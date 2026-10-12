13 Ekim Salı Günü İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi: Maltepe'de Sular mı Kesilecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe’de planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. 13 Ekim Salı günü saat 10.00’da başlayacak kesinti, 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00’ye kadar sürecek. Kesintiden İstanbul’un tamamı değil, Anadolu Yakası’nda Maltepe ilçesinin Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek. İSKİ, 16 saat sürmesi planlanan çalışmanın Gülsuyu 2 içme suyu deposundaki bağlantı ve iyileştirme işlemleri nedeniyle gerçekleştirileceğini bildirdi.
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İSKİ, Maltepe'de 16 saatlik planlı su kesintisinin Salı sabahı saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.
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Kesintiden Maltepe'nin Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek.
Su verilmeyecek olmasının nedeni, Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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