2024 Fitre Miktarı Belli Oldu: Fitre Nedir, Ne Zaman Verilir? Fitre Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

Ayların en kutsalı Ramazan, iyilik ve yardımlaşma ayıdır. Oruç ibadetinin sağlık koşulları müsait olan her yetişkin müslümana farz olduğu Ramazan ayında, orucun en önemli amacı; açın halinden anlamaktır. Oruç ibadeti ile nefisi terbiye etmek, kötülüklerden uzaklaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile toplumsal olarak iyileşmek çok önemlidir. Bu ay her müslümanın aklına yer etmesi gereken prensipler arasında: 'Komşun açken tok yatma' sözü vardır. Tam da bu yüzden fitre ibadeti, imkanı olan müslümanlara şart koşulmuştur. Peki, fitre nedir, kimlere verilir? Fitrenin şartları nelerdir? 2024 fitre bedeli ne kadardır?

İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2024 fitre miktarı ve fitre ile ilgili merak edilenler...