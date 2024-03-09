2024 Adana İmsakiye: Bugün Adana İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2024 Adana İmsakiye: Bugün Adana İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayı, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen ve tüm Müslümanların birlik, afiyet, muhabbet ve bereket dolu sofralar etrafında toplandığı kutsal bir zaman dilimidir. Bu özel ayda, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 30 günlük Ramazan imsakiyesini dikkatle izlerler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bu imsakiye, iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini içerir. Peki, bugün Adana için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?
İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2024 imsakiyesine göre Adana iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
Herkese hayırlı Ramazanlar!
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