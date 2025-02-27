2025 Elazığ İmsakiye! Bugün Elazığ İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan ayı 1 Mart’ta başlayacak. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayının ilk orucunu tutmaya başladı. Ramazan ayıyla birlikte iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'in il il imsakiye yayımlamasıyla birlikte iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri de belli oldu. Peki, bugün Elazığ için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Elazığ bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Elazığ imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...