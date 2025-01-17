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24 Saatte 100 Erkekle İlişkiye Gireceğini Söyleyen Türk OnlyFans Kullanıcısı Tutuklandı

24 Saatte 100 Erkekle İlişkiye Gireceğini Söyleyen Türk OnlyFans Kullanıcısı Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 23:35

OnlyFans için cinsel içerik üreten ve son olarak X hesabından 24 saatte 100 erkekle ilişkiye gireceğini açıklayan ‘Süt’ kullanıcı adıyla bilinen Azra A. tutuklandı.

Cinsel ilişki sayısıyla Türkiye ve dünya rekoru kırmak istediğini açıklayan Azra A.’nın açıklamaları tepki çekmişti. Genç kadının ifadesine Ekol TV’den Merve Çoban ulaştı. 

Azra A. çok fazla etkileşim aldığı için fotoğraflar paylaştığını dile getirdi. Azra A.’nın 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak

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Azra A. X hesabından 24 saatte 100 erkekle cinsel ilişki yaşayacağını açıklamıştı. Bu paylaşım için çok sayıda suç duyurusu yapıldı.Şikayetlerin ardından Azra A. Özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

Azra A. X hesabından 24 saatte 100 erkekle cinsel ilişki yaşayacağını açıklamıştı. Bu paylaşım için çok sayıda suç duyurusu yapıldı.Şikayetlerin ardından Azra A. Özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı.
twitter.com

Gözaltına alınmasının ardından X hesabından müstehcen bir görüntü paylaşan Azra A. bu fotoğrafı da polis memuruna çektirdiğini iddia etmişti. 

Azra A. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün ameliyat olacaktım. Ameliyatıma 1 saat kala hastaneye ahlak şube gelip savcı talimatıyla gözaltına alınacağım söylendi. Ben kimseyle para karşılığı birlikte olan biri değilim, fuhuş yapmıyorum. Devlet, hür bir kadının bedenine dair seçimlerine nasıl bu şekilde müdahale edebilir? Daha önemli işleriniz yok mu?' dedi.

Sosyal medyada 'Süt' kullanıcı adıyla bilinen ve açıklamaları tepki çeken Azra A. tutuklandı. Genç kadının 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada 'Süt' kullanıcı adıyla bilinen ve açıklamaları tepki çeken Azra A. tutuklandı. Genç kadının 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Azra A.'nın mala zarar verme, görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmenin yanı sıra 3 defa kasten yaralama dahil olmak üzere toplamda 5 suç kaydı olduğu belirtildi.

Ekol Tv'den Merve Çoban, Azra A.'nın ifadesine ulaştı. Azra A. fotoğraflarının çok fazla etkileşim aldığı için paylaştığını suç işleme amacının olmadığını belirtti.

Ekol Tv'den Merve Çoban, Azra A.'nın ifadesine ulaştı. Azra A. fotoğraflarının çok fazla etkileşim aldığı için paylaştığını suç işleme amacının olmadığını belirtti.

Kaynak

Azra A.’nın eşi Pedram Behdar V.’nın müstehcen içerikler ürettikleri, bu içerikleri para karşılığında paylaştıkları da ifade edildi.

Azra A.’nın eşi Pedram Behdar V.’nın müstehcen içerikler ürettikleri, bu içerikleri para karşılığında paylaştıkları da ifade edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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