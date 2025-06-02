2 - 8 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları

Koç burcu için 2-8 Haziran haftası gerçekten hareketli ve fırsatlarla dolu görünüyor! Mars’ın enerjisiyle özellikle 4 Haziran’da önemli ve cesur adımlar atman mümkün. Bu, hedeflerin için hızlanma ve risk alma zamanı demek. Ancak, artan özgüveninle birlikte iletişimde dikkatli olman önemli; yanlış anlaşılmalar ve gereksiz tartışmalar çıkabilir, bu yüzden kelimelerini seçerken özen göstermek faydalı.

Venüs’ün 5 Haziran’da Boğa burcuna geçmesi, ilişkilerde daha dikkatli, özenli ve sabırlı olmanı sağlayacak. Bu, sorunları yüzeysel değil, derinlemesine çözmek için destekleyici bir zaman. Finansal açıdan ise yatırımlarını gözden geçirmek, borçlarını düzenlemek için uygun; bu konuda disiplinli davranmak senin lehine olacak.

Enerjin yüksek ama bu yorgunluk ve tükenmişliğe de yol açabilir; açık hava yürüyüşleri, spor ya da doğa aktiviteleriyle enerjini sağlıklı bir şekilde atman önemli. Aşk hayatında sabırlı olmak gerekiyor; aceleci davranmak yerine, ilişkilere zaman tanımak işleri daha iyiye götürür.