24 Saatte 100 Erkekle İlişkiye Gireceğini Söyleyen Türk OnlyFans Kullanıcısı Tutuklandı
24 Saatte 100 Erkekle İlişkiye Gireceğini Söyleyen Türk OnlyFans Kullanıcısı Tutuklandı
OnlyFans için cinsel içerik üreten ve son olarak X hesabından 24 saatte 100 erkekle ilişkiye gireceğini açıklayan ‘Süt’ kullanıcı adıyla bilinen Azra A. tutuklandı.
Cinsel ilişki sayısıyla Türkiye ve dünya rekoru kırmak istediğini açıklayan Azra A.’nın açıklamaları tepki çekmişti. Genç kadının ifadesine Ekol TV’den Merve Çoban ulaştı.
Azra A. çok fazla etkileşim aldığı için fotoğraflar paylaştığını dile getirdi. Azra A.’nın 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Azra A. X hesabından 24 saatte 100 erkekle cinsel ilişki yaşayacağını açıklamıştı. Bu paylaşım için çok sayıda suç duyurusu yapıldı.Şikayetlerin ardından Azra A. Özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada 'Süt' kullanıcı adıyla bilinen ve açıklamaları tepki çeken Azra A. tutuklandı. Genç kadının 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Ekol Tv'den Merve Çoban, Azra A.'nın ifadesine ulaştı. Azra A. fotoğraflarının çok fazla etkileşim aldığı için paylaştığını suç işleme amacının olmadığını belirtti.
Azra A.’nın eşi Pedram Behdar V.’nın müstehcen içerikler ürettikleri, bu içerikleri para karşılığında paylaştıkları da ifade edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın