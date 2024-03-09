2024 İzmir İmsakiye: Bugün İzmir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının başlamasıyla tüm Müslüman aleminin sofralarında birlik, afiyet, muhabbet ve bereket arttı. Bu mübarek ayda tutulması farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler 30 günlük Ramazan imsakiyesini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün İzmir için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre İzmir'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...