2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Dizüstü Bilgisayarları

Amacınız oyun oynamak değilse, sadece okul ve iş hayatınız için bir bilgisayar arıyorsanız alabileceğiniz en uygun laptoplardan biri Huawei Matebook D16. Ekran kalitesi ve Intel Core i5 12450H işlemcisi ile kullananlar tarafından beğeni toplayan bu üründe, 16 GB RAM bulunuyor. Ayrıca Windows 11 işletim sistemi kurulu olarak geliyor. Fiyatı 26.999,00TL.

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