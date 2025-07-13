15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

Tatil günlerinde sağlıkla ilgili ihtiyaçlar her zamanki gibi önemini koruyor. Bu nedenle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İlacını yenilemek isteyenler, reçetesini almak isteyenler ya da acil durumlar için eczane arayanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Peki 15 Temmuz 2025’te eczaneler hizmet veriyor mu, nöbetçi eczane sistemi nasıl işliyor?