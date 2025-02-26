2025 Ağrı İmsakiye! Bugün Ağrı İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Ağrı İmsakiye! Bugün Ağrı İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan bu sene Mart ayı itibariyle idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayında farz olan ibadetlerini yerine getirecek. 81 il için imsakiye araştırmaları da başladı. Diyanet il il imsakiye geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer aldı. Peki, bugün Ağrı için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Ağrı'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Ağrı'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Ağrı iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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