2024 İtibariyle Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçen 12 Ülke
2024 İtibariyle Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçen 12 Ülke
Artık tüm dünya yavaş yavaş 4 gün çalışmaya başlıyor. 2024 itibariyle 4 gün çalışmaya geçen ülkelerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyoruz ama 2024 itibariyle artık 4 gün çalışan o ülkere bir bakalım mı? Hadi başlıyoruz!
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1. Belçika
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2. İzlanda
3. İspanya
4. Portekiz
5. Almanya
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6. İngiltere
7. Japonya
8. Yeni Zelanda
9. Amerika Birleşik Devletleri
10. İrlanda
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11. Fransa
12. Hollanda
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