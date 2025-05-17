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17 Mayıs Marka Aktüeli! Clinique, Calvin Klein, Stanley: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 17 Mayıs Marka Aktüeli! Clinique, Calvin Klein, Stanley: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 10:09

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Clinique, Calvin Klein, Stanley, Axe, JBL, Camper, Crocs, Parker, Eti gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Clinique Take The Day Off Cilt Temizleme Balmı

Clinique Take The Day Off Cilt Temizleme Balmı

Yumuşak dokulu ve zengin içerikli Clinique cilt temizleme balmı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Clinique Take The Day Off Cilt Temizleme Balmı

'Harika ürün, her türlü makyajı temizliyor ve cildi çok yumuşak bırakıyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Axe Erkek Deodorant Sprey - Africa

Axe Erkek Deodorant Sprey - Africa

Kalıcı kokusu ve leke bırakmayan formülü ile erkeklerin vazgeçilmezi olan Axe deodorant, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Axe Africa'nın karşı konulamaz vanilya ve mandalina kokusunun bir fısı bile yoğun etkisini göstermesi için yeterli oluyor.

Axe Erkek Deodorant Sprey - Africa

'Kaçıncı alışım sayamadım. Bu kokuyla lisede tanıştım 32 yaşındayım hala alıyorum:) Kadınlar da beğeniyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Busstier Avokado Catnip - Kedi Nanesi Kedi Otu Topu

Busstier Avokado Catnip - Kedi Nanesi Kedi Otu Topu

Avokado kedi otu, (catnip / kedi nanesi), kedilerin güzelce oyun oynayarak diş sağlığına ve mide sağlığına dikkat etmesine yarayan bir ürün.

Kedinizin stresini azaltmaya yardımcı olan ürün, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Busstier Avokado Catnip - Kedi Nanesi Kedi Otu Topu

'Kedim çok sevdi, ürün sevimli duruyor ve çift taraflı bantla size ulaşıyor. Kedinizin yüz mesafesine gelecek şekilde bu bantları kullanarak duvara veya uygun bir yere yapıştırabilirsiniz. Ben kalorifer peteğine yapıştırdım mesela. Bu ürünü kedinizin yüz mesafesine göre konumlandırmanız önemli, çünkü hem yalıyor hem de yüzünü gözünü sürüyor.

Yalnız dikkat edin kapağı ile gelen bu ürünü sürekli açık tutmayın, içinden çıkan kapağı mutlaka takarak bir süre sonra kapatın. Yoksa kediniz kendinden geçerek farklı diyarlara göç edebilir :)'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Calvin Klein 3'lü Kadın Külot

Calvin Klein 3'lü Kadın Külot

%90 pamuk içerikli Calvin Klein külotlar, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Calvin Klein 3'lü Kadın Külot

'Bacağa gelen kısımlarda lastik ile ten teması yok. Penye kumaşın içine dikilmiş lastikleri. Hassas ciltliler bu detayı neden verdiğimi anladı :)) İçinde etiket yok, marka adı arka tarafa baskı olarak yapılmış ki bu önemli bir detay.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

2,3 litre hacimli Stanley termos, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

'Ürün gerçekten çok güzel ürün görselden çok daha büyük geldiğinde şaşırdım büyüklüğüne denemek için doldurdum 33 saat sonra baktım su hala çok sıcaktı.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Sağlamlığı ve dayanıklılığı ile öne çıkan kamp sandalyesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Bu sandalye sadece 6,2 kg ağırlığındadır, kolayca katlayıp taşıma çantasına koyun ve omzunuza asın, sonra maceraya hazırsınız.

Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

'Amacımız zaten büyük almaktı. 1.83cm boyum var. Oturunca kafamı arkaya dayayabiliyorum. Diğerleri gibi konforsuz değil. Kullanılan malzemesi vs. diğerlerinden çok daha kaliteli. Bu yüzden birazda ağır. Zaten arabada olduğu için sıkıntı yok. Kriterleriniz benim yazdıklarım gibiyse tam size göre gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

JBL Tour Pro 3 Wireless Kulakiçi Kulaklık

JBL Tour Pro 3 Wireless Kulakiçi Kulaklık

Şimdiye kadarki en akıllı kablosuz kulaklık olan JBL Tour Pro 3, Günün Fırsat ürünleri arasında!

JBL Tour Pro 3, telefonunuz cebinizdeyken dinleme deneyiminizi tamamen kontrol etmenizi sağlayan, daha kullanışlı ve daha fazla özellikle donatılmış dokunmatik ekrana sahip yeniden tasarlanmış Akıllı Şarj Kutusu ile geliyor. 

JBL Tour Pro 3 Wireless Kulakiçi Kulaklık

'Kesinlikle tavsiye ediyorum mükemmel ürün. Dışarıdaki gürültüyü duymuyorsun bu özelliğine bayıldım. Taktığınızda, kulakta gram oynama yok düzelt yok öyle yok böyle yapmak zorunda kalmıyorsunuz çok önem verdiğim bir noktadır.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti (1 Gövde + 10 Yedek Başlık)

BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti (1 Gövde + 10 Yedek Başlık)

Tam 10 adet yedek başlığı ile birlikte gelen 5 bıçaklı erkek tıraş bıçağı, Günün Fırsat Ürünleri arasında.

BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti

'Haftada iki kere saçlarımı kazıyan biriyim ve ürünün teslim edildiği 5 Mart 2025 tarihinden yorumu yazdığım 15 Nisan 2025 tarihine kadar henüz daha başlık değiştirmedim. Diğer bilinen markalardan hiç bir eksiğini görmedim. Ekstra olarak faul düzeltme başlığı var ki bence gayet işe yarar bir durum. '

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Camper Match Kadın Sandalet

Camper Match Kadın Sandalet

36-41 arası numarası bulunan Camper marka kadın sandalet, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Camper Match Kadın Sandalet

'Tüm yaz kurtarıcım oldu. Özellikle seyahatlerde hem rahat tüm gün yürüyebilirsiniz hem de dağda yürüyormuşsunuz gibi görünmeden şık şekilde her tür kıyafet ile kullanabilirsiniz.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Parker IM Rituals Açık Yeşil GT Dolma Kalem

Parker IM Rituals Açık Yeşil GT Dolma Kalem

Bu kalemin ağırlığı, estetiği, elde tutma hissi ve pürüzsüz mürekkep dağıtımı, yazma uygulamalarına lüks ve odaklanma unsuru katıyor.

Parker marka dolma kalem, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Parker IM Rituals Açık Yeşil GT Dolma Kalem

'Özelliklerinde belirtilmiyor ama kalem M uçlu olarak geliyor. Oldukça hafif. Dolayısı ile uzun yazı yazmak için uygun. Eli küçük olanlar kapaksız olarak kullanabilir ancak eli büyük olanlar kapağını arkasına takma ihtiyacı hissedebilir. Boyutunu inceleyerek karar vermenizi öneririm. Herkes kapak takmayı sevmiyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Crocs Crocband Flip Bone Unisex Terlik

Crocs Crocband Flip Bone Unisex Terlik

37-47 arası numarası bulunan Crocs terlik, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Crocs Crocband Flip Bone Terlik

'Crocs'un terliklerini uzun yıllardır kullanıyorum, rengi çok hoşuma gitti. Orijinal Crocs, tavsiye ediyorum.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Eti Crax Patlayan Lezzet Chili Lime Çubuk Kraker

Eti Crax Patlayan Lezzet Chili Lime Çubuk Kraker

Sevilen Eti lezzeti, ekonomik 20'li paketi ile, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Eti Crax Patlayan Lezzet Chili Lime Çubuk Kraker

'Bu şekilde almak daha ekonomik oluyor teşekkürler Amazon.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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