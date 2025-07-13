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15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 18:20

Tatil günlerinde sağlıkla ilgili ihtiyaçlar her zamanki gibi önemini koruyor. Bu nedenle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İlacını yenilemek isteyenler, reçetesini almak isteyenler ya da acil durumlar için eczane arayanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Peki 15 Temmuz 2025’te eczaneler hizmet veriyor mu, nöbetçi eczane sistemi nasıl işliyor?

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15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil. Bu kapsamda kamu kurumlarının büyük çoğunluğu gibi eczaneler de genel olarak kapalı. Ancak halk sağlığının sekteye uğramaması adına her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

Resmî Tatilde Eczane Uygulaması Nasıl İşler?

Resmî Tatilde Eczane Uygulaması Nasıl İşler?

Acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nöbet sistemi devreye girer. Türkiye genelindeki eczacı odaları, her tatil ve hafta sonunda olduğu gibi 15 Temmuz için de nöbetçi eczane listelerini önceden hazırlar ve kamuoyuna duyurur.

Nöbetçi Eczaneler Nereden Öğrenilir?

Nöbetçi Eczaneler Nereden Öğrenilir?

Vatandaşlar, bulundukları ilin eczacı odasının web sitesinden ya da eczaneler.gen.tr gibi güvenilir platformlardan nöbetçi eczane listelerine ulaşabilirler. Ayrıca mobil uygulamalar ve e-Devlet üzerinden de bölgesel olarak açık eczaneleri görüntülemek mümkündür. Tatil günlerinde yola çıkmadan önce gitmeyi planladığınız eczanenin açık olup olmadığını telefonla teyit etmeniz faydalı olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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