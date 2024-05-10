200 Liranın Değerindeki Değişim İlgi Çekti: Ekmek, Çay, Peynir, Benzin 15 Yılda Alım Gücü Ne Kadar Azaldı?
200 Liranın Değerindeki Değişim İlgi Çekti: Ekmek, Çay, Peynir, Benzin 15 Yılda Alım Gücü Ne Kadar Azaldı?
Enflasyonla yükselen fiyatlar alım gücünü zorlarken, en büyük banknot 200 TL'nin değeri de değişti.
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2009 yılında tedavüle çıktığında alım gücü yüksek olan 200 TL artık markette et, peynir gibi ürünleri karşılamıyor.
TÜİK verilerine göre Ocak 2009-Nisan 2024 arasındaki tüketici enflasyonu endeks üzerinde yüzde 1.271 oranında artarken, piyasaya sürüldüğü 2009 yılındaki 200 TL'nin satın alma gücü 2024 yılında 2.743 TL’ye karşılık geliyor.
2009 yılı Ocak ayında 45 litrelik bir araba deposu 126,45 TL'ye dolarken, 200 TL verildiğinde 73,55 TL para üstü alınabiliyordu. 2024 yılında benzinin litresi 42,64 TL olurken, 200 TL ile 4,6 litre benzin alınabiliyor.
2009 yılında 200 TL ile 16 TL'den 12,5 kilogram dana eti alınırken, 2024 yılında 333 gram et alınabiliyor.
2009 yılında 200 TL ile 18 litre (11,1 TL) zeytinyağı alınırken, günümüzde yarım litre (394 TL) alınabiliyor.
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Beyaz peynir 2009 yılında 10,8 TL'den satılırken, 200 TL ile 18,5 kilograma karşılık geliyordu. 2024 yılında kilosunun fiyatı 567 TL peynirde 350 gram alınabiliyor.
2009 yılında (0,40 TL) 200 TL ile 500 ekmek alınırken, 2024 yılında (10 TL) 20 ekmek alınıyor.
2009 yılında (11 lira) 200 TL ile 18 kilo çay alınırken, 2024 yılında (147 TL) 1,3 kilo çay alınabiliyor.
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