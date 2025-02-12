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12 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkisi

etiket 12 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkisi

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 13:07

12 Şubat’ta Aslan burcunun 24 derecesinde yükselende Aslan olan Uranüs kareli dolunay yaşayacağız. Kafamızı karıştıran ve duygularımızı yoğunlaştıran alanlarda yenilik ve devrim olacak. Uranüs’ün kutupsallaştırması bazılarını sivriltebilir. Sert çıkışlar yapmanın zarar vereceğini bilerek harekete geçmeliyiz. Zira bu dolunay mantıktan çok fazla uzakta olacak. Hayatınızda tekrar eden ve benzer döngülerin içinde sıkışıp kaldıysanız bir çıkış bileti sunabilir. Tabii zihin ve kalben buraya bağımlıysanız koparıp atmak zor olacaktır. Dolunay sert olsa da kimse sizden Amerika’yı yeniden keşfetmenizi beklemiyor. Potansiyeliniz kadar ilerlemeniz kafi. İstediği şey ise kendi haklarınızı korurken başkalarına da aynı hassasiyeti göstermeniz, dostunuza üst perdeden bakmamanız ve birlik olmanız. Şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamayın bu hırs yaratıp gaflete düşmenize neden olur.

Zaten nasibinizde olan fizanda da olsa gelip sizi bulacaktır. İnanın ve güvenin. Hepimiz iyi ya da kötü bir kırılma yaşayacağız önemli olan kritik anlarla nasıl baş ettiğimiz ve tam olarak o eşikteyiz! Ayrıca dolunay dünya genelinde sarsıcı haberlere eşlik edecektir. Depremler, denizlerde oluşacak yoğun git geller ve girdaplar pek çok noktada tedirgin edebilir. Gemiler ve uçaklarla bağlantılı krizler görebiliriz. Sanat camiasından genç birinin, siyasi camiadan da orta yaşın üzerindeki kişinin sağlığında risk oluşturacak sorunlar görülebilir. Medya ve Spor camiasında skandal gelişmeler herkesi şaşırtabilir.

Tarihe baktığımızda bu dolunayı tetikleyen gelişmelerden biri de anayasa değişiklikleri olmuş. Kulislerde yeniden yapılandırma, yeni kararnameler, gelebilir. Orduda değişimler ve partilerde bölünmeler ortaya çıkabilir. Ayrıca bu finansal açıdan kâr zarar noktasında beklenmedik düşüşler ve yükselişler olabilir. Altın ve değerli madenlerde ivme görebiliriz. Türkiye'deki hava üsleri ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelecektir. Türkiye haritasına baktığımızda iletişim ağlarında kopukluklar meydana gelebileceğini ve çok fazla kargaşanın olduğu görünüyor. Bazı siyasileri ve sanatçıları çok konuşacağız.

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Koç ve Yükselen Koçlar

Koç ve Yükselen Koçlar

Aslan Dolunayı size kendinizi keşfetmeyi vadediyor. Daha canlı, kararlı ve atik olacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. Mevcutta bir yeteneğinizi veya hobinizi artık kazanca dönüştürebilirsiniz. İkili ilişkiler alanınız hareketlenirken, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayacak, sizinle aynı bakış açısında buluşmayanlarla yollarınızı ayıracaksınız. Evli ve çocuklu iseniz ailenizle ilgilenmek veya yeni bir bebek sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bu ev özgüvenle bağlantılı olduğundan kendinizi yaşamak istediğiniz hayata yönlendirmek için harekete geçiyorsunuz. İlişkiniz varsa sizden saklanan eylemleri öğreneceksiniz.

Bekarsanız ilişki kriterlerinizi değiştiriyorsunuz. Belki aşk kapınızı çalabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar

Boğa ve Yükselen Boğalar

Dolunaydan direkt etki alacaklardan biri sizsiniz. Haritanızda 20-28 derece arasında yerleşiminiz varsa sivri çıkışlar yapmamaya gayret edin. Zira beklenmedik gelişmeler zor durumda bırakabilir. Aile ilişkileriniz ve evinizle ilgili düzenleme yapmanın artık vakti geldi.

