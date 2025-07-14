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14-20 Temmuz 2025 Gökyüzü Enerjileri

etiket 14-20 Temmuz 2025 Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 14:19

🌌 Gökyüzünden Mesajınız Var! 🌌

✨ Ruhsal Uyanış – İçsel Güç – Kalpten Şifa ✨

Bu hafta, gökyüzü seni kendi içine dönmeye ve sözlerin, duyguların, seçimlerinin kaynağını fark etmeye davet ediyor. Merkür geriliyor, Satürn geçmişin hesaplarını hatırlatıyor ve gökyüzü sana “Gerçek gücün ne?” diye soruyor.

Şimdi Ne Yapmalı?

  • Tüm kalbinle geçmişini kabul et.

  • Cesaretle kalbini dinle.

  • Söylenmemişleri sevgiyle ifade et.

  • Yanlışlarına sahip çık, şefkatle affet.

  • Kalbinde taşıdığın yükleri bırak.

  • Değerlerinden vazgeçmeden barışı seç.

İletişim bir sınavsa, sevgiyle geçebilirsin. Ruhsal yalnızlık bir yolsa, ilahi ışıkla yürüyebilirsin. Geçmiş kapanıyorsa, yeni bir kalp kapısı açabilirsin.

🌿 Bu Süreç Ne İçin Var?

Bu süreç seni yavaşlatmak için değil, seni yükseltmek için var. Gökyüzü yavaşladığında, sen içsel hızını bulursun. Ve en karanlık gecelerde bile, yıldızlar sadece kalpten bakanlara görünür.

Bu hafta kendine ve içsel yolculuğuna odaklan. Geçmişin derslerini kabul et, içsel gücünü keşfet ve kalbinle barış içinde ol. Gökyüzünün bu enerjileri seni daha derin bir farkındalığa ve ruhsal bir uyanışa davet ediyor.

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Koç Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Koç Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Kişisel gelişim, sabır, iç gözlem, üretkenlik

Genel Enerji:

İçsel dünyana yöneliyorsun. Ertelediğin hobiler, gelişim fırsatları öne çıkabilir.

Aşk & İlişkiler:

  • İletişim hatalarına açık bir dönem.

  • Sakin, sabırlı ve açık bir dil kullan.

  • Aileyle zaman geçirmek duygusal denge sağlar.

Kariyer & Finans:

  • Hedefler ikinci planda.

  • Büyük yatırımlardan kaçın, borçlara odaklan.

  • Yeni bağlantılar kurmak uzun vadede fayda sağlar.

Ruhsal & Fiziksel Sağlık:

  • Meditasyon, yazmak ve sağlıklı beslenme ön planda.

  • Dürtüsel harcamalardan uzak dur.

Mars Etkisi:

Yüksek enerji üretkenliğe dönüşebilir. Aşırıya kaçmadan dengeyi koru.

Koç’a Tavsiye:

Sabırsızlık yerine kararlı adımlar at. Kısa vadeli haz yerine uzun vadeli kazançlara yönel. İç sesin rehberin olsun.

Boğa Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Boğa Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Kariyer, uyumlu ilişkiler, yaratıcılık, denge

Kariyer & Para:

  • Özellikle Çarşamba çevresi fırsatlar getirebilir.

  • Kendini göster, ekip çalışmaları seni öne çıkarır.

  • Bütçeni gözden geçir, gereksiz harcamalardan kaçın.

Aşk & İlişkiler:

  • Empati ve aktif dinleme önemli.

  • Uyum ve anlayış ilişkinde belirleyici.

  • Sosyal ortamlarda yeni bakış açıları kazanabilirsin.

Sağlık & Ruhsal Denge:

  • Desteklemeyen rutinleri değiştir.

  • Yoga, meditasyon ve nefes çalışmaları topraklanmanı sağlar.

  • Hafta sonu dinlenmeye zaman ayır.

Venüs & Yaratıcılık:

Sanat ve yaratıcı hobilerden büyük keyif alabilirsin. Yalnız üretimler ruhunu besler.

