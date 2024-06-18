12 Litrelik Akvaryuma Ahududu Doldurup 12 Saatte Bitirerek Herkese Şok Yaşatan Tiktok Kullanıcısı
12 Litrelik Akvaryuma Ahududu Doldurup 12 Saatte Bitirerek Herkese Şok Yaşatan Tiktok Kullanıcısı
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TikTok kullanıcısının izlenme ve beğeni için çektiği video ''Daha neler göreceğiz!'' dedirtecek cinsten.
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12 saatte tüm ahududuları tek başına bitirdiğini iddia etti ama dedektif rolüne bürünen sosyal medya kullanıcılarının bir kısmını inandıramadı.
İşte önce videoyu izleyelim sonra gelen tepkilerin tümüne bakalım👇🏻
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