Sivrilmemek, anlamak, dinlemek ve yapıcı olmak size kazandırır. Eğer taşınmak istiyorsanız veya evinizde ufak tefek değişiklik yapma isteğiniz varsa uygun. Ancak farklı yerlerden ücret skalasına bakmanızı öneririm. Çünkü ederinden çok ödeme yapabilirsiniz. Aile içinde miras paylaşımı, devlet dairesiyle ilgili işlemlerde dikkatli olun. Kariyer noktasında da beklenmedik bitişler yaşayabilirsiniz. Ayrıca dava edilmekten ya da davalık olacak eylemlerden kaçınmanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

Dolunayın üzerinizde olumlu bir etkisi olacak. En azından denemekten ne kaybederim diyecek ve yeni girişimlerde bulunacaksınız. Eforsuz çaba beklentiniz varsa işte o noktada yanılgı yaşayabilirsiniz. Çünkü biraz efor gerekecek gibi görünüyor. Ancak yine de iletişim, yeni anlaşmalar, eğitim başvuruları, ortak projeler ve seyahatler alanında destekleniyorsunuz. Uzun zamandır arge yaptığınız işin sonuna gelmiş olabilir ve gösterdiğiniz üstün performansla bunu faydaya dönüştürebilirsiniz.

Tabi bazı aksiliklerde yaşanmayacak değil. Aracınız varsa mekaniği arıza yapabilir, evinizdeki küçük ev aletleri bozulabilir, uçak kaçabilir veya yaptığınız seyahat iptal olabilir. Tedbir ve önlem almayı ihmal etmeyin. Guatr veya tiroid sorunlarına dikkat edin! nodül ya da kitle çıkabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Dolunayı finans alanında yaşayacak ve harcamalarınızı kontrol altına almakta zorlanacaksınız gibi duruyor. Ancak diğer yandan beklediğiniz paralar gelir, tazminatınız varsa ve davalıksanız çözülür. Yeni ortaklık teklifleri veya iş görüşmeleri beklediğinizden daha iyi geçebilir. Fakat parayı değerlendirme noktasında aceleci davranabilirsiniz. Zira hesapta olmayan kayıplar zorlayabilir. Evliyseniz eşinizden ya da sevgilinizden pahalı bir hediye alabilirsiniz. Borçlar, alacak verecek gibi finans süreçlerini doğru yönetin. Güvenmediğiniz kişilere para kaptırmayın.

Bilmediğiniz riskli yatırım araçlarını bilene danışarak kullanın. Ve harcama yaparken ileriyi göz ardı etmeyin. Son olarak aile mirasından payınıza düşen bir hak varsa orda bir karışıklık olabilir. Hakkınız olanı alamadığınızı ve daha fazlasını hak ettiğinizi düşünebilirsiniz

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Doluanay’ın ev sahibi olarak en çok değişen ve radikal kararlar alan sizler olacaksınız. Mental özgürlüğünüz her şeyden daha önemli olacak. Kararlarınızı verirken kontrolsüz bir çıkış yapabilir ve agresif tutumlar sergileyebilirsiniz. Radikal kararlar almadan önce üzerinde fayda zarar şeklinde hesaplamalar yapmaya çalışın. Ayrıca mevcut işinden memnun olmayan varsa istifayı verip yola tek tabanca devam edebilir.

Evli olanlar ilişkisini gözden geçirmek isteyebilirler. Yer değişikliği, taşınma, iş değiştirme, imaj yenileme gibi sizi mutlu edecek kararlar alabilirsiniz. Ancak sağlığınıza da özenli olmanız gerekecek. Evvela check-up yaptırmanızı tavsiye ederim. Ailede dolaşım bozukluğu, kalp sorunları ve nefes darlığı yaşayan varsa hekime görünsün. Sizin içim yeni hedefler vakti. Etrafınızla iş birliği içinde olursanız kolay bir Şubat ayı geçirebilirsiniz.

