13 Soruluk Kolay Matematik Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Ben matematikte fena değilim” diyorsan, bu test tam sana göre! Zihnini çok yormayacak ama dikkat isteyen 13 basit soruyla karşındayız. Biraz genel kültür, biraz işlem yeteneği, biraz da mantık...
Bakalım, sayıların diliyle aran ne kadar iyi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sadece kendisine ve 1'e bölünebilen, 1'den büyük pozitif tam sayılara ne denir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Mustatil" kelimesi, hangi geometrik şeklin eş anlamlısıdır?
3. Rayonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçek sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
4. Doğa sayılar kaçtan başlar?
5. Aşağıdakilerden hangisi "Pisagor Üçlüsü" değildir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 16,16 sayısından 16 çıkarıldığında kalan sayı hangisi olur?
7. Bir matematik terimi olan "algoritma" kelimesinin diğer adı hangisidir?
8. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu bulan kişi kimdir?
9. Telde duran 7 kuşun yanına 2 kuş daha gelip 3 kuş uçarsa telde kaç kuş kalır?
10. Tarihte ilk matematik kitabının yazarı kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hangi sayı sisteminde sıfır sembolü yoktur?
12. Çemberin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçasına ne ad verilir?
13. Rasyonel sayılar hangi harfle ifade edilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın