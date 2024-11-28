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19 Yaşındaki Genç Kız “Takip ve Tehdit Ediliyorum Ölmek İstemiyorum” Dedi, Samsun Valiliği'nden Açıklama Geldi

19 Yaşındaki Genç Kız “Takip ve Tehdit Ediliyorum Ölmek İstemiyorum” Dedi, Samsun Valiliği'nden Açıklama Geldi

Samsun
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.11.2024 - 18:00

Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki genç kız, 3 yıldır kendisini takip ve tehdit eden evli adamdan kurtulamadığını iddia ederek, ölüm korkusu yaşadığını söyledi. 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldığını iddia eden 19 yaşındaki Sudenaz Genç’in iddialarına Samsun Valiliği’nden açıklama geldi. 

Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “S.G.(19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T.(31) ve eşi C.T.(32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikâyetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir” dedi. 

İşte detaylar… 

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Üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kalan Sudenaz Genç’in (19) 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndü.

Üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kalan Sudenaz Genç’in (19) 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndü.

Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını iddia eden genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü.

Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını iddia eden genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü.

Evli olan C. T.’nin (33) kendisini takibe ve tehdide devam ettiğini iddia eden Sudenaz Genç yaşadığını iddia ettiği olayları şu şekilde anlattı:

Evli olan C. T.’nin (33) kendisini takibe ve tehdide devam ettiğini iddia eden Sudenaz Genç yaşadığını iddia ettiği olayları şu şekilde anlattı:

“Daha 16 yaşındayken ısrarla takibe maruz kaldım. Bu takip nedeniyle dershaneyi bıraktım. Liseyi de son senemde bırakıp, açık liseye geçmek zorunda kaldım. Söz konuşu şahıs beni ısrarla takip edip, arabasına almaya çalışıyordu. Ben de bu durumdan şikayetçi oldum. Mahkeme benden kanıt istedi. O anda elim ayağım titrediğimden, korktuğumdan kanıtlayacak bir şey çekemedim. Sonrasında davaya ‘takipsizlik’ verildi. Şahsın bu karardan sonra ısrarla takipleri devam etti ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Mahkeme tebliği şahsın evine gidince, kendisinden şikayetçi olduğumu eşi öğreniyor. Karısı markette beni görünce bana saldırarak kafamda cam şişe kırıyor. Annemle beni de darp ediyor. Bu konu hakkında da ceza alıyorlar. Sonrasında 19 yaşıma geldim ve bu durum hala devam ediyor. Evimi taşımak zorunda kaldım çünkü takibe, iftiralara maruz kalıyordum. Namusuma karşı da söylemler yayıldı.”

Ölmek istemediğini ifade eden Sudenaz yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti:

Ölmek istemediğini ifade eden Sudenaz yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti:

“Ayrıca sürekli aynı yalancı şahitler ile benden şikayetçi oldular. Gerçekten bıktım ve psikolojik olarak çok yıprandım. Hayatımdan 3 yıla yakın bir süreç gitti. Hayatım bir anda battı. Şu anda çok kötüyüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ölümle tehdit ediliyorum, mesajlar alıyorum. Bana açtığı karşı davalar nedeniyle yeni taşındığım evin adresini de öğrendi. Yeni mahallemde de araçlar görüyorum, takip ediliyorum. ‘Yanındakiler kim, sen kimsin de bizim yengemizden şikayetçi oluyorsun’ tarzında mesajlar alıyorum. Ben ölmek istemiyorum. Bir çözüm ya da caydırıcı bir ceza verilmesini istiyorum. Şahıs hapse atıldı ancak 1 ay sonra geri salındı. Bundan sonra şahıs daha takıntılı hale geldi. Ölmeyi gerçekten istemiyorum. Samsun’da beni yaşatmayacaklarını söylüyor. Mahkeme ceza indirimine gitti. Bence gitmemeliydi. Bu kararı doğru bulmuyorum. Mahkemede düzgün duruyor, mahkemeden çıktığı gibi de şahsıma ve anneme ağza alınmayacak laflar etmeye devam ediyor. Bu artık normal bir durum değil.”

SAMSUN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA: Valilik, Sudenaz’ın açıklamalarının gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada iki aile arasında sorun olduğunu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığını belirtti. İşte Samsun Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması:

SAMSUN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA: Valilik, Sudenaz’ın açıklamalarının gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada iki aile arasında sorun olduğunu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığını belirtti. İşte Samsun Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması:

BASIN AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında “Samsun'da evli adam, S.G.'nin hayatını kabusa çevirdi', 'Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor” başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

S.G.(19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T.(31) ve eşi C.T.(32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikâyetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir.

20.11.2024 tarihi itibarıyla da A.T. ve C.T.’nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır.

Konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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