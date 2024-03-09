2024 İstanbul İmsakiye: Bugün İstanbul İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Yılın en kutsal ayı Ramazan, tüm müslüman alemi için hayırlara vesile olsun. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca, tüm İslam alemi iftar sofralarında bir araya gelecek. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, 30 gün boyunca imsakiyeyi yakından takip edecek. Biz de Ramazan ayında farz olan oruç ibadetlerini zamanında ve en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler için Diyanet İmsakiye takvimine göre imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini derledik. Peki, bugün İstanbul için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...