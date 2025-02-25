2025 Gaziantep İmsakiye! Bugün Gaziantep İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Her yıl idrak edilen Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başlayacak. 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gecede ilk sahura kalkılacak. 1 Mart Cumartesi günü ise ilk oruçlar açılacak. Milyonlarca vatandaş iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet il il Ramazan imsakiyesini yayımladı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli olmuş oldu. Peki, bugün Gaziantep için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Gaziantep’te bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Gaziantep imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...