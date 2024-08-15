Görüş Bildir
Haberler
Finans
15 Ağustos'un Yükselen Hisseleri: Yatırımcıların Radarında Hangi Hisseler Var?

etiket 15 Ağustos'un Yükselen Hisseleri: Yatırımcıların Radarında Hangi Hisseler Var?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 18:16

Bugün borsa yatırımcılarının yüzünü güldüren, dikkat çeken hisseleri sizler için derledik. Borsada güne damga vuran bu on şirket, yatırımcıların yakın takibinde! İşte bugünün en çok değer kazanan hisseleri:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

1. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Gıda sektöründe adını duyuran Merko Gıda, %10 oranında değer kazanarak hisse fiyatını 11,65 TL'ye çıkardı. Gıda sektöründeki gelişmeler ve ihracat potansiyeli, Merko Gıda’nın hisselerinde pozitif bir etki yarattı.

2. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN)

2. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN)

Otomotiv sektöründe dikkat çeken Karsan, bugün %9,99 oranında bir artışla yatırımcılarını sevindirdi. Hisse değeri 16,84 TL’ye yükseldi. Karsan'ın sektördeki yenilikçi adımları ve büyüme potansiyeli, bu yükselişte önemli bir rol oynuyor.

3. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. Tic. A.Ş. (RTALB)

3. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. Tic. A.Ş. (RTALB)

Yüzde 9,98 oranında bir artışla, RTA Laboratuvarları bugün yatırımcılara adeta kazandırdı.13.67 TL değer kazanarak günün en çok yükselen hisselerinden biri oldu. Bu yükselişin ardındaki sebepler merak edilirken, biyolojik ürünler ve ilaç sektöründeki gelişmeler RTA Laboratuvarları'nı ön plana çıkarıyor.

4. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

4. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

Teknoloji yatırımlarına olan ilginin artmasıyla birlikte, Escort Teknoloji Yatırım hisseleri bugün tam %9,97'lik oranında bir sıçrama yaptı! Teknoloji sektörü her geçen gün büyürken, ESCORT'un bu başarısı da göz ardı edilemez.

5. Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)

5. Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)

Gıda sektöründeki dinamiklerin etkisiyle FADE hisseleri %9,97 oranında değer kazandı. 15,33 TL'lik artışıyla günün en çok kazandıran hisseleri arasında yer aldı. FADE Gıda, yatırımcıların dikkatini çeken performansıyla adından söz ettiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

6. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

Sağlık ve onkoloji alanında faaliyet gösteren Oncosem, bugün %9,96 oranında bir değer artışı yaşadı. Hisse değeri 151,20 TL’ye ulaştı. Sağlık sektöründeki gelişmeler, Oncosem’in hisselerinde dikkat çeken bu yükselişi sağladı.

7. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)

7. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)

Gayrimenkul yatırımlarına olan ilgi, Ufuk Yatırım hisselerine de yansıdı. %9,96 oranında değer kazanan hisse, 579,50 TL’ye yükseldi. Gayrimenkul sektöründeki bu hareketlilik, Ufuk Yatırım'ın yükselişinde belirleyici oldu.

8. Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS)

8. Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS)

Bugün %9,96 oranında değer kazanan NETAS hisseleri, 76,70 TL seviyesine yükseldi. Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllardır yer alan NETAS, yenilikçi çözümleri ve güçlü piyasa pozisyonuyla yatırımcıların dikkatini çekiyor.

9. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

9. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren TRILC hisseleri, %9,95 oranında artış göstererek 26,96 TL'ye ulaştı. Sağlık alanındaki büyüme potansiyeli ve stratejik yatırımlar, Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin hisse değerinde önemli bir artış sağladı.

10. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

10. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, bugün %9,95 oranında bir yükselişle 105,50 TL seviyesine çıktı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanındaki büyüme, ANHYT hisselerine olan ilgiyi artırdı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın