15 Temmuz Resmi Tatil mi? 15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?
Tatil günlerinde sağlıkla ilgili ihtiyaçlar her zamanki gibi önemini koruyor. Bu nedenle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İlacını yenilemek isteyenler, reçetesini almak isteyenler ya da acil durumlar için eczane arayanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Peki 15 Temmuz 2025’te eczaneler hizmet veriyor mu, nöbetçi eczane sistemi nasıl işliyor?
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15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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