14 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün haftanın tüm yorgunluğunu derinden hissedebilirsin. Haftayı tamamlama çılgınlığına erkenden kapılarak, işlerini hızla bitirme eğiliminde olabilirsin. Ancak bu hız, aklının erken bir tatil hayali kurarken bazı önemli detayları gözden kaçırmasına neden olabilir. Dikkat dağınıklığı ve acelecilik, senin dingin ve dikkatli doğanla pek uyuşmuyor. Bu durumda, sakinleşmenin ve odaklanmanın en iyi yolu nefes çalışmaları yapmak olabilir. Derin bir nefes al, sonra yavaşça ver ve bu sakinleşme sürecini birkaç kez tekrarla.

Fakat unutma, bugün en iyi çözüm evine erken dönüp mümkünse biraz yalnız kalmak. Çünkü bugün, kafa dinlemeye ve düşüncelerinle baş başa kalmaya ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Kendi iç dünyanla baş başa kalarak, günün stresinden uzaklaşıp enerjini yeniden toplayabilirsin. Fırsatın varsa kendin için bir şeyler yapmayı tercih edebilir, cilt bakımı ya da masaja gidebilirsin. Ya da tek başına sinema gibi faaliyetlerde kendini bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...