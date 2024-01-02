2023 Yılının Ekonomik Verilerine Ne Kadar Hakimsin?
2023 Yılının Ekonomik Verilerine Ne Kadar Hakimsin?
İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha arkamızda kalacak ve dönüp baktığımızda gerek özel hayatımızda gerekse ekonomik alanda pek çok şey yaşandı diyebiliriz. Peki sen 2023'ün ekonomik verilerine ne kadar hakimsin?
Haydi teste!
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1. Başlayalım! 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi ne oranda büyüdü?
2. Peki ABD ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde ne oranda büyüdü?
3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde kaç olarak belirlenmişti?
4. Geçtiğimiz kasım ayında BIST-100 endeksi ne kadardı?
5. Peki eylül ayına göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç seviyesindeydi?
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6. Şu alanlardan en çok hangisinde harcama yapıldı diye sorsak?
7. Türkiye'de 2023 yılında en çok hangi alanda durgunluk yaşandı?
8. Eylül ayı verilerine göre Türkiye ihracatının yıllık bazda oranı hangi seviyedeydi?
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