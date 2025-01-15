2024 İtibariyle Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçen 12 Ülke

Artık tüm dünya yavaş yavaş 4 gün çalışmaya başlıyor. 2024 itibariyle 4 gün çalışmaya geçen ülkelerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyoruz ama 2024 itibariyle artık 4 gün çalışan o ülkere bir bakalım mı? Hadi başlıyoruz!