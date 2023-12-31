2023 Yılında Sinerjileriyle Bizi Ekranlara Kilitleyen Aşırı Uyumlu Oyuncular
2023 Yılında Sinerjileriyle Bizi Ekranlara Kilitleyen Aşırı Uyumlu Oyuncular
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/josephlongo/...
Bugün, sinerjileriyle bizi ekranlara kilitleyen karakterlere bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer ilişkiler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. Saltburn'dan Oliver Quick ve Felix Catton.
2. Ölümlü Dünya 2 filminden Mermer ailesi.
3. Red, White, & Royal Blue filminden Alex Claremont-Diaz ve Prens Henry.
4. İstanbul İçin Son Çağrı filminden Serin ve Mehmet.
5. The Little Mermaid filminden Ariel ve Prens Eric.
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6. Elvis Presley in Priscilla filminden Priscilla ve Elvis Presley.
7. Sen İnandır filminden Sahra ve Deniz.
8. The Marvels filminden Ms. Marvel, Captain Marvel, and Captain Monica.
9. Rüyanda Görürsün filminden Engin ve Pelin.
10. Please Don't Destory: The Treasure of Foggy Mountain filminden Martin Herlihy, Ben Marshall, and John Higgins.
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11. The Holdovers filminden Paul Giamatti ve Dominic Sessa.
12. Good Burger 2 filminden Kenan ve Kel.
13. Elemental filminden Ember ve Wade.
14. Ve son olarak, Barbie filminden Barbie ve Gloria.
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