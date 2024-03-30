20 Kurye Aynı Yerde: Farklı Dükkanlardan Verilen Sipariş Sahte Çıktı
20 Kurye Aynı Yerde: Farklı Dükkanlardan Verilen Sipariş Sahte Çıktı
İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, 20 farklı dükkandan sipariş ve kuryeler siparişin verdiliği adrese geldi. Ancak siparişi veren kişinin adreste yaşamadığı öğrenildi.
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İstanbul Bayrampaşa yaşanan olayda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Bir kişi, 20 farklı restorandan yemek siparişi verdi. Ancak kuryeler siparişi getirdiğinde kandırıldıkları ortaya çıktı.
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