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100 Domuzla Aynı Uçağa Binen 259 Yolcu Kabusu Yaşadı

100 Domuzla Aynı Uçağa Binen 259 Yolcu Kabusu Yaşadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 12:16
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Amsterdam'dan Meksiko'ya giden bir KLM uçağı, kargo bölümündeki 100 canlı domuzun kokusu yüzünden Bermuda'ya indi. Aralık 2024'te yaşanan olayda yolcular otellere yerleştirilirken domuzlar havalimanında bakım altına alındı.

İşte detaylar...

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Uçuşun altıncı saatinde kargodan gelen koku kokpite ulaşınca pilotlar rotayı değiştirdi.

Uçuşun altıncı saatinde kargodan gelen koku kokpite ulaşınca pilotlar rotayı değiştirdi.

KLM'nin Boeing 787-9 tipi uçağı, 685 sefer numarasıyla Amsterdam'dan Meksiko'ya gidiyordu. Yolcuların çoğu, ilk saatlerde kargo bölümündeki domuzlardan habersizdi.

Bir mürettebat üyesi, hava trafik kontrolüne domuzlardan gelen kokunun kokpitteki oksijen ortamıyla ilgisi olabileceğini söyleyerek Bermuda'ya yöneldiklerini bildirdi. Aynı görüşmede durumun acil durum olmadığını da doğruladı.

Uçaktaki 259 yolcu ve mürettebat, Bermuda'daki otellere yerleştirildi.

Uçaktaki 259 yolcu ve mürettebat, Bermuda'daki otellere yerleştirildi.

Uçak, 13 Aralık 2024 Cuma akşamı L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcular göçmenlik işlemlerinin ardından KLM'nin ortağı Delta Air Lines ve yerel yetkililerin koordinasyonuyla otellere yerleştirildi; uçak da bu sırada temizlendi.

Havalimanı işletmecisi Skyport, durumu domuzların yol açtığı bir 'temiz hava molası' olarak tanımladı.

Domuzlar, havalimanındaki güvenli bir alanda veterinerlerin gözetimine alındı.

Domuzlar, havalimanındaki güvenli bir alanda veterinerlerin gözetimine alındı.

Kafeslerindeki hayvanlar uçaktan indirilip güvenli bir alana götürüldü. Bu alanın, havalimanı arazisindeki eski posta işleme tesisi olduğu düşünülüyor.

Hükümet veterineri Jonathan Nisbett ve çevre dairesine bağlı hayvan bakıcıları domuzlarla ilgilendi. Bermuda hükümeti, gecikme uzarsa hayvanların refahı için kafeslerden çıkarılması gerekeceğini açıkladı.

Domuzlar Meksiko'ya ayrı bir KLM kargo uçağıyla gönderildi.

Domuzlar Meksiko'ya ayrı bir KLM kargo uçağıyla gönderildi.

Adada iki gün kalan 100 domuz, kafesleriyle birlikte KLM Cargo'ya ait 777-200 tipi bir kargo uçağına yüklendi. Uçak, akşam 18.30'dan kısa süre önce adadan ayrıldı.

Yolcular ise Meksiko'ya planlanandan 26 saat geç ulaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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