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20 Mayıs 2025 Günü Güneş İkizler Burcuna Geçiyor

etiket 20 Mayıs 2025 Günü Güneş İkizler Burcuna Geçiyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 12:16

Bu Geçişte Astrolojik Olaylar ve Burç Yorumları

Güneşin İkizler burcun da seyri, 25 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında etkisini gösteren ve önemli astrolojik olaylarla dolu bir dönemdir. Özellikle 29 Mayıs'ta Merkür'ün Güneş ile cazimi konumuna gelmesi, ilahi ilham için fırsat yaratır. Bu dönem, yeni başlangıçlar ve eskiyi geride bırakma zamanı olarak öne çıkacak.

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Önemli Astrolojik Geçişler

Önemli Astrolojik Geçişler

Satürn'ün Koç Burcuna Girişi

24 Mayıs'ta, yapı ve sorumluluk gezegeni Satürn Koç burcuna giriyor. Mart 2023'ten itibaren Satürn Balık burcunda bulunmaktaydı ve artık kardinal burçlar (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) için yeni bir döngü başlıyor. Bu döngü, yaşamda anlamlı bir yapı kurmayı hedefleyen iki buçuk yıllık bir süreçtir.

Jüpiter'in Yengeç Burcuna Girişi

9 Haziran'da Jüpiter, Yengeç burcuna giriş yaparak genişleme ve koruma döngüsüne başlar. Bu geçiş, özellikle Temmuz ortasından itibaren daha belirgin hale gelir ve kişisel gelişim için yeni fırsatlar sunar.

Burç Yorumları

Burç Yorumları

Koç Burcu ♈️

Koç burçları için Güneşin İkizler burcun da seyri uzun vadeli hedeflere odaklanmak için önemli bir zaman. Satürn ve Neptün'ün etkisi, hayatınızda yenilikler getirirken, eski alışkanlıkları bırakmanız gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, yazma ve iletişim projelerinde yeni fırsatlar doğabilir.

En Şanslı Gün: 4 Haziran - Venüs Koç sekstil Jüpiter İkizler'de.

Boğa Burcu ♉️

Boğa burçları, Güneşin İkizler burcun da seyri dinlenme ve içsel yolculuklarına odaklanabilirler. Venüs'ün burçlarına girişiyle birlikte, kariyerlerinde önemli adımlar atabilirler. Bu dönem, yeni gelir akışları yaratmak için fırsatlar sunar.

En Şanslı Gün: 4 Haziran - Venüs, İkizler burcundaki Koç sekstil Jüpiter.

İkizler Burcu ♊️

İkizler burçları için bu döngü kişisel gelişim ve topluluk oluşturma zamanı. Satürn'ün kariyer baskısını hafifletmesi, sosyal çevrenize odaklanmanız için fırsat yaratır. Jüpiter'in etkisiyle, maddi kazançlarınızda artış olabilir.

En Şanslı Gün: 26 ve 27 Mayıs - İkizler'de Yeni Ay.

Yengeç Burcu ♋️

Yengeç burçları için bu dönem, profesyonel hedefler ve dinlenme arasında denge kurma zamanı. Satürn'ün etkisiyle, kariyerinizde yeni fırsatlar doğabilir. Jüpiter'in burcunuza girişi, kişisel yaşamda büyüme ve genişleme sağlayacaktır.

En Şanslı Gün: 27 Mayıs 2025 

Aslan Burcu ♌️

Aslan burçları, sosyalleşme ve romantik ilişkilerde fırsatlarla karşı karşıyalar. Satürn'ün samimiyet sektöründen çıkışı, aşk hayatınızı şifalandıracak.  Jüpiter'in etkisiyle, manevi uygulamalarınızı derinleştirme fırsatı bulabilirsiniz.

En Şanslı Gün: 22 Mayıs Venüs Koç üçgeni Aslan burcunda Mars.

Başak Burcu ♍️

Başak burçları, profesyonel projelerde değişiklikler bekleyebilirler. Güneşin İkizler burcun da seyri kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için ideal bir zamandır. Jüpiter'in sosyal sektörünüze girişi, iş birlikleri ve arkadaşlıklarınızı genişletme fırsatı sunar.

En Şanslı Gün: 29 Mayıs - Merkür Cazimi.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Terazi burçları için aşk ve ilişkiler ön planda. Venüs'ün etkisi, romantik ilişkilerde derinleşme ve yenilenme getirir. Jüpiter'in kariyer alanınıza girişi, profesyonel yaşamda başarı ve genişleme fırsatları sunar.

En Şanslı Gün: 4 Haziran - Venüs, İkizler burcundaki Koç sekstil Jüpiter.

Akrep Burcu ♏️

Akrep burçları, kariyerlerinde yeni fırsatlar ve finansal istikrar arayışında olabilirler. Jüpiter'in öğrenme ve seyahat alanınıza girişi, zihinsel ve ruhsal genişleme sağlar.

En Şanslı Gün: 26 Mayıs - İkizler'de Yeni Ay.

Yay Burcu ♐️

Yay burçları için bu ay, kişisel gelişim ve ilişkilerde yenilikler getirebilir. Jüpiter'in burcunuza girişi, yaşamınızı genişletme ve derinleştirme şansı sunar.

En Şanslı Gün: 22 Mayıs: Koç burcundaki Venüs, Aslan burcundaki Mars'ı üçgeni.

Oğlak Burcu ♑️

Oğlak burçları, profesyonel yaşamlarında yeni temeller atabilirler. Satürn'ün etkisi, kariyerinizde yeni projeler başlatmak için ilham verir. Jüpiter'in ilişkiler alanına girişi, kişisel ve profesyonel yaşamda derinleşme sağlar.

En Şanslı Gün: 1 Haziran - Venüs, Koç burcundaki Chiron ile birleşir.

Kova Burcu ♒️

Kova burçları, sosyal yaşamlarını genişletirken, iş yüklerinde artış bekleyebilirler. Jüpiter'in etkisi, kariyerinizi ve günlük rutinlerinizi genişletme fırsatı sunar.

En Şanslı Gün: 8 Haziran - Aslan muhalefetinde Mars Asteroid Pallas Athene.

Balık Burcu ♓️

Balık Burcu ♓️

Balık burçları, finansal istikrar ve aşk hayatlarında yeniliklere odaklanabilirler. Jüpiter'in romantizm sektörüne girişi, hayallerinizin aşk hayatını tezahür ettirme fırsatı sunar.

En Şanslı Gün: 9 Haziran sonrası - Romantizm sektöründe Jüpiter.

Bu Güneşin İkizler burcun da seyriher burç için farklı fırsatlar ve zorluklar getiriyor. Gökyüzündeki bu hareketli dönemden en iyi şekilde yararlanmak için iç sesinize kulak verin ve hedeflerinizi netleştirin.

En Şanslı İkizler Mevsimi Günü: 11 Haziran Yay Burcunda Dolunay.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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