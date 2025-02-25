2025 Gaziantep İmsakiye! Bugün Gaziantep İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Gaziantep İmsakiye! Bugün Gaziantep İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Her yıl idrak edilen Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başlayacak. 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gecede ilk sahura kalkılacak. 1 Mart Cumartesi günü ise ilk oruçlar açılacak. Milyonlarca vatandaş iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet il il Ramazan imsakiyesini yayımladı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli olmuş oldu. Peki, bugün Gaziantep için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Gaziantep’te bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Gaziantep imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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