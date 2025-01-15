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2024 İtibariyle Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçen 12 Ülke

etiket 2024 İtibariyle Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçen 12 Ülke

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 14:01

Artık tüm dünya yavaş yavaş 4 gün çalışmaya başlıyor. 2024 itibariyle 4 gün çalışmaya geçen ülkelerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyoruz ama 2024 itibariyle artık 4 gün çalışan o ülkere bir bakalım mı? Hadi başlıyoruz!

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1. Belçika

1. Belçika

Çalışanlar, mevcut haftalık çalışma saatlerini koruyarak 4 günde tamamlayabiliyor. İsteyenler maaş kesintisi olmadan sadece 4 gün çalışıyor. Ancak beş günlük mesai saatleri dört güne sıkıştırılıyor. Yakın zamanda tam anlamıyla mesai saatlerinin de azaldığı 4 gün olabilir gibi.

2. İzlanda

2. İzlanda

2015-2019 arasında 2.500 çalışanla denenen 4 gün çalışma projesi olumlu sonuçlandı. Çalışanlar haftalık saatlerini 40’tan 35-36’ya indirdi. Uygulama, kamu sektörü ve bazı özel sektör firmalarında yaygınlaştı. Şu anda pek çok sektör 4 gün çalışıyor.

3. İspanya

3. İspanya

Hükümet desteğiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerde başlatılan proje kapsamında 4 günlük çalışma şu anda 250'den daha az çalışanı olan şirketlerde uygulanıyor. Hedeflerdne biri de verimliliği artırırken işsizliği de azaltmak.

4. Portekiz

4. Portekiz

Belirli şehirlerde ve sektörlerde denemeler yapılan Portekiz'de küçük ve orta ölçekli özel firmalar 4 günlük çalışmaya geçti. Hükümetin desteklediği projeler ile 4 gün çalışmanın daha da yaygınlaşması hedefleniyor.

5. Almanya

5. Almanya

1 Şubat 2024 itibarıyla 45 şirket, altı aylık bir pilot program başlattı. Olumlu sonuçlar alınan programla özel sektör 4 günlük çalışma düzenine geçmeye başladı. Tabii ki bu durum şirketten şirkete göre farklılık gösteriyor.

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6. İngiltere

6. İngiltere

2022’de 70 şirket ve 3.300 çalışan ile bir pilot program düzenlenen İngiltere'de %90’dan fazla şirket, uygulamanın devamına karar verdi. Çalışan mutluluğu ve üretkenlikte artış görülürken pek çok şirket de 4 günlük çalışma düzenine geçiyor.

7. Japonya

7. Japonya

2021’de, işverenlere dört günlük çalışma haftasını teşvik eden öneriler sunuldu. Amaç çalışanların aile hayatına daha fazla zaman ayırmasını sağlamak ve tükenmişlik sendromunu azaltmaktı. Özel sektörde bazı büyük şirketler, örneğin Microsoft Japonya, bu modeli test etti ve verimlilikte %40 artış kaydetti.

8. Yeni Zelanda

8. Yeni Zelanda

Perpetual Guardian adlı bir şirket, 2018’de dört günlük mesaiye geçti. Yapılan araştırmaya göre çalışanların iş memnuniyeti arttı ve stres azaldı. Diğer küçük ve orta ölçekli şirketler de bu modeli denemeye başladı.

9. Amerika Birleşik Devletleri

9. Amerika Birleşik Devletleri

Kaliforniya ve New York gibi eyaletlerde bazı şirketler dört günlük çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Teknoloji, medya ve startup firmaları bu modeli sıkça uyguluyor.

10. İrlanda

10. İrlanda

Dört günlük mesai için ulusal düzeyde pilot projeler başlatıldı. 20’den fazla şirket programlara katıldı. Pek çok küçük ve orta ölçekli şirketler 4 günlük çalışma düzenine geçiyor.

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11. Fransa

11. Fransa

Bundan yıllar önce haftalık çalışma saatini 35'e indiren Fransa da son dönemde 4 günlük çalışmayı deniyor. Araştırmaya göre 10 yıl içerisinde her 10 şirketten birinin 4 günlük çalışmaya geçeceği tahmin ediliyor.

12. Hollanda

12. Hollanda

Part time çalışma özgürlüğü de sunan Hollanda bu alanda en öncü ülkelerden biri. Haftada 29 saatlik çalışma ile dünyada en kısa çalışma haftasına sahip ülkesi. Ülkede iş gücünün %67'si part time olarak çalışıyor.

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Begüm
Begüm
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