100 Domuzla Aynı Uçağa Binen 259 Yolcu Kabusu Yaşadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uçuşun altıncı saatinde kargodan gelen koku kokpite ulaşınca pilotlar rotayı değiştirdi.
Uçaktaki 259 yolcu ve mürettebat, Bermuda'daki otellere yerleştirildi.
Domuzlar, havalimanındaki güvenli bir alanda veterinerlerin gözetimine alındı.
Domuzlar Meksiko'ya ayrı bir KLM kargo uçağıyla gönderildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın