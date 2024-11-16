17 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün özgürlüğünü kutlayacaksın! Çünkü iplerini koparacak hafta bitmeden kendini özgür kılacaksın. Eskiden kurtulacaksın. Zira artık eskilerin işine yaramadığını biliyorsun. Ve şimdi silkelenip toparlanıyorsun... Zümrüdüanka gibisin, küllerinden doğacaksın. Üstelik bunu tek başına yapacaksın. Bu bir yalnızlık ya da sevdiklerin tarafından desteklenmemek anlamına gelmiyor. Aksine destekleri reddedip kendi başına ayakta durmak isteyeceğin anlamına geliyor.

Satürn ve Jüpiter'in desteği ile ilan ettiğin bağımsızlık, sana mutluluk da getirecek. Yüklerinden kurtulmuş ve hafiflemiş bir şekilde ilerlerken elini tutmak isteyen kişi romantik bir aşık olabilir. Kalbinin sesini dinle, yeni bir aşk seni sarabilir.

Peki, bu arada kendi işini kurmaya ne dersin? Teknoloji, tasarım ve estetiği birleştirecek bir işle dünyanı güzelleştirmeye hazırsın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...