11 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kendine bir hedef belirlemelisin! Bu hedefin ne olduğunun ise bir önemi yok. Önümüzdeki günler için özel bir tatil planı da olabilir, eğitim programı da, evlilik kararı da... Yeter ki bir süre belirleyip hayal ettiğin şeyi gerçekleştirme için harekete geç. Zira bugün aldığın kararlar seni mutlu sona götürecek.

Güneş ile Vesta asteroidi arasındaki açılanma mutlak zaferleri destekliyor. Hedefini bugün belirlemek, kararını vermek, imza ya da protokolle hayata geçirmek istediğin şeylere dair önemli bir adım atmanı sağlayacak. Gezegenlerin güçlü enerjisi hayatının yönünü değiştirecek. Mutluluk sana çok yakışacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...