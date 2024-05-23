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11 Aylık Bebek 20 Kiloyu Aştı: Hormon Bozukluğu Tespit Edildi

11 Aylık Bebek 20 Kiloyu Aştı: Hormon Bozukluğu Tespit Edildi

Şanlıurfa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 14:03

Şanlıurfa’da normal kiloda doğan bir bebek, 11 ayın sonunda 20 kiloyu aştı. Gülistan ismi verilen bebeğin, hormon bozukluğu olduğu tespit edildi ve tedaviye başlandı.

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Suriye’den Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa’ya yerleşen Ahmet ve Safa Derviş adlı çiftin bebeği, aldığı hızlı kiloyla dikkat çekti.

Suriye’den Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa’ya yerleşen Ahmet ve Safa Derviş adlı çiftin bebeği, aldığı hızlı kiloyla dikkat çekti.

2023 yılı Temmuz ayında normal kiloda doğan ve Gülistan ismi konulan bebek, doğumdan 2 ay sonra kilo almaya başladı ve 11 ayında sonunda 20 kiloyu geçti.

2023 yılı Temmuz ayında normal kiloda doğan ve Gülistan ismi konulan bebek, doğumdan 2 ay sonra kilo almaya başladı ve 11 ayında sonunda 20 kiloyu geçti.

Doktora götürülen Gülistan bebeğe hormon bozukluğu teşhisi konuldu.

Doktora götürülen Gülistan bebeğe hormon bozukluğu teşhisi konuldu.

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