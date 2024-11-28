19 Yaşındaki Genç Kız “Takip ve Tehdit Ediliyorum Ölmek İstemiyorum” Dedi, Samsun Valiliği'nden Açıklama Geldi

Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki genç kız, 3 yıldır kendisini takip ve tehdit eden evli adamdan kurtulamadığını iddia ederek, ölüm korkusu yaşadığını söyledi. 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldığını iddia eden 19 yaşındaki Sudenaz Genç’in iddialarına Samsun Valiliği’nden açıklama geldi.

Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “S.G.(19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T.(31) ve eşi C.T.(32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikâyetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir” dedi.

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