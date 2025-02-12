12 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkisi

12 Şubat’ta Aslan burcunun 24 derecesinde yükselende Aslan olan Uranüs kareli dolunay yaşayacağız. Kafamızı karıştıran ve duygularımızı yoğunlaştıran alanlarda yenilik ve devrim olacak. Uranüs’ün kutupsallaştırması bazılarını sivriltebilir. Sert çıkışlar yapmanın zarar vereceğini bilerek harekete geçmeliyiz. Zira bu dolunay mantıktan çok fazla uzakta olacak. Hayatınızda tekrar eden ve benzer döngülerin içinde sıkışıp kaldıysanız bir çıkış bileti sunabilir. Tabii zihin ve kalben buraya bağımlıysanız koparıp atmak zor olacaktır. Dolunay sert olsa da kimse sizden Amerika’yı yeniden keşfetmenizi beklemiyor. Potansiyeliniz kadar ilerlemeniz kafi. İstediği şey ise kendi haklarınızı korurken başkalarına da aynı hassasiyeti göstermeniz, dostunuza üst perdeden bakmamanız ve birlik olmanız. Şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamayın bu hırs yaratıp gaflete düşmenize neden olur.

Zaten nasibinizde olan fizanda da olsa gelip sizi bulacaktır. İnanın ve güvenin. Hepimiz iyi ya da kötü bir kırılma yaşayacağız önemli olan kritik anlarla nasıl baş ettiğimiz ve tam olarak o eşikteyiz! Ayrıca dolunay dünya genelinde sarsıcı haberlere eşlik edecektir. Depremler, denizlerde oluşacak yoğun git geller ve girdaplar pek çok noktada tedirgin edebilir. Gemiler ve uçaklarla bağlantılı krizler görebiliriz. Sanat camiasından genç birinin, siyasi camiadan da orta yaşın üzerindeki kişinin sağlığında risk oluşturacak sorunlar görülebilir. Medya ve Spor camiasında skandal gelişmeler herkesi şaşırtabilir.

Tarihe baktığımızda bu dolunayı tetikleyen gelişmelerden biri de anayasa değişiklikleri olmuş. Kulislerde yeniden yapılandırma, yeni kararnameler, gelebilir. Orduda değişimler ve partilerde bölünmeler ortaya çıkabilir. Ayrıca bu finansal açıdan kâr zarar noktasında beklenmedik düşüşler ve yükselişler olabilir. Altın ve değerli madenlerde ivme görebiliriz. Türkiye'deki hava üsleri ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelecektir. Türkiye haritasına baktığımızda iletişim ağlarında kopukluklar meydana gelebileceğini ve çok fazla kargaşanın olduğu görünüyor. Bazı siyasileri ve sanatçıları çok konuşacağız.