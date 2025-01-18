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100 Erkekle Birlikte Olacağını Söyledikten Sonra Tutuklanan OnlyFans Kullanıcısı İşkence Gördüğünü Anlattı

100 Erkekle Birlikte Olacağını Söyledikten Sonra Tutuklanan OnlyFans Kullanıcısı İşkence Gördüğünü Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 13:50

24 saatte 100 erkekle ilişkiye gireceğini ve bu sayıyı artırarak dünya rekoru kırmak istediğini söyleyen OnlyFans kullanıcısı Azranur Ay Vandan ve birlikte müstehcen içerik ürettiği eşi Pedram Behdar Vandan gözaltına alınmıştı. 

Azranur Ay Vandan, ‘müstehcenlik’ iddiasıyla tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı. Pedram Behdar Vandan, serbest kalmasının ardından gözaltı sürecinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. 

Genç kadın ise X hesabından gözaltında işkence gördüğüne dair mesajlar paylaştı.

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Sosyal medyada ‘Süt’ lakabıyla bilinen ve OnlyFans isimli uygulamaya müstehcen içerikler üreten Azranur Ay Vandan, geçen günlerde tepki çeken bir mesaj paylaşmıştı.

Sosyal medyada ‘Süt’ lakabıyla bilinen ve OnlyFans isimli uygulamaya müstehcen içerikler üreten Azranur Ay Vandan, geçen günlerde tepki çeken bir mesaj paylaşmıştı.

Vandan, 24 saatte 100 erkekle birlikte olacağını ve bu sayıyı artırarak rekor kırmak istediğini belirtmişti. Açıklaması çok sayıda şikayet alınca Vandan ve müstehcen içerikler üretip Türkiye'de yasaklanan OnlyFans'ta paylaşan eşi Pedram Behdar Vandan gözaltına alınmıştı.

Vandan, 24 saatte 100 erkekle birlikte olacağını ve bu sayıyı artırarak rekor kırmak istediğini belirtmişti. Açıklaması çok sayıda şikayet alınca Vandan ve müstehcen içerikler üretip Türkiye'de yasaklanan OnlyFans'ta paylaşan eşi Pedram Behdar Vandan gözaltına alınmıştı.
twitter.com

'HEDEFİM ÖNCE TÜRKİYE SONRA DÜNYA REKORU KIRMAK! 24 SAATTE 100 ERKEKLE BAŞLIYORUM. BAŞVURU VE DETAYLARI YAKINDA EKİBİMLE BİRLİKTE DÜZENLEYİP SİZLERE AKTARIYOR OLACAĞIZ!'

Azra Ay Vandan, ‘müstehcenlik’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından tutuklandı. Eşi serbest bırakıldı.

Azra Ay Vandan, ‘müstehcenlik’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından tutuklandı. Eşi serbest bırakıldı.

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Azranur Ay Vandan, gözaltı sürecinde işkenceye uğradıklarını X hesabından paylaştığı mesajlarla anlattı. Vandan'ın paylaşımları şöyle:

Azranur Ay Vandan, gözaltı sürecinde işkenceye uğradıklarını X hesabından paylaştığı mesajlarla anlattı. Vandan'ın paylaşımları şöyle:
twitter.com

'Sürecin başından beri bize işkence ettiler. Tekrar tekrar merdivenden inip çıkardılar sürükleye sürükleye döve döve video çekmek için ŞOV yapcaklar ya sütü gözaltına aldık diye hatta sütü dövdük diye iğrenç iğrenç gülüyordunuz ya kendi aralarınızda yada videolarıma fotoğraflarıma bakıp gülüyordunuz ya bu ne çekememezlik anlamadım çok mu kıymetliyim?'

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"Beni korumak için polislerden dayak yedi."

"Beni korumak için polislerden dayak yedi."

'Pedram ile eş zamanlı olarak gözaltına alındık beni hastaneden Pedro’yu ise kaldığı hotelden aldılar. Pedram sırf hala resmi olarak kocam olduğu için gözaltına alındı ve hakkında herhangi bir suçlama bile yoktu alelacele bir şey hazırladılar ve gözaltına aldılar sırf beni korumak için polislerden dayak yedi.'

"Kulağım koparttılar, dikişlerim koptu."

"Kulağım koparttılar, dikişlerim koptu."

'Beni zaten saçlarımdan tutup yerden yere savurdular dövdüler aşağıladılar taciz ettiler 12 saat ters plastik kelepçeyle durduk. soğukta uyuduk yerde battaniye bile vermediler istememize rağmen kulağımı koparttılar hastanede sadece sardılar ama dikişlerim koptu ameliyatlı yerimden darp raporu aldım ama bu ülkede adalet var mı bilmiyorum varsa bedelini öderler ama ya yoksa..'

"Kamera kayıtlarını da paylaşacağım."

"Kamera kayıtlarını da paylaşacağım."

'Birde utanmadan polise mukavemetten dosya açtılar bize 20 kişi 2 kişiyi dövünce yada eşime vurmayın ameliyatlı dedi diye kamerasız odaya sürükleyip dövmeniz nedir merak etmeyin kamera kayıtlarınıda alıp paylaşacağım. Siz bizi dövünce sıkıntı yok ama biz bize vurmayın diyince polise mukavemet vay be adalet.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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