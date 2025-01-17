24 Saatte 100 Erkekle İlişkiye Gireceğini Söyleyen Türk OnlyFans Kullanıcısı Tutuklandı

Gözaltına alınmasının ardından X hesabından müstehcen bir görüntü paylaşan Azra A. bu fotoğrafı da polis memuruna çektirdiğini iddia etmişti.

Azra A. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün ameliyat olacaktım. Ameliyatıma 1 saat kala hastaneye ahlak şube gelip savcı talimatıyla gözaltına alınacağım söylendi. Ben kimseyle para karşılığı birlikte olan biri değilim, fuhuş yapmıyorum. Devlet, hür bir kadının bedenine dair seçimlerine nasıl bu şekilde müdahale edebilir? Daha önemli işleriniz yok mu?' dedi.