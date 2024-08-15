15 Ağustos'un Yükselen Hisseleri: Yatırımcıların Radarında Hangi Hisseler Var?

Yüzde 9,98 oranında bir artışla, RTA Laboratuvarları bugün yatırımcılara adeta kazandırdı.13.67 TL değer kazanarak günün en çok yükselen hisselerinden biri oldu. Bu yükselişin ardındaki sebepler merak edilirken, biyolojik ürünler ve ilaç sektöründeki gelişmeler RTA Laboratuvarları'nı ön plana çıkarıyor.