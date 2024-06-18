12 Litrelik Akvaryuma Ahududu Doldurup 12 Saatte Bitirerek Herkese Şok Yaşatan Tiktok Kullanıcısı

Sosyal medyada her geçen gün ilginç videolar kendini yeniliyor. Bu kez bir TikTok kullanıcısı 100 metrelik akvaryumu ahududu ile doldurdu. Tam 12 saat önünden hiç ayrılmayan genç adam tümünü afiyetle yedi. Sosyal medyada viral olan videoya tepkiler de gecikmedi.

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