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Başak ve Yükselen Başaklar

Başak ve Yükselen Başaklar

Dolunay sizi bir parça nadasa alıyor. Kendinizle ve yarım kalan işlerinizle ilgilenmek için daha çok vaktiniz olacak. En azından kafanızı dinleyebilirsiniz. Ancak bazılarınız için çok rahat geçmeyebilir. Özellikle etrafınızda bulunan insanların görmediğiniz yönleriyle karşılaşmak bazı kararlar almanıza neden olabilir. Aile içinde ve yakın çevrenizde şok olacağınız sırlara vakıf olacak, şaşıracağınız gelişmeler yaşayacaksınız.

Yurtdışı bağlantılı çalışan biriyseniz işlerinizle ilgili alacağınız haberler mutlu edebilir. Yaşadığınız yerden farklı bir şehre ya da ülkeye taşınma kararı alabilirsiniz. Bazılarınız iş yerinde hoş olmayan bir iftiraya maruz kalabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerden bazılarının hinliklerini görebilirsiniz. Üstlerinize sizinle ilgili yalan yanlış bilgiler verebilirler. Biraz insanlarla olan mesafeye dikkat edin. Her yüze güleni dost zannedip sır vermeyin.

Terazi ve Yükselen Teraziler

Terazi ve Yükselen Teraziler

Dolunayda kaybettiğinizi düşündüğünüz neşenize kavuşuyorsunuz. İçiniz umut ve heyecanla doluyor. Yapacağınız işlerle ilgili kafanızda net bir plan belirleyebilir ve harekete geçebilirsiniz. Sunum yapmak, eğitim vermek, proje danışmanlığı üstlenmek ve işinizle ilgili sizi geliştirecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Kazançlarınızdaki artış, alacağınız terfiler, sosyal çevrenizden gelen destekler mutlu edecektir. Ancak aşırı para harcamaya, risk almaya, kontrolsüz alışveriş ve borç yapmaya da meyilli olacaksınız.

Evli olanlar eşin ailesiyle önemli meseleler konuşabilir hatta kardeş eşiyle ilgili çarpıcı gerçekleri tesadüfen öğrenebilirsiniz. Aslında aile içinde kimsenin bilmemesi gereken bir sır dolaylı yollardan size gelecek ve buna çok şaşıracaksınız. Umutlu ama dikkatli olunması gereken bir dolunay.

Akrep ve Yükselen Akrepler

Akrep ve Yükselen Akrepler

Kariyerinizi, itibarınızı ve bulunduğunuz konumu korumalısınız. Zira güç ve gövde gösterileri arasında sıkışıp kalabilir, enerjinizi boş yere tüketip öfke nöbeti geçirebilirsiniz.

Sizin için dönüm noktası olabilir. Uzun zamandır kariyerinize katkı sağlayacak bir haber bekliyorsanız beklediğinize değecek. Hatta sizi şaşırtan olumlu gelişmeler mesleğinizde büyümenize, tanınmanıza, güven duyulan ve sözü geçen bir kişi haline dönüştürecek. Ancak sizde kontrolsüz hırs yapmaya meyillisiniz. Daha stratejik olmak, gerilimden uzak durmak, işinizi sağlama almak önceliğiniz olmalı. Mevkisi güçlü bireylerle tanışmak için hazır olun.

Sizi kuvvetli bir projeye dahil olmaya hazırlayacak bir süreç. Rüştünü ispat etmek için bulunmaz bir fırsat. Ancak ikili ilişkilerde işler pek yolunda gitmeyebilir. Aniden gelen ayrılık ve boşanma kararı, ilişkide gerçekleri fark etme hali, sizi yeni yaşamınıza hazırlayacak.

Yay ve Yükselen Yaylar

Yay ve Yükselen Yaylar

Dolunayda yüzler gülüyor. Tüm planlarınızı ve aklınızdaki hedefleri netleştirin. Alacağınız teklifler ve yapmanız gereken işler büyümenize olanak tanıyacak. Akademik alanda çalışmalara başlayabilir, yeni bir eğitime yazılabilir ve yurtdışı bazlı görevlerde bulunabilirsiniz. Sosyal platformlarda sesinizi duyurmak, yaptığınız işleri kitlelerle buluşturmak için harika bir zaman. Hukuksal konuda bir dava açmak istiyor ve emin olamıyorsanız uygunsunuz. Hakkınız olan talepleriniz doğrultusunda gelecektir. Çok uzun zamandır görüşmediğiniz ve dargın olduğunuz bir arkadaşınız varsa kapınızı çalabilir.