Boğa’ya Tavsiye:

Esneklik seni güçlendirir. Uyum sağlamak seni ileri taşıyacak.

Bonus Enerjiler:

  • Satürn retrosu: Hedeflerinde daha gerçekçi olmanı sağlar.

  • Merkür retrosu: Net, sade ve sabırlı iletişim önerilir.

İkizler Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

İkizler Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Öğrenme, Uyum, İletişim, Sosyal Bağlar, Zihinsel Dönüşüm

Zihin & Öğrenme:

Zihinsel enerjin yüksek. Kitaplar, kurslar, sohbetler seni besleyebilir. Yeni bilgiler yeni yollar açıyor.

Kariyer & İletişim:

Merkür etkisiyle iletişim gücün artıyor. İş birlikleri ve müzakerelerde sözün etkili. Özellikle Çarşamba'dan sonra fırsatlar doğabilir.

İlişkiler & Sosyallik:

Samimiyet ve açıklık güçlü bağlar kurmanı sağlar. Yeni tanışmalar, kalıcı dostluklara dönüşebilir.

Finans & Planlama:

Harcamaları gözden geçir. Uzun vadeli planlar için uygun bir dönem.

Sağlık & İçsel Denge:

Vücudunun sinyallerini dikkate al. Hafta sonu yalnız kalmak, zihnini toparlamak için iyi gelir.

☿️ Merkür Etkisi:

Merkür retrosu seni eski düşüncelere döndürüyor. Gözlem, analiz ve farkındalıkla bu süreçten fayda sağlayabilirsin.

İkizler’e Ruhsal Mesaj:

“Bilgiyle büyürüm, iletişimle yolumu bulurum. İçimdeki sesleri dinledikçe evrenle uyumlanırım.”

Yengeç Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Yengeç Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Aile, Sezgiler, İçsel Huzur, Duygusal Denge

Aile & Ev Hayatı:

Ev ve aile konuları gündemde. Açık iletişimle kırgınlıkları onarma zamanı.

Kariyer & Finans:

İşler yavaşlayabilir; sabır ve strateji şart. Beklenmeyen masraflar için temkinli ol.

Duygular & Sosyallik:

Duygular derinleşiyor, sezgilerin güçleniyor. Yakın dostlarla samimi paylaşımlar şifa olabilir.

Sağlık & Ruhsal Denge:

Ruhunu besleyen aktivitelere yönel. Doğada vakit geçirmek, meditasyon ve hafif egzersizler destekleyici.

Yaratıcılık & İfade:

Yazmak, çizmek gibi sanatsal faaliyetler seni rahatlatabilir. Duygularını yaratıcı yollarla ifade et.

Yengeç’e Göksel Mesaj:

“Sezgilerimle yol alıyor, duygularımla güçleniyorum. İç huzurum önceliğim; kendime şefkatle yaklaşıyorum.”

Aslan Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Aslan Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Liderlik, Yaratıcılık, Öz Güven, İçsel Gelişim

Genel Enerji:

Satürn ve Merkür retrosu seni içe dönmeye ve öz değerlendirmeye yönlendiriyor. Liderliğini yeniden tanımlıyorsun.

Aşk & İlişkiler:

İletişimde netlik önemli. Algı ve ifade arasında denge kur. Güven, derin bağların temelini oluşturur.

Kariyer & Finans:

Kararları aceleye getirme. Eski projelere geri dönmek verimli olabilir. Stratejik düşün.

Sağlık & Ruhsal Denge:

Duygusal denge için yoga, meditasyon gibi pratikler faydalı. Enerjini içsel gücünle hizala.

Merkür & Satürn Etkisi:

Merkür retrosu iletişim tarzını gözden geçirmeni, Satürn retrosu ise liderliğini sorumlulukla harmanlamanı istiyor.

Aslan’a Tavsiye:

“Kendini keşfetme zamanı. Yaratıcılığını yeniden ateşle ve öz güveninle ilerle. Gerçek gücün, içindeki sesle bağlantında saklı.”

