100 Erkekle Birlikte Olacağını Söyledikten Sonra Tutuklanan OnlyFans Kullanıcısı İşkence Gördüğünü Anlattı
100 Erkekle Birlikte Olacağını Söyledikten Sonra Tutuklanan OnlyFans Kullanıcısı İşkence Gördüğünü Anlattı
24 saatte 100 erkekle ilişkiye gireceğini ve bu sayıyı artırarak dünya rekoru kırmak istediğini söyleyen OnlyFans kullanıcısı Azranur Ay Vandan ve birlikte müstehcen içerik ürettiği eşi Pedram Behdar Vandan gözaltına alınmıştı.
Azranur Ay Vandan, ‘müstehcenlik’ iddiasıyla tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı. Pedram Behdar Vandan, serbest kalmasının ardından gözaltı sürecinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
Genç kadın ise X hesabından gözaltında işkence gördüğüne dair mesajlar paylaştı.
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Sosyal medyada ‘Süt’ lakabıyla bilinen ve OnlyFans isimli uygulamaya müstehcen içerikler üreten Azranur Ay Vandan, geçen günlerde tepki çeken bir mesaj paylaşmıştı.
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Vandan, 24 saatte 100 erkekle birlikte olacağını ve bu sayıyı artırarak rekor kırmak istediğini belirtmişti. Açıklaması çok sayıda şikayet alınca Vandan ve müstehcen içerikler üretip Türkiye'de yasaklanan OnlyFans'ta paylaşan eşi Pedram Behdar Vandan gözaltına alınmıştı.
Azra Ay Vandan, ‘müstehcenlik’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından tutuklandı. Eşi serbest bırakıldı.
Azranur Ay Vandan, gözaltı sürecinde işkenceye uğradıklarını X hesabından paylaştığı mesajlarla anlattı. Vandan'ın paylaşımları şöyle:
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"Beni korumak için polislerden dayak yedi."
"Kulağım koparttılar, dikişlerim koptu."
"Kamera kayıtlarını da paylaşacağım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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