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2024 Yılında İlginçlikleriyle Gündeme Gelen Yurdum İnsanından İlginç Kareler

2024 Yılında İlginçlikleriyle Gündeme Gelen Yurdum İnsanından İlginç Kareler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2024 - 10:01

Biz sıradan vatandaşın bile bir anda viral olabilmesi ülkesiyiz. O kadar sıkıntının ve sıcak gündemin ortasında kendini öne çıkarabilen yurdum insanı yine 2024'te gündeme geldi. Biz de derledik.

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Bir vatandaş muhtarlığa aday olmadığını adaylık afişi gibi paylaştı.

Bir vatandaş muhtarlığa aday olmadığını adaylık afişi gibi paylaştı.

Sivas'ta tek başına okey oynayan vatandaş.

Komşularının yapımına destek vermediği köprüyü kilitleyen Giresunlu adam.

Komşularının yapımına destek vermediği köprüyü kilitleyen Giresunlu adam.

Nufüs müdürünün yanlış yazdığı ismini marka yapan Bigman Bey.

Nufüs müdürünün yanlış yazdığı ismini marka yapan Bigman Bey.

Emniyet şeridini ihlal edenleri engellemek için yol kenarına çekip radarlık yapan vatandaş.

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Polisin kovaladığı şahsa çelme takarak etkisiz hale getiren vatandaş.

İzmir'de klimanın mucidi için dökülen lokma.

İzmir'de klimanın mucidi için dökülen lokma.

Kocaeli'de asılan bu afişin hikayesi bilinmiyor.

Kocaeli'de asılan bu afişin hikayesi bilinmiyor.

31 Mart Yerel Seçimleri de ilginç yurdum insanı karelerinin viral olmasına neden oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri de ilginç yurdum insanı karelerinin viral olmasına neden oldu.

Tavuğuyla giden...

Tavuğuyla giden...
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Bağcılar'da kentsel dönüşüm...

Bağcılar'da kentsel dönüşüm...

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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garibann

okey oynayan eleman taş çekerken karışık koymayın oğlum gibi bişey diyor kendilerine :))))))))