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Başak Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Başak Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Organizasyon, İletişim, Finansal Planlama, Sağlık

  • Genel Enerji: Bu hafta disiplinli yapın ön planda. Planlı hareket etmek hem iş hem özel yaşamda sana avantaj sağlayacak.

  • İş & Kariyer: Organizasyon becerilerinle öne çıkabilirsin. İletişiminde net ol, yanlış anlaşılmalara açık bir hafta olabilir.

  • Finans: Harcamalarını gözden geçir, tasarrufa odaklan. Bütçeni yapılandırmak için uygun zaman.

  • İlişkiler: Güven temalı ilişkilerde derinleşme mümkün. İstikrar gösterdiğin sürece bağlar güçlenir.

  • Sağlık: Enerjini korumak için uyku, egzersiz ve beslenmeyi ihmal etme.

  • Kişisel Gelişim: Hafta ortasında zihinsel netlik yüksek. Sanatsal aktiviteler iyi gelebilir.

  • Merkür Etkisi: Detaylara dikkat! Küçük şeyler büyük fark yaratabilir.

  • Hafta Sonu: Dinlenmeye ve zihnini boşaltmaya zaman ayır.

💡 Özet: Başak, bu hafta planlı, dikkatli ve dengeli olursan her alanda verim alırsın. Fazla mükemmeliyetçilikten uzak durmakta fayda var.

Terazi Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Terazi Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Ortaklıklar, İletişim, Finansal Planlama, Sosyal Denge

  • İş & Sosyal Yaşam: Yeni iş birlikleri ve ortak projeler ön planda. Ekip çalışmasında başarı yüksek.

  • İlişkiler: Uzlaşmacı tavrın ilişkileri iyileştirir. Anlayış ve denge seni destekliyor.

  • Finans: Harcamalarda dikkatli ol. Stratejik planlama uzun vadede kazandırır.

  • Sağlık: Dengeye odaklan. Yoga, meditasyon veya hafif egzersizle enerjini toparla.

  • Venüs Etkisi: Sosyal çekiciliğin artıyor. İletişimde zarafet seni öne çıkarır.

  • Hafta Sonu: Sevdiklerinle vakit geçir, iç dünyana dön. Yansıma ve planlama için uygun zaman.

💡 Özet: Terazi, bu hafta ilişkiler ve uyum senin için anahtar. İşbirlikleri seni ileri taşır, zarafetinle etkileyici olacaksın.

Akrep Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Akrep Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Dönüşüm, Kişisel Gelişim, Finans, Duygusal Derinlik

  • Kişisel Gelişim: İçsel dönüşüm zamanı. Eski kalıpları bırakmak için ideal bir hafta.

  • Kariyer: Mevcut iş düzenini gözden geçir. Zorluklar seni güçlendiriyor.

  • Finans: Ortak kaynaklarla ilgili net ol. Harcamalarını dengeleyip tasarruf planı oluştur.

  • Sağlık: Bedensel ve ruhsal yenilenmeye açık ol. Yeni sağlık rutinleri denemek faydalı olur.

  • Duygular: Meditasyon, günlük tutmak ve içe dönmek seni dengeye getirir.

  • Hafta Sonu: Yalnız kalmak sana iyi gelir. Derin düşünme ve plan yapma zamanı.

  • İlişkiler: Bağ kurmak ve güçlendirmek için duygusal bağlara vakit ayır.

💡 Özet: Akrep, bu hafta içsel derinliğin ve dönüşüm gücün yüksek. Ruhsal temizlik ve yeniden doğuş için evren seni destekliyor.

Yay Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Yay Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Vizyon Genişlemesi, İçsel Uyanış, Kariyer Atılımı, Bilgi & Seyahat, İlişkisel Derinleşme

  • Genel Enerji

Bu hafta gökyüzü seni yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal anlamda da keşif ve büyümeye davet ediyor. Yeni fikirler, kültürler ve deneyimler için açık olmak, yaşamına ilham ve ivme katacak.Kariyer ve Profesyonel Yaşam

  • Vizyon & Büyüme:

Kariyer yolculuğunda cesur ve atılımcı olmak seni farklılaştıracak. Özellikle uluslararası bağlantılar, bağımsız projeler ve akademik girişimler ön planda olabilir.

