13 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Güneş'in enerjisiyle cesur ve atılgan olacaksın. Enerjini doğru yönlendirdiğinde beklentinin üzerinde başarılar elde edebilirsin. Tam da bu noktada fiziksel ve zihinsel aktiviteler sana iyi gelecektir. Hayatın her alanında aktif olmaya ve hareket etmeye odaklan! Bu sayede hafta sonunu Hayal etmediğin kadar keyifli geçirebilirsin.

En güzel aşkı, en iyi işi ve en eğlenceli sosyal ortamı hak ettiğini biliyoruz. Bugün bunu, etrafımdakilere daha fazla bir şekilde hissettireceksin. Mesela aşk hayatında, daha tutkulu ve romantik olacaksın. Partnerinle birlikte maceraya atılmaya hazırsın.

İş hayatında ise girişimci ruhun ön planda olacak. Yeni projeleri adım atmak için neredeyse hiç düşünmeyeceksin. Hatta birtakım maddi riskler alıp kısa zamanda öz kaynaklarını katlayabilirsin. Görünen o ki bugün hiçbir şey senin önünde duramayacak. Adete, 'İstediğimi alırım' diyen tavrınla kendini bir hayli güçlü hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...