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2023 Yılındaki Teknolojik Gelişmelere Ne Kadar Hakimsin?

etiket 2023 Yılındaki Teknolojik Gelişmelere Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 17:01

2023'ün teknoloji trendlerine ne kadar hakimsin, öğrenmek ister misin? Bilgini hep beraber ölçelim!

Haydi teste!

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1. OpenAI şirketinin kullanıcılara devrim niteliğinde sunduğu hizmet hangisi?

1. OpenAI şirketinin kullanıcılara devrim niteliğinde sunduğu hizmet hangisi?

2. Hükümetlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Green Technology" girişiminin amacı ne olabilir?

2. Hükümetlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Green Technology" girişiminin amacı ne olabilir?

3. Peki "Green Technology" dışında çevre kirliliğini önlemek için başka hangi girişim ön plana çıktı?

3. Peki "Green Technology" dışında çevre kirliliğini önlemek için başka hangi girişim ön plana çıktı?

4. "Ben zamanında yazılım okumalıydım." diyenleri duyar gibiyiz! Yazılım sektöründe en çok bunlardan hangisi revaçta oldu?

4. "Ben zamanında yazılım okumalıydım." diyenleri duyar gibiyiz! Yazılım sektöründe en çok bunlardan hangisi revaçta oldu?

5. Telekomünikasyon sektöründe heyecan verici gelişmeler bunlardan hangisiydi?

5. Telekomünikasyon sektöründe heyecan verici gelişmeler bunlardan hangisiydi?
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6. İnternetin daha yaygın hale gelmesi beraberinde güven problemlerini oluşturdu. Bu problemlere çözüm olarak hangi gelişme popüler hale geldi?

6. İnternetin daha yaygın hale gelmesi beraberinde güven problemlerini oluşturdu. Bu problemlere çözüm olarak hangi gelişme popüler hale geldi?

7. Yapay zeka alanında pek çok kullanıcının dikkatini çeken gelişmelerden biri bunlardan hangisiydi?

7. Yapay zeka alanında pek çok kullanıcının dikkatini çeken gelişmelerden biri bunlardan hangisiydi?

8. Dünya çapında sanayiye en çok hangi teknolojik gelişme dahil olmaya başladı?

8. Dünya çapında sanayiye en çok hangi teknolojik gelişme dahil olmaya başladı?
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