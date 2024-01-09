2023 Yılındaki Teknolojik Gelişmelere Ne Kadar Hakimsin?
2023 Yılındaki Teknolojik Gelişmelere Ne Kadar Hakimsin?
2023'ün teknoloji trendlerine ne kadar hakimsin, öğrenmek ister misin? Bilgini hep beraber ölçelim!
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. OpenAI şirketinin kullanıcılara devrim niteliğinde sunduğu hizmet hangisi?
2. Hükümetlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Green Technology" girişiminin amacı ne olabilir?
3. Peki "Green Technology" dışında çevre kirliliğini önlemek için başka hangi girişim ön plana çıktı?
4. "Ben zamanında yazılım okumalıydım." diyenleri duyar gibiyiz! Yazılım sektöründe en çok bunlardan hangisi revaçta oldu?
5. Telekomünikasyon sektöründe heyecan verici gelişmeler bunlardan hangisiydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. İnternetin daha yaygın hale gelmesi beraberinde güven problemlerini oluşturdu. Bu problemlere çözüm olarak hangi gelişme popüler hale geldi?
7. Yapay zeka alanında pek çok kullanıcının dikkatini çeken gelişmelerden biri bunlardan hangisiydi?
8. Dünya çapında sanayiye en çok hangi teknolojik gelişme dahil olmaya başladı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda