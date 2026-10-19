19–25 Ekim 2026: Haftanın Yantrası Şaman Kalkanı Yantrası

Şamanik inanç sistemlerinde korunma, yalnızca dışarıdan geldiğine inanılan olumsuz etkilerden uzaklaşmak değildir. İnsanın doğayla, kendi ruhsal dünyasıyla ve yaşamın bütünlüğüyle uyum içinde kalma arayışını da ifade eder.

Yantra geleneğinde ise geometrik düzen, zihnin belirli bir niyete odaklanmasını sağlayan manevi bir araç olarak değerlendirilir.

ASTRODEHA ŞAMAN KALKANI YANTRASI, bu iki farklı gelenekten esinlenen özgün ve çağdaş bir korunma tasarımıdır.

Yantranın merkezindeki güçlü geometrik yapı, kişinin kendi iradesini ve içsel dayanıklılığını temsil eder.

Merkezi çevreleyen dairesel koruma alanı, kişisel sınırların ve bütünlüğün simgesidir.

Dış çemberdeki tekrarlanan özel işaretler, korunma niyetinin sürekliliğini hatırlatır.

Merkezden dışarı doğru yükselen keskin çizgiler ise insanın kendi yaşam alanını koruma kararlılığını ifade eder.

BU ÖZEL YANTRANIN TAŞIDIĞI EN GÜÇLÜ MESAJ ŞUDUR: BENİM IŞIĞIM, BENİM HUZURUM, BENİM SINIRLARIM!

NAZARA VE NEGATİF ENERJİLERE KARŞI KORUNMA NİYETİNİZİ GÜÇLENDİRİN!

Şaman Kalkanı Yantrası, manevi korunma geleneğine değer verenler için güçlü bir niyet sembolü olarak tasarlanmıştır.

Nazar ve kem gözden korunma niyetini temsil eder.

Kötü niyetli insanların sözleri ve davranışları karşısında kişinin kendi merkezinde kalmasını hatırlatır.

Kıskançlık, rekabet ve huzursuzluk yaratan ilişkilerde kişisel sınırları koruma bilincini destekleyen bir sembol olarak kullanılabilir.

Evde, iş hayatında ve sosyal ilişkilerde huzuru öncelik haline getirme niyetini temsil eder.

Kişinin korkularına değil, kendi iradesine ve içsel gücüne odaklanmasını hatırlatır.

Buradaki korunma, manevi ve sembolik anlamdadır. Yantranın nazarı veya olumsuz enerjileri gerçekten engellediğine ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

HERKESİN KORUNMA İHTİYACI FARKLI, HERKESİN DOĞUM HARİTASI BENZERSİZDİR!

ASTRODEHA ŞAMAN KALKANI YANTRASI'NIN EN ÖZEL YÖNLERİNDEN BİRİ, KİŞİNİN DOĞUM HARİTASINA GÖRE HAZIRLANABİLMESİDİR!

Doğum haritanızdaki Güneş, Ay, Satürn ve diğer gezegenlerin yerleşimleri, element dengeleri ve astrolojik göstergeler sembolik açıdan değerlendirilerek kişisel niyetinize uygun malzeme seçimi yapılır.

ALTIN ŞAMAN KALKANI

Güneş'in iradesini, özgüveni, yaşam gücünü ve kişinin kendi değerini koruma kararlılığını simgeler. Güçlü durmak, kendi ışığını sahiplenmek ve dış etkiler karşısında özgüvenini korumak isteyenler için anlamlı bir seçenektir.

GÜMÜŞ ŞAMAN KALKANI

Ay'ın koruyucu, sezgisel ve duygusal sembolizmiyle ilişkilendirilir. Aile huzurunu, içsel dengeyi ve duygusal sınırları koruma niyetini ön plana çıkarır.

BAKIR ŞAMAN KALKANI

Venüs'ün uyum, sevgi ve özdeğer temalarını temsil eder. İlişkilerde dengeyi korumak, huzurlu bağlar kurmak ve kendi değerinden ödün vermemek isteyenler için sembolik bir tercihtir.

ONİKS ŞAMAN KALKANI

Siyah oniks, modern taş geleneklerinde korunma, dayanıklılık, topraklanma ve olumsuzluklar karşısında güçlü durma temalarıyla ilişkilendirilir. Özellikle kişisel sınırlarını güçlendirmeyi amaçlayanların tercih edebileceği özel bir seçenektir.

SİZİN KALKANINIZ HANGİ MADENDEN HAZIRLANMALI?

Bunun yanıtı, ASTRODEHA'nın kişiye özel astrolojik değerlendirmesiyle belirlenen sembolik tercihlere göre şekillenir.

ASTRODEHA'YA ÖZEL TASARIM!

Şaman Kalkanı Yantrası, ASTRODEHA'nın özgün tasarım anlayışıyla oluşturulan özel koleksiyonunun bir parçasıdır.

Her ayrıntısı, korunma niyetini ve kişisel gücü yansıtan bir mücevher tasarımı olarak düşünülmüştür.

Tasarımın fikrî ve sınai mülkiyet hakları ilgili mevzuat kapsamında korunur. ASTRODEHA adına tasarım tescili bulunuyorsa tescil numarasıyla birlikte yasal hak sahipliği açıkça belirtilir.

BU YANTRA SADECE BİR MÜCEVHER DEĞİL, KENDİNİZE VERDİĞİNİZ BİR SÖZÜN SİMGESİDİR!

Artık herkesin düşüncesini üzerinize almak zorunda değilsiniz.

Herkesin beklentisini karşılamak, her eleştiriye cevap vermek, her olumsuzluğun içinde kalmak zorunda değilsiniz.

Kendi huzurunuzu koruyabilir, sınırlarınızı belirleyebilir ve yaşamınıza kimleri dahil edeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

19–25 EKİM HAFTASININ KORUNMA NİYETİ

BEN KENDİ IŞIĞIMIN VE HUZURUMUN KORUYUCUSUYUM.

KEM GÖZLERİN, KÖTÜ NİYETLERİN VE OLUMSUZ SÖZLERİN HAYATIMI YÖNETMESİNE İZİN VERMİYORUM.

KENDİ ENERJİMİ, EMEĞİMİ, MUTLULUĞUMU VE YAŞAM ALANIMI BİLİNÇLE KORUYORUM.

BENİM OLMAYAN YÜKLERİ TAŞIMIYOR, BAŞKALARININ OLUMSUZLUKLARINI KENDİ GERÇEĞİM HALİNE GETİRMİYORUM.

GÜCÜMÜ KORKUDAN DEĞİL, İNANCIMDAN, FARKINDALIĞIMDAN VE KARARLILIĞIMDAN ALIYORUM.

UNUTMAYIN! HERKESİN HAYATINIZA GİRMESİNE İZİN VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ. BAZEN EN GÜÇLÜ KORUNMA, KİME KAPI AÇACAĞINIZI BİLMEKTİR!

19–25 EKİM HAFTASINA ÖZEL ASTRODEHA ŞAMAN KALKANI YANTRASI

Altın, gümüş, bakır ve oniks seçenekleriyle, doğum haritanızın astrolojik sembolizmi ve kişisel niyetiniz dikkate alınarak hazırlanır.

Kendiniz için özel bir korunma niyeti taşıyan mücevher seçebilir veya sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunabilirsiniz.

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANAN ASTRODEHA ŞAMAN KALKANI YANTRASI HAKKINDA BİLGİ ALMAK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

ŞİMDİ SİZE SORUYORUM!

NAZARA İNANIYOR MUSUNUZ?

HAYATINIZDA KENDİNİZİ EN ÇOK KİMLERİN YANINDA KORUMA İHTİYACI HİSSETTİNİZ?

VE SİZİN ŞAMAN KALKANINIZ ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ, BAKIR MI, ONİKS Mİ OLSUN?

YORUMLARDA BULUŞALIM!

ASTRODEHA

KADİM KORUNMA SEMBOLİZMİ, KİŞİYE ÖZEL MÜCEVHER SANATIYLA BULUŞUYOR!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

AstrodehA