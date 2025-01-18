100 Erkekle Birlikte Olacağını Söyledikten Sonra Tutuklanan OnlyFans Kullanıcısı İşkence Gördüğünü Anlattı

'Pedram ile eş zamanlı olarak gözaltına alındık beni hastaneden Pedro’yu ise kaldığı hotelden aldılar. Pedram sırf hala resmi olarak kocam olduğu için gözaltına alındı ve hakkında herhangi bir suçlama bile yoktu alelacele bir şey hazırladılar ve gözaltına aldılar sırf beni korumak için polislerden dayak yedi.'