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17 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.11.2024 - 19:01

Özgürlüğünüzü ilan edin! Peki 17 Kasım Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün özgürlüğünü kutlayacaksın! Çünkü iplerini koparacak hafta bitmeden kendini özgür kılacaksın. Eskiden kurtulacaksın. Zira artık eskilerin işine yaramadığını biliyorsun. Ve şimdi silkelenip toparlanıyorsun... Zümrüdüanka gibisin, küllerinden doğacaksın. Üstelik bunu tek başına yapacaksın. Bu bir yalnızlık ya da sevdiklerin tarafından desteklenmemek anlamına gelmiyor. Aksine destekleri reddedip kendi başına ayakta durmak isteyeceğin anlamına geliyor. 

Satürn ve Jüpiter'in desteği ile ilan ettiğin bağımsızlık, sana mutluluk da getirecek. Yüklerinden kurtulmuş ve hafiflemiş bir şekilde ilerlerken elini tutmak isteyen kişi romantik bir aşık olabilir. Kalbinin sesini dinle, yeni bir aşk seni sarabilir. 

Peki, bu arada kendi işini kurmaya ne dersin? Teknoloji, tasarım ve estetiği birleştirecek bir işle dünyanı güzelleştirmeye hazırsın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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