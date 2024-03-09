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2024 Bursa İmsakiye: Bugün Bursa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2024 Bursa İmsakiye: Bugün Bursa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 19:24

Ramazan, Müslüman toplumların en kutsal ayıdır ve tüm İslam dünyasına hayır getirmesi dileğiyle karşılanır. Bu kutsal ayda, oruç ibadetini tam ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyenler için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimi büyük önem taşır. İmsakiye takviminde yer alan sahur, iftar ve teravih namazı saatlerinde yürekler dua ile buluşur. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan, 30 gün sürecek ve son oruç 9 Nisan günü tutulacak. Peki, bugün Bursa için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte, 2024 imsakiyesine göre Bursa iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
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