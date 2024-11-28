19 Yaşındaki Genç Kız “Takip ve Tehdit Ediliyorum Ölmek İstemiyorum” Dedi, Samsun Valiliği'nden Açıklama Geldi
Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki genç kız, 3 yıldır kendisini takip ve tehdit eden evli adamdan kurtulamadığını iddia ederek, ölüm korkusu yaşadığını söyledi. 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldığını iddia eden 19 yaşındaki Sudenaz Genç’in iddialarına Samsun Valiliği’nden açıklama geldi.
Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “S.G.(19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T.(31) ve eşi C.T.(32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikâyetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir” dedi.
İşte detaylar…
Üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kalan Sudenaz Genç’in (19) 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndü.
Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını iddia eden genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü.
Evli olan C. T.’nin (33) kendisini takibe ve tehdide devam ettiğini iddia eden Sudenaz Genç yaşadığını iddia ettiği olayları şu şekilde anlattı:
Ölmek istemediğini ifade eden Sudenaz yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti:
SAMSUN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA: Valilik, Sudenaz’ın açıklamalarının gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada iki aile arasında sorun olduğunu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığını belirtti. İşte Samsun Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması:
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