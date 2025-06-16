16 - 22 Haziran 2025 Haftası Gökyüzü Enerjileri

Pazartesi: Kararsız ve Değişken Enerji

Hafta, Ay'ın Balık burcunda olduğu ve İkizler burcundaki Uranüs ile kare açı yaptığı Pazartesi günü başlıyor. Bu kombinasyon enerji açısından kararsız, tahmin edilemez ve değişken bir hava yaratıyor. Bu tür günlerde, kendinizi topraklanmış ve merkezlenmiş tutmanın yollarını bulmak önemlidir. Meditasyon veya doğada yürüyüş yapmak iyi bir seçenek olabilir.

Salı: Odaklanmış ve Disiplinli Enerji

Salı günü, Mars önümüzdeki altı buçuk hafta boyunca kalacağı Başak burcuna geçiyor. Bu geçiş, odaklanmış, disiplinli ve iş odaklı bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Bu zamanı, işleri halletmek ve işle ilgili konularla ilgilenmek için değerlendirebilirsiniz. İş projelerinizi planlamak ve organize etmek için mükemmel bir gün.

Çarşamba: İç ve Dış Dünyaların Uyumunu Bulma

Çarşamba günü, Balık burcundaki Ay, İkizler burcundaki Güneş ile kare açı yapıyor. Bu, enerji açısından uyumsuz ve senkronize olmayan bir gün olabilir. İç ve dış dünyalarınızın uyumlu olmadığını hissedebilirsiniz. Bu uyumsuzluk, içsel düşüncelerinizle dış dünyadaki eylemleriniz arasında bir denge kurmak için bir çağrı olabilir.

Perşembe: Eylem Odaklı Enerji

Ay, Perşembe günü Koç burcuna geçiyor ve bu, ateşli, çatışmacı ve eylem odaklı bir enerji getiriyor. Bu günü, takip etmek istediğiniz eylem planlarını beyin fırtınası yapmak için kullanabilirsiniz. Yeni projelere başlamak veya mevcut projeleri ilerletmek için harika bir fırsat.

Cuma: Duygusal Dünyaya Yönelme

Cuma günü Güneş, gelecek ay boyunca kalacağı Yengeç burcuna taşınıyor. Yengeç mevsimi, ev insanı olmanıza izin vermek ve içsel/duygusal dünyanıza yönelmek için bir zamandır. Duygularınızı besleyen şeylerin peşinden gitmek için mükemmel bir zamandır. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, evde huzurlu anlar yaratmak için ideal.

Cumartesi: Topraklanmış ve İstikrarlı Enerji

Cumartesi günü, Boğa burcundaki Ay, Yengeç burcundaki Güneş ile sextil açı yapıyor. Enerji topraklanmış, istikrarlı ve sakindir. Bu günü, sessiz kalmak ve basit zevklerin tadını çıkarmak için kullanabilirsiniz. Doğayla iç içe olmak, bir kitap okumak veya hobilerinizle uğraşmak için harika bir zaman.

Pazar: İlham ve Kararlılık

Son olarak, Pazar günü, Başak burcundaki Mars, Yengeç burcundaki Jüpiter ile sextil açı yapıyor. Bu, hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için ekstra ilham ve kararlılık hissedeceğiniz bir gün. Hedeflerinize ulaşmak ve işleri halletmek için bu enerjiden yararlanın.

Bu hafta, her günün benzersiz enerjisiyle dolu. Burcunuza Etkisi, YouTube kalanı AstrodehA'da yayında.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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