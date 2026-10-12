13 Ekim Salı Günü İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi: Maltepe'de Sular mı Kesilecek?

İstanbul'un tamamında bir su kesintisi yok. Kesinti, Anadolu Yakası'nda yalnızca Maltepe ilçesindeki dört mahalleyi kapsıyor: Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu.

Bu mahallelerde yaşayanlar için kesinti, iş günü sabahından ertesi günün ilk saatlerine uzanıyor. Kesintinin yapılmayacağı diğer Maltepe mahalleleri ve İstanbul'un geri kalan ilçeleri için ise İSKİ'den bu çalışmaya bağlı bir duyuru yok.