Öneri:

Karar alırken acele etme, iç sesini dinle. Sezgin bu hafta pusulan olacak.Finansal Durum

  • Genişleme Ama Dengeyle:

Jüpiter’in etkisiyle büyük planlar kurmaya meyillisin. Ancak bu hafta, temkinli yatırımlar ve uzun vadeli düşünme daha faydalı.

Öneri:

Bütçeni gözden geçir, gereksiz risklerden kaçın. Gelecek hedeflerini destekleyen planlar yap.Sosyal Hayat ve İlişkiler

  • Bağlantı Derinliği:

Neşeli doğan sosyal ortamlarda seni parlatıyor. Ancak bu hafta sadece eğlenmek değil, anlamlı diyaloglar kurmak da ruhunu besleyecek.

Öneri:

Kalpten konuş, ama karşındakini de gerçekten dinlemeyi unutma.Sağlık ve Enerji

  • Doğayla Yenilenme:

Açık havada vakit geçirmek, seni zihinsel ve fiziksel olarak yenileyecek. Ruhsal denge için doğaya yönelmek ideal.

Öneri:

Bir gün boyunca ekranlardan uzaklaşarak “anı yaşa”. İç huzurun derinleşsin.Jüpiter Etkisi & Hafta Sonu

  • Zihinsel Beslenme:

Yaratıcı ya da öğretici etkinlikler sana ilham olabilir. Hafta sonunu içsel büyümeye ve yeni bakış açılarına ayırmak sana iyi gelecek.

Soru:

“Neyi gerçekten büyütmek istiyorum?” sorusu bu haftanın pusulası olabilir.

💡 Özet:

Yay, bu hafta senin için ilham, keşif ve kişisel gelişim zamanı. Cesaretin ve merakın seni ileri taşıyor. Genişle ama özünü unutmadan!

🌟 Oğlak Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

🌟 Oğlak Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Kariyer Atılımı, Liderlik, Finansal Strateji, Kişisel İlişkiler, Ruhsal Denge

  • Genel Enerji

Bu hafta özellikle kariyer ve profesyonel hedefler öne çıkıyor. Disiplinin ve sabrınla kalıcı başarılar için adım atma zamanı. Hem liderlik hem de içsel denge arayışı seni güçlü kılıyor.

  • Kariyer ve Profesyonel Yaşam

Liderlik & Strateji:

Yıldızlar seni liderlik pozisyonuna taşıyor. Sorumluluk almaktan çekinme, planlı hareket et.

Öneri:

Ağını genişlet, etkili kişilerle bağlar kur. Stratejik kararlar seni öne çıkaracak.

  • Finansal Durum

Uzun Vadeli Güvenlik:

Yatırımlar ve mali planlar konusunda dikkatli analizler ve sağlam adımlar atılmalı.

Öneri:

Özellikle ortak finansal kararlar söz konusuysa zamanlama çok önemli. Yatırım fikirlerini mantık süzgecinden geçir.

  • Kişisel İlişkiler

Denge & Uyum:

İş ve özel yaşam arasında denge kurmak bu hafta önemli. Aileyle ve sevdiklerinle vakit geçirmek ruhsal dengeyi destekler.

Öneri:

Hafta sonunu sevdiklerinle geçirerek duygusal bağlarını güçlendir.

  • Duygusal & Ruhsal Denge

Topraklanma & Refleksiyon:

Meditasyon ve içe dönüş pratikleriyle duygusal yükleri hafifletmek faydalı olacak.

Öneri:

Kariyer hedeflerinle kişisel değerlerini hizala. Bu uyum uzun vadeli tatmini artırır.

