2025 Edirne İmsakiye! Bugün Edirne İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

İslam alemi için on bir aydan daha mübarek olan Ramazan ayı, “11 Ayın Sultanı” olarak adlandırılıyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş bu saatleri merak ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Diyanet, il il imsakiye yayımladı. Peki, bugün Edirne için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Edirne bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Edirne imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...