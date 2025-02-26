2025 Bayburt İmsakiye! Bugün Bayburt İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Bayburt İmsakiye! Bugün Bayburt İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 yılında mübarek Ramazan ayı Mart itibariyle idrak ediliyor. Milyonlarca Müslüman, farz ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek için çalışıyor. Oruç tutarken en çok araştırılan konulardan birisi de imsakiye oluyor. İmsakiye konusunda en güvenilir kaynak olarak ise Diyanet İşleri Başkanlığı ön plana çıkıyor. Diyanet il il imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Bayburt için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayburt'ta bayram namazı kaçta?
İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Bayburt'ta imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Bayburt iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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