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2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Dizüstü Bilgisayarları

etiket 2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Dizüstü Bilgisayarları

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 11:08

Kullanıcıların bütçelerini aşmadan yüksek verimlilik elde edebileceği modelleri listelediğimiz bu içerikte, günlük kullanımdan oyuncu bilgisayarlarına kadar farklı türlerde laptoplar yer alıyor. 2024 yılı boyunca gözümüze çarpan, özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken bu ürünlere gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Lenovo V15 G4 Amn 82YU00QKTX Dizüstü Bilgisayar

Lenovo V15 G4 Amn 82YU00QKTX Dizüstü Bilgisayar

Alınabilecek en uygun öğrenci laptopları arasında yer alan Lenovo V15 G4, soğutma sistemi ve batarya performansı ile ön plana çıkıyor. Amd Ryzen 5 7520U işlemcisi ve 512 GB SSD kapasitesi bulunuyor. Fiyatı 12.888,88 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürünü alalı yaklaşık 5 ay oldu ve kalitesi gayet güzel. Üniversite öğrencisiyim işlerimi halletmek için aldım, gayet kullanışlı ve portatif. Ağır değil ve gayet taşınabilir formda.

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MSI Modern 15 Taşınabilir Bilgisayar

MSI Modern 15 Taşınabilir Bilgisayar

Ekran ve kasa kalitesi olarak bakıldığında fiyatına göre oldukça başarılı bir ürün olan MSI Modern 15; ofis, iş ve günlük kullanım için tercih edilebilir bir laptop. Intel Core i5 1235U işlemci, 8 GB RAM ve FHD IPS bir ekrana sahip. Fiyatı 16.897,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürünü gündelik belge işlemleri için satın aldım. klavye aydınlatması gayet güzel. tuşların hissiyatı da öyle. özellikleri idare eder diye düşünüyorum. bu fiyat için fiyat performans ürünü sayılır.

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Lenovo Ideapad 1 Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo Ideapad 1 Taşınabilir Bilgisayar

Amd Ryzen 7 5700U işlemcisi ile dikkat çeken Lenovo Ideapad 1, iş veya günlük kullanım amacıyla oldukça tercih edilen modeller arasında bulunuyor. 15,6 inç ekran boyutu bulunan bu ürün, 16 GB RAM kapasitesine sahip. Ayrıca 6 saate kadar da kablosuz olarak kullanılabiliyor. Fiyatı 15.999,00TL.

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Huawei Matebook D16 2024 Taşınabilir Bilgisayar

Huawei Matebook D16 2024 Taşınabilir Bilgisayar

Amacınız oyun oynamak değilse, sadece okul ve iş hayatınız için bir bilgisayar arıyorsanız alabileceğiniz en uygun laptoplardan biri Huawei Matebook D16. Ekran kalitesi ve Intel Core i5 12450H işlemcisi ile kullananlar tarafından beğeni toplayan bu üründe, 16 GB RAM bulunuyor. Ayrıca Windows 11 işletim sistemi kurulu olarak geliyor. Fiyatı 26.999,00TL.

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Kullanıcı Yorumu:

Ürün çok şık ve kaliteli görünüyor. 16” büyük olur mu tereddüdüyle almıştım ama çok ideal ve zarif duruyor. Bataryası 13 saat gösteriyor. İşlemci hızlı, windows11 yüklü geliyor. 5 dakikada kurulumu sağlanıyor. Hard disk 2 ye bölünmüş , klavye aydınlatmalı değil ama karanlıkta ekranın ışığının tuşlara yansıması klavyenin rahat görünmesini sağlıyor. Piyasaya göre çok uygun almış oldum.

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MSI Thin 15 Taşınabilir Bilgisayar

MSI Thin 15 Taşınabilir Bilgisayar

Alınabilecek en uygun fiyatlı oyuncu laptopları arasında ilk sıralarda gelen MSI Thin 15, hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 12. nesil Intel Core i5 12450H işlemcisi ve RTX2050 ekran kartı bulunuyor. Fiyatı 22.798,99TL.

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Acer Nitro V Taşınabilir Bilgisayar

Acer Nitro V Taşınabilir Bilgisayar

RTX 3050 6GB ekran kartı ile hem tasarım programları kullanmak hem de oyun oynamak için ideal bir laptop olan Acer Nitro V, 13. nesil Intel Core i5 13420H işlemciye sahip. Ayrıca 16 GB RAM kapasitesinin yanında, FHD 15,6 inç ekran boyutu bulunuyor. Fiyatı 27.499,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Tam bir fiyat performas ürünü, sorunsuz elime ulaştı. Ekran kartı hafızası 6gb olması performansı arttırıyor. Volarant'ta 250 üzeri fps alıyorum.

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HP Victus 16-S0032NT Taşınabilir Bilgisayar

HP Victus 16-S0032NT Taşınabilir Bilgisayar

7. nesil Amd R5 7640HS işlemci, tam performans çalışan ekran kartı ve 144 Hz yenileme hızı ile listemizde yer alan laptoplardan bir diğeri de HP Victus 16. Kasa kalitesi ve soğutma sistemi ile dikkatleri üzerine çeken bu model; 16,1 inç ekran boyutuna sahip. Fiyatı 29.999,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürün fiyatına göre alınacak en ideal ürün. Hem grafik kartı, hem işlemci, hem de tasarım açısından fiyat performans ürünü. Oyun oynamak istiyorum ama oyun makinesi gibi renkli olmasın, şık olsun diyerek aldım. Ekran boyutu ve rengi de güzel.

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Lenovo LOQ Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo LOQ Taşınabilir Bilgisayar

15,6 inç FHD IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızı ile gelen Lenovo LOQ Taşınabilir Bilgisayar, oldukça gerçekçi bir görüntü kalitesi ile listemizde yer alıyor. Ayrıca Intel Core i5 12450HX işlemcisinin yanı sıra 24 GB RAM de bulunuyor. Fiyatı 31.999,00 TL.

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Kullanıcı Yorumu:

Bataryası benim için iyi, ekranı oldukça güzel görüntü veriyor ve soğutma konusunda oldukça başarılı. Bu fiyat bandındaki cihazlar arasında en f/p ürünlerden birisi.

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HP Victus Gaming 15 Taşınabilir Bilgisayar

HP Victus Gaming 15 Taşınabilir Bilgisayar

RTX 4060 serisi ekran kartına sahip en uygun laptoplardan biri olan HP Victus Gaming 15, FHD 15.6 inç IPS bir ekranla geliyor. 8 saate kadar pil ömrü bulunan bu laptopta, 512 GB SSD yer alıyor. Fiyatı 32.999,00TL.

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Kullanıcı Yorumu:

Laptop güzel, oyunlarda yüksek fps alıyorsunuz. Lol, Valorant tarzı oyunları söylemiyorum bile. Isınma yok, fan sesi yok, hoparlörlerinden tok kaliteli bir ses geliyor, ses yüksekliği güzel. Ekran kalitesi iyi.

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Asus TUF Gaming A15 FA507NVR-LP004 Taşınabilir Bilgisayar

Asus TUF Gaming A15 FA507NVR-LP004 Taşınabilir Bilgisayar

Gerçekçi görüntüsü, canlı renk düzeneği ve malzeme kalitesi ile tercih edilebilir ürünlerden biri olarak karşımıza çıkan bu laptop; AMD Ryzen 7 7435HS işlemciye sahip. Ekran kartı olarak da 8 GB RTX 4060 bulunuyor. Fiyatı 40.699,00TL.

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yildiz.oguz
yildiz.oguz
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