2025 Bartın İmsakiye! Bugün Bartın İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Bartın İmsakiye! Bugün Bartın İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan bu sene Mart ayında başlıyor. Müslümanlar, bu mübarek ayı ibadetlerle geçirmek istiyor. Farz olan oruç ibadetini en doğru şekilde eda etmek isteyenler Diyanet imsakiye araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri il il yer alıyor. Peki, bugün Bartın için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bartın'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 Diyanet il il imsakiyelere göre Bartın'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Bartın iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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