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13 Ekim Salı Günü İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi: Maltepe'de Sular mı Kesilecek?

13 Ekim Salı Günü İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi: Maltepe'de Sular mı Kesilecek?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 13:45
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe’de planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. 13 Ekim Salı günü saat 10.00’da başlayacak kesinti, 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00’ye kadar sürecek. Kesintiden İstanbul’un tamamı değil, Anadolu Yakası’nda Maltepe ilçesinin Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek. İSKİ, 16 saat sürmesi planlanan çalışmanın Gülsuyu 2 içme suyu deposundaki bağlantı ve iyileştirme işlemleri nedeniyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

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İSKİ, Maltepe'de 16 saatlik planlı su kesintisinin Salı sabahı saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

İSKİ, Maltepe'de 16 saatlik planlı su kesintisinin Salı sabahı saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Salı günü saat 10.00'da başlayacak kesinti, Çarşamba günü saat 02.00'ye kadar sürecek. Yani musluklar tam 16 saat boyunca kuru kalacak.

İSKİ'nin açıklamasına göre uygulama planlı. Habere göre işlem, bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle gerekiyor ve etkilenen mahallelerde bu süre boyunca su verilemeyecek.

Kesintiden Maltepe'nin Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek.

Kesintiden Maltepe'nin Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek.

İstanbul'un tamamında bir su kesintisi yok. Kesinti, Anadolu Yakası'nda yalnızca Maltepe ilçesindeki dört mahalleyi kapsıyor: Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu.

Bu mahallelerde yaşayanlar için kesinti, iş günü sabahından ertesi günün ilk saatlerine uzanıyor. Kesintinin yapılmayacağı diğer Maltepe mahalleleri ve İstanbul'un geri kalan ilçeleri için ise İSKİ'den bu çalışmaya bağlı bir duyuru yok.

Su verilmeyecek olmasının nedeni, Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları.

Su verilmeyecek olmasının nedeni, Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları.

İSKİ, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Gülsuyu 2 içme suyu deposunu inşa etti. Kesinti, bu deponun bağlantı ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için uygulanıyor.

Çalışmalar sırasında bölgedeki isale hattında müdahale yapılacağı için su verilemeyecek. Sözcü ve Dünya gibi diğer yayınlar da aynı gerekçeyi ve saat aralığını aktardı.

Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayanların su ihtiyaçları için önceden hazırlık yapmaları öneriliyor. Çalışma tamamlandığında Gülsuyu 2 deposunun bölgenin su altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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