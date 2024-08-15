15 Ağustos'un Yükselen Hisseleri: Yatırımcıların Radarında Hangi Hisseler Var?
15 Ağustos'un Yükselen Hisseleri: Yatırımcıların Radarında Hangi Hisseler Var?
Bugün borsa yatırımcılarının yüzünü güldüren, dikkat çeken hisseleri sizler için derledik. Borsada güne damga vuran bu on şirket, yatırımcıların yakın takibinde! İşte bugünün en çok değer kazanan hisseleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN)
3. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. Tic. A.Ş. (RTALB)
4. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)
5. Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın