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15 - 21 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 15 - 21 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 07:01

'Öfke, zehri kendin içip başkasının ölmesini beklemektir. '

Lao Tzu

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Koç

Koç

Gökyüzü bu hafta, Mars ve Venüs ile kişisel hayatınıza tutku ve yaratıcılık getirmek için hizalanıyor. Sizi kişisel projelere ve ilişkilere doğru iten bir ilham içerisinde olacaksınız. Haftanın ortasında finansal tartışmalar ortaya çıkabilir, bütçeleme ve yatırımlara karşı dikkatli bir yaklaşım benimseyin. Merkür Aslan burcuna girerken, iletişimin daha özgürce aktığını göreceksiniz; bu, müzakereler ve sosyal etkileşimler için mükemmel bir zamandır. Hafta sonu, Ay'ın etkisi, iç gözleme davet edecek sizleri. Başarılarınızı düşünün ve önümüzdeki ay için hedefler belirleyin. Romantizm önem kazanacak sizler için ancak kendinizi duygusal olarak aşırı zorlamaktan sakının. Denge anahtardır. Sağlığınıza dikkat edin, stresi dengelemeniz gereken bir haftadasınız. Bu haftanın gezegen hareketleri, hem profesyonel ilerlemeler hem de kişisel gelişim için ideal hale getiren bir enerji getiriyor sizlere. Hırslarınızı kalbinizin arzularıyla uyumlu hale getirmek için bu uygun anı yakalayın.

Boğa 

Gökyüzü bu hafta sizler için istikrar ve büyümeyi getiriyor. Güneş'in konumu, özellikle profesyonel ortamlarda güveninizi artırıyor. Becerilerinizi ve liderlik niteliklerinizi sergilemek için fırsatları doğru değerlendirin. Haftanın ortasında, şaşırtıcı bir finansal kazanç kaynaklarınızı artırabilir; bunu akıllıca yönetin. Venüs ilişkilerinizi etkiliyor ve sevdiklerinizle herhangi bir yanlış anlaşılmayı çözmek için mükemmel bir zaman haline getiriyor haftayı sizler için. Açık ve samimi konuşmalar daha güçlü bağlar kurmanızı sağlayacak güçte. Merkür'ün Aslan burcuna geçişi yaratıcılığı artırıyor ve hem kişisel projelere hem de iş hayatınızı evinizi işinizi yeniden dekore etme veya daha iyi hale getirmek için bu güçlü enerjiyi iyi değerlendirin. Ofisinizi,  evinizi daha iyi bir hale getirmek için içgüdülerinize güvenin.  Hafta sonu, neşe ve rahatlama getiren aktivitelere katılın. Bu refah ve güçlü dönemini kucaklayın ve unutmayın, istikrarlı temponuz hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kalıcı başarıya yol açacaktır.

İkizler

Gökyüzü bu hafta gezegensel hizalanma iletişim becerilerinizi güçlendiriyor ve bu da konuşmalar, talepler ve sunumlar için mükemmel bir zaman haline getiriyor. Kendinizi ilgi odağı olarak bulabilirsiniz ve bu ilgi odağını akıllıca kullanmak çok önemlidir. Hafta ortasında, bir arkadaşlık veya yakın ilişkileriniz daha fazla zaman ayırmanızı gerektirebilir ve hislerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hafta sonuna doğru, finansal bir fırsat ortaya çıkabilir; karar vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirin. Kişisel cephede, merakınız yeni öğrenme deneyimlerine yol açar; bunları tereddüt etmeden benimseyin. Yönetici gezegeniniz Merkür'ü, hem zekânızı hem de çekiciliğinizi geliştirerek olumlu bir konuma geçerken takip edin. Uyum sağlama ve çok yönlülük, temel güçlü yönleriniz olacak.

Yengeç

Yengeç

Gökyüzü bu hafta iç  gözlem ve daha olumlu kararlar alıp uygulamanız için destekliyor sizleri. Ay burcunuzdan geçerken, artan bir sezgi duygusu hissedeceksiniz. İçgüdülerinize dikkat edin, sizi yanlış yönlendirmeyecekler. Haftanın başlarında, kendinize bakmaya ve duygusal konulara odaklanın. Haftanın ortasında, yaratıcılıkta bir artış fark edeceksiniz; bunu ihmal ettiğiniz iş projelerinize yönlendirin. Perşembe civarında bir aile üyesiyle önemli bir konuşma gerçekleşebilir ve bu, devam eden bir sorunu çözmenizi sağlayabilir. Haftanın sonlarında küçük, beklenmedik bir masraf ortaya çıkabilir, bu yüzden hazırlıklı olun. İlişki dinamikleri olumlu, samimi sevgi dolu diyaloglar sizi sevdiklerinize yakınlaştırır. Profesyonel olarak, ısrarcı çabalarınız sonuçlarını göstermeye başlıyor. Yolunuza çıkan yeni fırsatlardan faydalanın. Ayaklarınızı yere sağlam basın ve eylemlerinizi temel değerlerinizle uyumlu hale getirmekte kararlı olun. 

Aslan 

Aslan, doğum günü döngünüze yaklaşırken, kozmos dönüştürücü bir hafta için sizleri hazırlıyor. Güneş haftanın ortasında burcunuza girerek doğal karizmanızı ve liderlik niteliklerinizi güçlendiriyor. Haftanın başlarında, işteki çözülmemiş sorunları çözmeye odaklanın.  Girişimci yaklaşımınız üstlerinizi ve meslektaşlarınızı etkileyecektir. Finansal olarak, yatırımlarınızı ve birikimlerinizi gözden geçirmek için iyi bir zamandır; gerekirse tavsiye alın. Haftanın ortasında, Venüs burcunuzla uyum sağladığında, romantizm çiçek açar. Bekarlar şanslılar hafta boyunca, evli ve ilişkisi olanlar yenilenmiş bir tutku içinde olacaklar. Yaratıcı girişimler kabul görür yeteneklerinizi sergilemekten çekinmeyin. Sağlık açısından, hissettiğiniz bol enerjiyi kanalize etmek için rutininize daha fazla fiziksel aktivite entegre etmeyi düşünün. Hafta sonuna doğru, beklenmedik ziyaretçiler veya sosyal davetler keyifli karşılaşmalara yol açabilir.

Başak

Merkür'ün geçişi sayesinde enerjinizde ruhsal fiziksel bir artış hissedeceksiniz. Şans, ayrıntılara dikkat edenleri destekler, bu nedenle titiz planlama ve organizasyonel görevlere odaklanın. Bu hafta, özellikle iş ile ilgili projelerde önemli başarılara imza atabilirsiniz. İlişkiler, açık iletişimden, devam eden yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmaktan faydalanabilir. Venüs, sosyal konumunuzu güçlendirerek eski arkadaşlıklarınızı yeniden ziyaret etmenizi ve yeni bağlar kurmanızı sağlayabilir. Finansal olarak, ani kararlar la yatırımlardan kaçının. Dengeli bir diyet ve rutin egzersiz yaparak sağlığınıza öncelik verin. Venüs ayrıca romantik kıvılcımları ateşleyebilir, duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bekar Başaklar, beklenmedik yerlerde aşkı bulabilir. Yaratıcılık haftanın ortasında zirveye ulaşır ve bu, sanatsal uğraşlar veya hobiler için mükemmel bir zamandır. Kişisel hedefler üzerinde düşünün ve bunlara ulaşmak için pratik adımlar planlayın. Doğada zaman geçirerek veya farkındalık uygulayarak kendinizi ruhsal olarak topraklayın.

Terazi

Terazi

Venüs bu hafta sizlere uyum ve denge getiriyor, çekiciliğinizi ve sosyal etkileşimlerinizi artırıyor. Hem kişisel hem de profesyonel olarak ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın. İşbirlikçi projeler gelişiyor ve bu da ortaklıklar ile ilgili sorunları çözmek için bu süreci mükemmel bir zaman haline geliyor. Finansal olarak istikrarlı bir dönem, ancak dürtüsel harcamalardan kaçının. Kariyer sektörünüzdeki Mars hırslarınızı canlandırıyor, karmaşık görevleri ele alın ve ekip çalışmalarında öncülük edin. Sağlık açısından denge anahtardır, tükenmişlik yorgunluk hissinden uzaklaşmak için egzersize önem verin.  Özellikle bekarlar için romantik fırsatlar söz konusu. Bir ilişki içindeyseniz, bağınızı derinleştirmek için partnerinizle özel anlar planlayın. Yaratıcılık ve sanatsal uğraşlar tercih edilir, neşe getiren aktivitelere katılın. 

Akrep

Bu hafta Mars'ın etkisiyle tutkunuzu ve dönüştürücü enerjinizi ateşleyin. Gökyüzü bu hafta iddialı projelere girişmek ve cesur hedefler belirlemek için destekliyor sizleri. Profesyonel yaşamda bir artış görülüyor, kararlılığınız ve iddialılığınız fark edilmeden kalmayacak. Finansal olarak, yatırımları gözden geçirmek ve uzun vadeli stratejiler planlamak için iyi bir zaman. Kişisel ilişkilerde yoğunluk yaşanabilir, empati ve net iletişimle çatışmaların üstesinden gelin. Venüs, romantik bağları derinleştirme potansiyeli olduğunu gösteriyor; bekarlar kendilerini derin, dönüştürücü ilişkiler içinde bulabilirler. Sağlık açısından, enerjinizi fiziksel zindeliğe yönlendirin ve meditasyon veya yoga gibi stres giderici uygulamaları benimseyin. Kişisel gelişiminizi düşünün ve değişimi olumlu bir şekilde kucaklayın. Hafta sonu iç gözleme davet ediyor; zihninizi temizlemek için günlük tutmayı veya yalnız bir yürüyüş yapmayı düşünün. Bu haftayı uzun vadeli kişisel ve profesyonel gelişim için niyetler belirleyerek sonlandırın.

Yay 

Gökyüzü bu hafta sizi yeni maceralara atılmaya ve ufkunuzu genişletmeye davet ediyor. Jüpiter'in burcunuzdaki hizalanması özgüveninizi artırarak kişisel hedeflerinizi takip etmek için harika bir zaman haline getiriyor. 16 Temmuz'da Oğlak burcundaki Dolunay, mali sektörünüzü aydınlatarak bütçenizi ve tasarruf planınızı yeniden değerlendirmeniz için sizi teşvik ediyor. Aslan burcundaki Merkür ile iletişim sorunsuz bir şekilde akıyor, sosyal etkileşimlerinizi ve profesyonel ağınızı geliştiriyor. Haftanın ortasında, Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açılar, yaratıcı arayışları teşvik ediyor sanatsal çabalara veya romantik kaçamaklara dalmak için mükemmel bir fırsat. Hafta sonuna doğru seyahat veya eğitim fırsatlarının ortaya çıkmasını bekleyin, bakış açınızı genişletin. Ancak, Mars'ın etkisi dürtüsel kararlara karşı uyarıyor, bu nedenle risk almadan önce iki kez düşünün. En iyi sonuçlar için coşkuyu pratiklikle dengeleyin. Güveni besleyen dürüst sohbetlerle ilişkilerinizi besleyin. Bu haftanın enerjisi, geleceğe doğru güvenle ilerlerken büyüme ve gelişimi getiriyor yaşamlarınıza.

