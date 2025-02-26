2025 Ağrı İmsakiye! Bugün Ağrı İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan bu sene Mart ayı itibariyle idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayında farz olan ibadetlerini yerine getirecek. 81 il için imsakiye araştırmaları da başladı. Diyanet il il imsakiye geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer aldı. Peki, bugün Ağrı için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Ağrı'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Ağrı'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...