kalıcılık: Uzun süre dayanması için su geçirmez ürünler tercih edin. Düğün günü gözyaşları garanti! 😢

  • Deneme Yapın: Düğünden önce makyaj denemesi yaparak hangi ürünlerin size en uygun olduğunu keşfedin.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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