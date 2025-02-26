2025 Aksaray İmsakiye! Bugün Aksaray İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

1 Mart Cumartesi günü İslam alemi Ramazan'a kavuşacak. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda tutulması farz olan oruç ibadetini yerine getirecek, dualarda buluşacak. Oruç ibadetinin en doğru şekilde yerine getirilmesi için Ramazan imsakiyesi araştırmaları da başladı. Bu konuda en doğru kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor. Diyanet il il imsakiye araştırılıyor. İmsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Aksaray için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Aksaray'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Aksaray'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...