  • Satürn Etkisi

Disiplin & Odaklanma:

Satürn, planlı ve kararlı bir duruşu destekliyor. Uzun vadeli hedeflerine doğru sağlam adımlar atma zamanı.

Tavsiye:

İfade gücünü artır, liderlik özelliklerini cesaretle sergile.

💡 Özet:

Oğlak, bu hafta profesyonel başarılarla parlıyorsun. Disiplinli ama dengeli yaklaşımla hem iş hem özel yaşamda istikrar kurman mümkün.

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🌟 Kova Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

🌟 Kova Burcu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: Yaratıcılık, Toplumsal Vizyon, Zihinsel Genişleme, Yenilik, İlişkilerde Denge

  • Genel Enerji

Uranüs’ün etkisiyle bu hafta zihinsel olarak çok aktifsin. Yaratıcılığın, sıradışı fikirlerin ve sosyal vizyonun öne çıkıyor. Hem bireysel hem kolektif katkıların fark yaratabilir.

  • Yaratıcılık ve Fikir Üretimi

Zihinsel Zenginlik:

Yeni fikirler ve farklı düşünce sistemleri seni cezbediyor. Grup çalışmaları, sosyal projeler ve yenilikçi çözümler açısından şanslısın.

Öneri:

Fikirlerini paylaşmaktan çekinme. Senin sıra dışı yaklaşımın başkalarına da ilham verecek.

  • Sosyal Ağlar ve İşbirliği

Topluluk Desteği:

Bu hafta grup içinde çalışmak sana başarı getirebilir. Yalnız değil, birlikte üretmek vurgulu.

Öneri:

Ortak vizyona sahip insanlarla bir araya gel. Ekip çalışmaları seni besleyecek.

  • Finansal Durum

Denge Arayışı:

Riskli yatırımlar yerine güvenli, sürdürülebilir adımlar daha faydalı olacak.

Öneri:

Finansal alışkanlıklarını gözden geçir. Yeni bir bütçe sistemi kurmak sana fayda sağlar.

  • Kişisel İlişkiler

İletişimde Netlik:

Bu hafta ilişkilerde yanlış anlaşılmalara açık bir atmosfer olabilir.

Öneri:

Açık iletişim kur, duygularını net ve anlayışlı biçimde ifade et. Alan tanımak bağları güçlendirecek.

  • Sağlık & Alışkanlıklar

Yeni Başlangıçlar:

Eski alışkanlıkları geride bırakmak için destekleyici bir hafta. Sağlıklı yaşam rutinleri kurmak adına fırsat dolu.

Öneri:

Ufak ama sürekli adımlar at. Fiziksel ve zihinsel denge seni ileri taşıyacak.

  • Hafta Sonu & Zihinsel Beslenme

Bilgi & İlham:

Zihnini geliştiren, ilham veren aktiviteler (belgesel, kitap, sohbet) sana ruhsal olarak da iyi gelecek.

Öneri:

Zekânı canlı tutan faaliyetlere yönel, seni yeniden yapılandıracak fikirler gelebilir.

💡 Özet:

Kova, bu hafta özgün fikirlerin ve toplumsal farkındalığın seni öne çıkarıyor. Geleceğe dönük vizyonun ve sosyal becerilerin seni destekliyor. Yenilenmeye ve katkıya açık kal.

Balık Burcu Haftalık Yorumu (14 – 20 Temmuz 2025)

Balık Burcu Haftalık Yorumu (14 – 20 Temmuz 2025)

Temalar: İçsel Derinlik, Yaratıcılık, Duygusal Arınma, İlişkilerde Empati, Ruhsal Yenilenme

1. İçsel Gözlem & Bilinçaltı Temizlik

Bu hafta Balık burcu için adeta içsel bir terapi zamanı. Bilinçaltında seni tutan eski duygusal yükler, rüyalar ya da ani fark edişler aracılığıyla yüzeye çıkabilir. Duygularını bastırmak yerine onları gözlemlemek ve yumuşaklıkla kabul etmek seni hafifletecek.

