20 Mayıs 2025 Günü Güneş İkizler Burcuna Geçiyor

Satürn'ün Koç Burcuna Girişi

24 Mayıs'ta, yapı ve sorumluluk gezegeni Satürn Koç burcuna giriyor. Mart 2023'ten itibaren Satürn Balık burcunda bulunmaktaydı ve artık kardinal burçlar (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) için yeni bir döngü başlıyor. Bu döngü, yaşamda anlamlı bir yapı kurmayı hedefleyen iki buçuk yıllık bir süreçtir.

Jüpiter'in Yengeç Burcuna Girişi

9 Haziran'da Jüpiter, Yengeç burcuna giriş yaparak genişleme ve koruma döngüsüne başlar. Bu geçiş, özellikle Temmuz ortasından itibaren daha belirgin hale gelir ve kişisel gelişim için yeni fırsatlar sunar.