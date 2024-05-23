11 Aylık Bebek 20 Kiloyu Aştı: Hormon Bozukluğu Tespit Edildi
11 Aylık Bebek 20 Kiloyu Aştı: Hormon Bozukluğu Tespit Edildi
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Suriye’den Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa’ya yerleşen Ahmet ve Safa Derviş adlı çiftin bebeği, aldığı hızlı kiloyla dikkat çekti.
2023 yılı Temmuz ayında normal kiloda doğan ve Gülistan ismi konulan bebek, doğumdan 2 ay sonra kilo almaya başladı ve 11 ayında sonunda 20 kiloyu geçti.
Doktora götürülen Gülistan bebeğe hormon bozukluğu teşhisi konuldu.
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