20 Mayıs 2025 Günü Güneş İkizler Burcuna Geçiyor

Koç Burcu ♈️
Koç burçları için Güneşin İkizler burcun da seyri uzun vadeli hedeflere odaklanmak için önemli bir zaman. Satürn ve Neptün'ün etkisi, hayatınızda yenilikler getirirken, eski alışkanlıkları bırakmanız gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, yazma ve iletişim projelerinde yeni fırsatlar doğabilir.
En Şanslı Gün: 4 Haziran - Venüs Koç sekstil Jüpiter İkizler'de.
Boğa Burcu ♉️
Boğa burçları, Güneşin İkizler burcun da seyri dinlenme ve içsel yolculuklarına odaklanabilirler. Venüs'ün burçlarına girişiyle birlikte, kariyerlerinde önemli adımlar atabilirler. Bu dönem, yeni gelir akışları yaratmak için fırsatlar sunar.
En Şanslı Gün: 4 Haziran - Venüs, İkizler burcundaki Koç sekstil Jüpiter.
İkizler Burcu ♊️
İkizler burçları için bu döngü kişisel gelişim ve topluluk oluşturma zamanı. Satürn'ün kariyer baskısını hafifletmesi, sosyal çevrenize odaklanmanız için fırsat yaratır. Jüpiter'in etkisiyle, maddi kazançlarınızda artış olabilir.
En Şanslı Gün: 26 ve 27 Mayıs - İkizler'de Yeni Ay.
Yengeç Burcu ♋️
Yengeç burçları için bu dönem, profesyonel hedefler ve dinlenme arasında denge kurma zamanı. Satürn'ün etkisiyle, kariyerinizde yeni fırsatlar doğabilir. Jüpiter'in burcunuza girişi, kişisel yaşamda büyüme ve genişleme sağlayacaktır.
En Şanslı Gün: 27 Mayıs 2025
Aslan Burcu ♌️
Aslan burçları, sosyalleşme ve romantik ilişkilerde fırsatlarla karşı karşıyalar. Satürn'ün samimiyet sektöründen çıkışı, aşk hayatınızı şifalandıracak. Jüpiter'in etkisiyle, manevi uygulamalarınızı derinleştirme fırsatı bulabilirsiniz.
En Şanslı Gün: 22 Mayıs Venüs Koç üçgeni Aslan burcunda Mars.
Başak Burcu ♍️
Başak burçları, profesyonel projelerde değişiklikler bekleyebilirler. Güneşin İkizler burcun da seyri kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için ideal bir zamandır. Jüpiter'in sosyal sektörünüze girişi, iş birlikleri ve arkadaşlıklarınızı genişletme fırsatı sunar.
En Şanslı Gün: 29 Mayıs - Merkür Cazimi.