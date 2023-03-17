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2024 Fitre Miktarı Belli Oldu: Fitre Nedir, Ne Zaman Verilir? Fitre Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

2024 Fitre Miktarı Belli Oldu: Fitre Nedir, Ne Zaman Verilir? Fitre Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.03.2023 - 18:54 Son Güncelleme: 08.03.2024 - 22:59

Ayların en kutsalı Ramazan, iyilik ve yardımlaşma ayıdır. Oruç ibadetinin sağlık koşulları müsait olan her yetişkin müslümana farz olduğu Ramazan ayında, orucun en önemli amacı; açın halinden anlamaktır. Oruç ibadeti ile nefisi terbiye etmek, kötülüklerden uzaklaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile toplumsal olarak iyileşmek çok önemlidir. Bu ay her müslümanın aklına yer etmesi gereken prensipler arasında: 'Komşun açken tok yatma' sözü vardır. Tam da bu yüzden fitre ibadeti, imkanı olan müslümanlara şart koşulmuştur. Peki, fitre nedir, kimlere verilir? Fitrenin şartları nelerdir? 2024 fitre bedeli ne kadardır? 

İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2024 fitre miktarı ve fitre ile ilgili merak edilenler...

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Fitre Nedir?

Fitre Nedir?

Halk arasında fitre olarak bilinen 'fıtır sadakası' sadaka-i fıtır olarak da bilinmektedir. 

Fitre, insan olarak yaratılmış olmanın, mübarek Ramazan ayını yaşayıp Ramazan orucunu tutmuş olmanın ve bayrama kavuşmanın bir şükrüdür. Dinen zengin olan kimseler, Ramazan ayının sonuna yetişen her müslüman için belirli kimselere fitre adı verilen 'yaşadığı toplumun yaşam standartlarına göre hesaplanmış bir günlük yiyeceğin karşılanmasına yetecek' bedeli vermelidir. 

Yani imkanı olan müslümanlar ailelerindeki her birey için fitre verirler.

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitre Ne Zaman Verilir?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, fitrenin vacip olma zamanı olarak Ramazan bayramının birinci günü belirtilmiştir. Ayrıca fıtır sadakasının bayramdan önce verilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Hatta bu daha faziletlidir. 

Bayram namazından önce verilmesinin müstehap kabul edildiği fitrenin, Ramazan bayramının birinci günün gün batımından sonraya kalması ise bazı mezheplere göre uygun değildir.  

Amacı bayram sevincine katkıda bulunmak olduğu için fitrenin verilmesinde geç kalınmamalıdır.

Fitre Kimlere Verilir?

Fitre Kimlere Verilir?

Fitre, müslüman kimsenin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir.

Fitre Kimlere Verilmez?

Fitre Kimlere Verilmez?

Fitre verilirken zekat ile aynı kurallara uyulması gerekir. Kişiler bakmakla yükümlü oldukları kimselere fitre vermemelidirler. 

  • Fitre; eşlere, anne, baba, dede, nine, çocuk, torun ve onların çocuklarına, 

  • Zengin, yani ihtiyaç sahibi olmayan kimselere, 

  • Ailesi varlıklı olan henüz ergen olmamış çocuğa verilmez. 

Fitrenin verilebildiği akrabalar arasında ise yardıma ihtiyacı olan kardeş, teyze, hala, dayı, amca ve onların çocukları yer almaktadır.

2023 Fitre Bedeli Ne Kadar?

2023 Fitre Bedeli Ne Kadar?

Diyanet tarafından belirlenen 2024 fitre miktarı 130 TL'dir.

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