Evliyseniz akrabalarınız çat kapı misafirliğe gelebilir ancak bundan pek hoşnut olmayabilirsiniz. Unuttuğunuz cezalar varsa katmerli şekilde gelebilir. E-devlet üzerinden sorgulama yapın. Ayrıca böbrek ağrıları, insülin direncinde düşüşler yaşanabilir. Şeker yüklemesi yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Tabi bir de saçlarınız oluk oluk dökülebilir belirtileri varsa şimdiden önlem alın derim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

Dolunay sizi borçlar ve ödemeler noktasında zorlayabilir. İşleriniz biraz yavaş ve sorunlu giderse panik yapmayın normale dönecektir ama tedbirli olmayı da ihmal etmeyin. Ortaklı bir iş yapıyorsanız mali konular yüzünden ortağınızla aranız açılabilir. Evliyseniz eşinizle maddesel konularda fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Kredi, taşıt ve ev vergisini ödemeyi unuttuysanız faizli iade yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da daha önce kurduğunuz şirketi kapattıysanız beklenmedik bir borç çıkabilir.

Ertelediğiniz veya ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz varsa ağrılarınızda artışlar söz konusu gibi duruyor. Psikolojik ve astrolojik danışmanlıklar, bilinçaltı çalışmaları için uygunsunuz. Babanızın süregelen hastalığı varsa doktora götürün mutlaka! prostat veya iltihaplı eklem rahatsızlığı çıkabilir.

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Kova ve Yükselen Kovalar

Kova ve Yükselen Kovalar

Dolunay tam karşınızda. Dolayısıyla çok fazla çekişmeli bir enerji ortaya çıkıyor. İlişkiler, ortaklıklar, mesleki süreçlerle ilgili kararsızlıklar, ani çıkışlar yapma ihtimaliniz yüksek. Dürtülerden uzak daha mantık odaklı ve yapıcı davranın. Çok istediğiniz o işi lehine çevirmenin yolu tamamen bundan geçiyor. Mevcut mesleğiniz dışında ek kaynak oluşturacağınız başka bir iş daha yapabilirsiniz. Hatta işiniz müsaitse danışmanlık randevularınızın doluluğu bir hayli mutlu edecektir.

Çocuğu olanlar ufak çaplı sağlık sorunlarıyla uğraşabilir. Evliler aile içindeki sırları öğrenebilir ve mesafe koymak isteyebilir. Bekar olanların kalbi bir anda heyecanla atacağı eşle tanışabilir. Kısacası yüzleşmeleriyle, steril bir çevreyle, elenen arkadaşlıklarıyla dolu dolu geçecek bir dolunay yaşayacaksınız. Üst solunum yollarınıza dikkat edin aniden gribal rahatsızlıklara yakalanabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar

Balık ve Yükselen Balıklar

Dolunay sizler için ne iyi ne kötü diyebiliriz. Aslında iş konusunda atağa bile geçeceksiniz. Çalıştığınız pozisyonda sizi tatmin etmeyen olaylar yaşıyorsanız yön değişikliği için uygunsunuz. Ekip arkadaşlarınızın sinsiliği karşısında hayretler içinde kalacak gibisiniz. Bu kadarını şeytan bile düşünemezdi dediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durum yaşarsanız pek dahil olmayın! çünkü tasarlanmış bir tuzak olabilir. Çalışma metotlarınızda değişikliğe ve farklı bakış açılarına ihtiyacınız var.

Ayrıca hoşnut olmadığınız ve içten içe tehlikeli bulduğunuz akrabalarınızla aranıza mesafe koymanız gerekebilir! Hatta size ikram ettiklerinden tatmasınız iyi olur. Ayrıca sağlığınıza ve beslenmenize özen gösterin. Kilo problemi yaşıyorsanız bu dolunay çabanızla sizi fit bir görünüme kavuşturabilir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
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