Oğlak

Oğlak

Gökyüzü bu hafta 16 Temmuz'da burcunuzdaki Dolunay kişisel hedefleri ve öz değerlendirmeyi vurguluyor. Başarılarınızı değerlendirmek ve yeni özlemler belirlemek için bu güçlü ay evresini kullanın. Mars üretkenliği artırdıkça profesyonel çabalar gelişiyor, ancak kendinizi aşırı zorlamamaya dikkat edin. Başak burcundaki Venüs çekiciliğinizi ve diplomasi yeteneğinizi artırarak çatışma çözümüne ve iş birliğine yardımcı oluyor. Haftanın ortası finansal fırsatlar getirebilir; akıllıca bir yatırım uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Bu arada, Merkür'ün konumu etkili iletişimi teşvik ediyor müzakereler ve fikir paylaşımı için ideal bir zaman. Satürn'ün etkisi öz disiplini ve sorumluluğu teşvik ettiği için iş ve kişisel yaşam arasında denge kurmak önemlidir. Hafta sonuna doğru enerjinizi yeniden şarj etmek için rahatlamaya ve öz bakıma odaklanın. Bu ilişkilere kaliteli zaman ayırarak aileniz ve arkadaşlarınızla bağlarınızı güçlendirin. Bütünsel ilerleme elde etmek için haftanın hırs ve iç gözlem karışımını benimseyin.

Kova

Gökyüzü bu hafta arasında sizleri daha fazla motive kılacak. 16 Temmuz'da Oğlak burcundaki Dolunay, bilinçaltınızı öne çıkararak çözülmemiş sorunları ele almanız ve duygusal karmaşayı temizlemeniz için sizi teşvik ediyor. Bu dönem iç gözlem ve ruhsal uygulamalar için mükemmeldir. Aslan burcundaki Merkür iletişiminizi güçlendirir ve tartışmalar ve ağ kurma için en uygun zaman haline getirir. Haftanın ortasında, Venüs'ün Neptün ile uyumlu hizalanması, özellikle romantik ve sanatsal uğraşlarda yaratıcılığı ve empatiyi harekete geçirir. İş birlikçi projelerde bir artış olur, ekip çalışmasına ilham vermek için yenilikçi fikirlerinizi kullanın. Mars dürtüselliği etkilediğinden finansal açıdan dikkatli olmanız oldukça önemli aceleci yatırımlardan kaçının. Satürn kariyer arayışlarında sürdürülebilir çabayı destekleyerek uzun vadeli başarıyı garanti eder. Hafta sonu sosyal etkileşimlere ve toplum katılımına odaklanarak bağlantılarınızı zenginleştirir ve bakış açılarınızı genişletir. Refahınızı korumak için zihinsel uğraşları fiziksel aktiviteyle dengeleyin. Bu haftanın dinamik enerjisini büyüme, netlik ve anlamlı etkileşimler için bir fırsat olarak benimseyin.

Balık 

Gökyüzü bu hafta kişisel gelişim ve kişilerarası ilişkilere odaklanmanız için destekliyor sizleri. 16 Temmuz'da Oğlak burcundaki Dolunay sosyal hayatınızı ve ağ kurma yeteneklerinizi geliştiriyor. Bu ay enerjisini eski arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak için kullanın. Başak burcundaki Venüs ortaklıklarınıza uyum getiriyor, romantik anları ve işbirlikçi girişimleri teşvik ediyor. Aslan burcundan geçen Merkür yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerinizi artırarak sunumlar ve fikir paylaşımı için ideal bir zaman haline getiriyor. Haftanın ortasında, Mars sağlık ve zindelik hedeflerinizi takip etmenizi teşvik ediyor yeni bir spor programı diyet planı başlatmayı düşünün. Finansal olarak, gökyüzü bu hafta ihtiyatlı kararlar almanız ve gereksiz harcamalardan kaçınmanız için uyarıyor sizleri.  Arzularınızı tezahür ettirmek için hayallerinizi pratiklikle dengeleyin. Sevdiklerinizle bağlarınızı beslerken kendinize iyi bakmayı sağlayarak etrafınızdaki besleyici enerjileri kucaklayın. 

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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