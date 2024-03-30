Görüş Bildir
Haberler
Gündem
20 Kurye Aynı Yerde: Farklı Dükkanlardan Verilen Sipariş Sahte Çıktı

20 Kurye Aynı Yerde: Farklı Dükkanlardan Verilen Sipariş Sahte Çıktı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.03.2024 - 14:43

İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, 20 farklı dükkandan sipariş ve kuryeler siparişin verdiliği adrese geldi. Ancak siparişi veren kişinin adreste yaşamadığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Bayrampaşa yaşanan olayda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa yaşanan olayda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Bir kişi, 20 farklı restorandan yemek siparişi verdi. Ancak kuryeler siparişi getirdiğinde kandırıldıkları ortaya çıktı.

Bir kişi, 20 farklı restorandan yemek siparişi verdi. Ancak kuryeler siparişi getirdiğinde kandırıldıkları ortaya çıktı.

İşte yaşananlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?