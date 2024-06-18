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12 Litrelik Akvaryuma Ahududu Doldurup 12 Saatte Bitirerek Herkese Şok Yaşatan Tiktok Kullanıcısı

12 Litrelik Akvaryuma Ahududu Doldurup 12 Saatte Bitirerek Herkese Şok Yaşatan Tiktok Kullanıcısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 11:14

Sosyal medyada her geçen gün ilginç videolar kendini yeniliyor. Bu kez bir TikTok kullanıcısı 100 metrelik akvaryumu ahududu ile doldurdu. Tam 12 saat önünden hiç ayrılmayan genç adam tümünü afiyetle yedi. Sosyal medyada viral olan videoya tepkiler de gecikmedi. 

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TikTok kullanıcısının izlenme ve beğeni için çektiği video ''Daha neler göreceğiz!'' dedirtecek cinsten.

TikTok kullanıcısının izlenme ve beğeni için çektiği video ''Daha neler göreceğiz!'' dedirtecek cinsten.

Wally adındaki kullancı, çektiği son video ile sosyal medyanın gündemine düştü. Kilolarca ahududu alan genç adam, 100 litrelik akvaryumun içine tümünü boşalttı.

12 saatte tüm ahududuları tek başına bitirdiğini iddia etti ama dedektif rolüne bürünen sosyal medya kullanıcılarının bir kısmını inandıramadı.

12 saatte tüm ahududuları tek başına bitirdiğini iddia etti ama dedektif rolüne bürünen sosyal medya kullanıcılarının bir kısmını inandıramadı.

Kimi ''Durup dinlenmediği ne malum. Sonra videoyu editlemiştir.'' dedi, kimi ''Yediğine inandım ama sonra nasıl hastanelik olmadın?'' dedi.

İşte önce videoyu izleyelim sonra gelen tepkilerin tümüne bakalım👇🏻

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