Öneri:

  • Günlük tut veya rüyalarını not al.

  • İç sesine kulak ver, sezgilerin güçlü bir rehber.

  • Kendine karşı nazik ve sabırlı ol.

2. Yaratıcılık & Profesyonel Alan

Bu hafta iş hayatında yaratıcı gücünle öne çıkabilirsin. Alışılagelmiş çözümler yerine sezgilerinle yön bulmak sana avantaj sağlayacak. Özellikle takım içi ilişkilerde empatik tutumun sorunları çözmede etkili olabilir.

Öneri:

  • İlham geldiğinde ciddiye al, not et ve paylaş.

  • Perde arkasındaki detaylara dikkat et — görünmeyeni fark etme gücün yüksek.

  • Yumuşak liderlik enerjisiyle etki yaratabilirsin.

3. Finansal Farkındalık

Duygusal dalgalanmalarla alışveriş yapmak cazip gelebilir. Ancak bu hafta finansal olarak bilinçli adımlar atmak önemli. Küçük ama düzenli tasarruflar uzun vadede sana esneklik kazandırır.

Öneri:

  • Harcamadan önce 'Bu bana gerçekten hizmet ediyor mu?' sorusunu sor.

  • Duygusal boşlukları tüketimle değil, şefkatle doldur.

4. İlişkiler & Empati Dengesi

İlişkilerde daha derin ve sezgisel bağlar kurma zamanı. Empatin sayesinde karşındakini çok iyi anlayabilirsin, ancak kendi sınırlarını korumayı da ihmal etme.

Açık kalplilik seni dönüştürür ama sınırlar da seni dengede tutar.

Öneri:

  • İçtenlikle dinle, ama duygusal tükenmişliğe karşı kendini kollamayı unutma.

  • Duygularını açıkça ve dürüstçe ifade etmek bağları derinleştirecek.

5. Sağlık & Ruhsal Yenilenme

Zihinsel temizlik, fiziksel sağlığın da önüne geçebilir. Bu hafta meditasyon, doğada yürüyüş ya da yaratıcı faaliyetler sana ruhsal olarak büyük ferahlık getirebilir.

Öneri:

  • Her gün 10 dakikalık sessizlik pratiği yap.

  • Ruhuna iyi gelmeyen dijital ya da sosyal uyaranlardan bir süre uzaklaş.

6. Neptün Etkisi & Rüya Bilgeliği

Yönetici gezegenin Neptün’ün etkisiyle sezgisel gücün artıyor. Özellikle hafta ortasında gelen rüyalar, tesadüfler ya da iç sesler seni şaşırtıcı bir farkındalığa taşıyabilir.

Öneri:

  • Rüyalarını ciddiye al, bilinçaltın sana bir şey anlatmak istiyor.

  • Simgelere ve sembollere dikkat et, özellikle tekrar edenlere.

7. Hafta Sonu: Sessizlik, Doğa ve Ruhsal Bağ

Hafta sonu, kalabalıktan uzak, sana gerçekten iyi gelen bir ortamda vakit geçir. Doğa, sanat, müzik ya da sadece sessizlik… Bu alanlarda ruhsal bir şarj gerçekleşebilir.

Öneri:

  • Teknolojiden uzak bir “sessiz zaman” yarat.

  • Yalnız kalmaktan korkma — o alan sana içsel netlik getirecek.

Genel Özet

Balık, bu hafta ruhsal, duygusal ve zihinsel boyutlarda derinleşiyorsun. Sezgilerin güçlü, kalbin açık, yaratıcı ilhamın yüksek. Kendini içsel rehberliğe bıraktığında, hem kariyerinde hem ilişkilerinde fark yaratabilirsin. Bu hafta senin için bir içsel temizlik ve yeniden doğuş zamanı.

Evrenin mesajı net:

“Dur, hisset, sezgine güven ve içinden gelen sesi takip et.”

İyileşme, yavaşlıkta ve farkındalıkta saklı.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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